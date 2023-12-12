Интер - Реал Сосьедад. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 12.12.2023

"Интер" и "Реал Сосьедад" уже обеспечили себе место в 1/8 финала Лиги Чемпионов, но еще не определили победителя группы. Насколько этот вопрос их вообще интересует? Симоне Индзаги говорит о престиже и о более удобной жеребьевке. Но ведь в предыдущем сезоне его команда группу не выиграла, а получила в плей-офф более легкий путь и вышла в финал. Сегодня возможна ротация.

12 декабря. 22:00. Лига Чемпионов. Группа D. Шестой тур

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Реал Сосьедад"

Главный арбитр: Сандро Шарер (Швейцария)

Состояние команд

1 Реал Сосьедад 5 3 2 0 7-2 11 2 Интер 5 3 2 0 8-5 11 3 Зальцбург 5 1 1 3 3-5 4 4 Бенфика 5 0 1 4 4-10 1

Обе команды проводят очень хороший сезон, часто побеждают, редко проигрывают. В Лиге Чемпионов не проигрывали вообще. В лиге "Сосьедад" проиграл трем грандам, а "Интер" - лишь "Сассуоло". Обе в хорошем настроении, играют в активный футбол, часто забивают. Их преимущество над "Бенфикой" и "Зальцбургом" было несомненным, и обеспечивание места в 1/8 финала еще после четырех туров не удивило.

"Нерадзурри" все же одолевают сомнения по поводу Лиги Чемпионов. Там они побеждали лишь с разницей в один мяч, играя неярко и не всегда ровно. В первом туре в гостях против "Сосьедад" по игре уступали в одни ворота. Лишь ужасная реализация "чури-урдин" и свой гол в концовке принесли ничью. В пятом провалили первый тайм против "Бенфики" с 0:3 и лишь во втором разозлились и сравняли.

В Серии А также полного спокойствия нет. Из соперников там остался лишь "Ювентус", но он очень цепкий. "Интер" опережает его лишь на два очка, а в уик-энд ехать в гости к серебряному призеру предыдущего сезона "Лацио".

Сами "чури-урдин" в ЛЧ выглядели ярче и организованнее сегодняшнего соперника. Потому и первые на данный момент - благодаря лучшей разнице мячей. Они беспокоятся о Примере. Где всего лишь шестые в пяти очках позади третьего и четвертого мест, на которых "Атлетико" и "Барселона". Иди догоняй их. "Атлетик" также опережает. А снизу поджимает "Бетис", с которым играть в уик-энд.

В предыдущий уик-энд команды как раз пережили положительные эмоции. "Интер" разгромил "Удинезе" со счетом 4:0, а "Сосьедад" - "Вильярреал" со счетом 3:0. Победа басков в гостях над участником Лиги Европы особо впечатляет. Но и ломбардийцы недавно впечатлили победой над участником Еврокубков. Даже Лиги Чемпионов. Полторы недели тому они разгромили "Наполи" в гостях со счетом 3:0.

"Сосьедад" больше любит владение мячом, чем "Интер", что показывает и статистика матчей в этой группе. Но последний играет дома. Последний выше классом, но в этом турнире выглядел бледнее, чем первый. А в очном матче - намного хуже. Еще и ротация итальянцев, похоже, будет большей, чем испанцев. Так что предсказывать течение этого матча очень сложно.

"Ла Реалу" для завоевания первого места в группе достаточно ничьей. "Интер" для этой цели устроит лишь победа.

Последние матчи команд

Кадры

Индзаги уже сообщил, что применит ротацию. Хотя и гораздо меньшую, чем в Лиссабоне. Учитывая кошмарный первый тайм там с ротационным составом, нельзя преувеличивать. В обороне изменения вынужденные, ведь Думфриз, Павар и Де Фрай травмированы. Куадрадо также не в лучшей форме, но, скорее всего, выйдет. Хотя бы Бастони, пропустивший несколько недель, вернулся.

