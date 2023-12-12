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РБ Лейпциг – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.12.2023

Лига Чемпионов

Ожидаем результативного футбола в "спарринге" на Ред Булл Арене

РБ Лейпциг – Янг Бойз. Анонс и прогноз матча ЛЧ на 13.12.2023

Фото: bundesliga.com

Владимир Зуев Автор UA-Футбол
Новина українською

Лига Чемпионов. Группа G, 6-й тур

Лейпциг, РБ Арена

РБ Лейпциг – Янг Бойз 19:45

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Трансляция матча "РБ Лейпциг" – "Янг Бойз"
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Содержание

РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг" обеспечил себе очередной билет в плей-офф ещё по итогах четырёх стартовых туров. Квартет G была той рядовой группой Лиги Чемпионов, где все понятно заранее – два явных аутсайдера и два фаворита. В последнем туре "быки" попробовали оспорить первое место с "Манчестер Сити" (3:2), но после взрывного тайма с двумя голами Опенды парни Марко Розе привычно посыпались.

Понятное дело, что "Сити" на Этихаде не мог отпустить "быков" с таким результатом и на полную включился после перерыва. Но и "Лейпциг" поплыл сам, традиционно сдав во второй половине. Та же история была на выходных с "Боруссией" (2:3). Добыв решающий перевес, "быки" долго оставляли игру незакрытой и с большими нервами взяли нужный им результат. Поэтому матч с "Янг Бойз" "быки" должны воспринимать как возможность наконец взять необходимую передышку – как физическую, так и психологическую.

Гулачи должен наконец вернуться на ворота после тяжелой травмы, свой шанс должны получить Шешко, Зайвальд и Ленц. Розе нужно будет что-то выдумать в обороне – Хенрикс и Симакан "висят" на карточках, а из доступных опций в резерве только Клостерманн. Других здоровых пз/цз в первой команде нет.

Янг Бойз

Для "Янг Бойз" этот поединок тоже не будет иметь никакого турнирного значения. После победы в Белграде над прямыми оппонентами из "Црвены Звезды" (0:2) "пчёлы" гарантировали себе весну в Лиге Европы. Солидный результат для третьего группового этапа ЛЧ в клубной истории.

Само собой, команда Рафаэля Викки сделает всё возможное, чтобы проявить себя на полную на "Ред Булл Арене", ведь для них такой матч – большая редкость. Но их выездная форма вызывает опасения – помимо заведомо понятного поражения на "Этихаде" "Янг Бойз" также проиграл последний выездной матч чемпионата против "Цюриха" (3:1). Неудача в Лейпциге может стать третьей кряду вдали от дома.

Избежать этого "Янг Бойз" не поможет плеймейкер Кастриот Имери и нападающий Седрик Иттен. У первого тяжелая травма колена, у второго – повреждение стопы. Также недоступен молодой хавбек Малик Деме. В атаке ждём Мешака Элиа – он забивал Лейпцигу в первом круге.

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Ориентировочные составы

РБ Лейпциг: Гулачи – Клостерманн, Симакан, Люкеба, Ленц – Зайвальд, Кампль – Форсберг, Баумгартнер – Поульсен, Шешко

"Янг Бойз": фон Балльмоос – Блум, Камара, Бенито, Гарсия – Ниассе, Лаупер, Маль – Угринич – Нсаме, Элиа

Турнирная таблица

# Клуб И П Н П З-П О
1 Манчестер Сити 5 5 0 0 15-5 15
2 РБ Лейпциг 5 3 0 2 11-9 9
3 Янг Бойз 5 1 1 3 6-11 4
4 Црвена Звезда 5 0 1 4 5-12 1

Ставки и коэффициенты

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1.37
5.60
8.40
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Прогноз на матч РБ Лейпциг – Янг Бойз от UA-Футбол

"Янг Бойз" привык играть в активный футбол в домашнем чемпионате, и на европейской арене они хоть и осторожничают, но от своего стиля не отказываются. Потому швейцарцы забивали во всех матчах ЛЧ, кроме выезда на "Этихад". Учитывая, что Лейпциг будет играть без основных исполнителей в защите (и без особой мотивации), результативная серия "Янг Бойз" вполне может продолжится. Ставка: обе забьют + победа Лейпцига с коэффициентом 2.34.

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