Смена левого латераля Димарко на Карлоса Аугусто - уже решение тренера. Как и смена Тюрама или Лаутаро Мартинеса на Алексиса Санчеса, забившего в Лиге Чемпионов два мяча. Больше, чем Тюрам, столько же, сколько Лаутаро. Арнаутович и Фраттези забили в Лиссабоне и также кандидаты на выход с первых минут.

Лаутаро Мартинес забил 16 голов в сезоне, из них два - в Лиге Чемпионов.

В Вильярреале сломался один из лучших в "Ла Реале". Браис Мендес, автор трех голов в Лиге Чемпионов, в том числе и в ворота "Интера". Барренечеа, атакер, но и способный заменить его в центре поля, также травмирован. Под вопросом еще один опорник Субелдия. Мерино, автору гола в Вильярреале, придется тащить команду за них. Атакер Чо также под вопросом.

Зато в атаке капитан Оярсабаль вернулся после двух матчей без игры по семейным причинам - рождению ребенка. На его счету в нынешнем сезоне семь голов в лиге и два - в Лиге Чемпионов. Ведуший защитник Ле Норман в Вильярреале также не играл - из-за дисквалификации, значит, отдохнул. Атакер Кубо в лиге с шестью голами, в том числе в Вильярреале, но в Лиге Чемпионов еще не забивал.

"Интер": Зоммер, Дармиан, Ачерби, Бастони, Куадрадо, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Аугусто, Алексис Санчес, Лаутаро Мартинес

"Реал Сосьедад": Ремиро, Одриосола, Элустондо, Ле Норман, Тирни, Субименди, Мерино, Пачеко, Оярсабаль, Кубо, Туррьентес

Цифры и факты

"Интер" и "Реал Сосьедад" встречались трижды. В Кубке УЕФА сезона 1979/80 итальянцы победили дома со счетом 3:0, проиграли в гостях со счетом 0:2 и прошли дальше. В первом туре нынешнего группового турнира в Сан-Себастьяне был зафиксирован счёт 1:1

"Интер" выиграл лишь два матча из последних 15-ти против испанских команд - также три ничьи и десять поражений. Правда, в трех последних не проигрывал - две ничьи и победа. Победой над "Барселоной" дома в предыдущем сезоне он прервал серию из трех домашних поражений от испанцев

"Реал Сосьедад" выиграл лишь один матч в истории у итальянских команд - тот самый у "Интера" в 1979-ом году, также сыграв четыре вничью и потерпев четыре поражения. После той победы серия без них достигла семи (четыре ничьи и три поражения). В Италии его результаты - ничья и три поражения

В последних пяти матчах во всех турнирах "Интер" забил 13 мячей. Общий счёт его последних пяти таймов - 10:0. Общий счёт последних пяти таймов "Сосьедад" во всех турнирах - 4:0, общий счёт восьми - 5:1

"Интер" не проигрывал в 13-ти последних матчах во всех турнирах - десять побед и три ничьи. Его единственное поражение в сезоне состоялось дома - в лиге против "Сассуоло"

"Сосьедад" не проигрывал в семи последних матчах во всех турнирах - пять побед и две ничьи, проигрывал лишь однажды в последних 12-ти - восемь побед и три ничьи

Прогноз: Интер - Реал Сосьедад 2:1

В "Интере" говорят о престиже, о гордости финалиста, о давлении на клуб с требованием победы в каждом матче. Но и Иманол Альгуасиль и его игроки говорят об ответственности и давлении, поскольку для их "Ла Реала" игра на таком стадионе против такой команды - праздник, история. Также Альгуасиль говорит об ответственности его команды всегда атаковать и искать победу.

Способен ли "Сосьедад" отыграть активно, на победу, создать даже больше, чем соперник? Более чем. Способен ли победить? Более чем. Скорее всего, он забьёт. Но забьёт и "Интер". Ставим на то, что в итоге опыт и домашний стадион итальянцев, а также наивность и ошибки басков на ровном месте определят результат.