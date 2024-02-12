РБ Лейпциг - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.02.2024

Отличная новость для поклонников футбола высшего сорта - Лига Чемпионов возвращается! В этап плей-офф вышли лучшие европейские команды по состоянию на сегодня. Речь идет, в частности, о "РБ Лейпциг" и "Реале", которых жеребьевка свела в очный бой.

1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч

13 февраля, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)

"РБ Лейпциг" - "Реал". 22:00

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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РБ Лейпциг

В новом году "РБ Лейпциг" имеет проблемы. Прежде всего, это касается результатов. Если отбросить товарищеский матч в начале января, у команды Марко Розе 3 поражения, ничья и лишь 1 победа. Что интересно, положительный результат удалось добыть "в родных стенах", а остальные 4 встречи "красные быки" играли на выезде. Это ярко подтверждает тот факт, что "Лейпциг" на "Ред Булл Арене" и "Лейпциг" вне ее - это довольно разные команды.

В группе Лиги Чемпионов немцы заняли второе место, пропустив вперед "Манчестер Сити". Позади оказались "Янг Бойз" и "Црвена Звезда". Ни разу добыть хотя бы очко с горожанами не удалось, но есть 100-процентные результаты со швейцарцами и сербами.

"РБ Лейпциг", в принципе, показывает неплохой футбол. Но часто либо страдает от нереализации моментов, либо пропускает ненужные голы. Поэтому нынешняя позиция команды в турнирной таблице Бундеслиги - 5-я строчка.

Что касается кадровой ситуации, то не сможет принять участие в предстоящей игре лишь полузащитник Амаду Хайдара, который недавно вернулся с Кубка Африки. У него травма колена. Зато уже вернулся, после многомесячного восстановления, защитник Вилли Орбан. Для него игра с "Реалом" станет первой в Лиге Чемпионов в этом сезоне.

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Реал

Мадридцы заставляют постоянно удивляться. Каким-то образом они почти постоянно побеждают. Даже в матчах, где играют плохо. Даже в матчах, где они уступают до 80-й минуты. Даже в матчах, когда травмирована целая группа основных игроков. Этот феномен трудно объяснить.

После ухода Роналду из "Реала" все спрашивали: продолжит ли Мадрид свое господство в Европе? После ухода Бензема болельщиков волновал вопрос: кто будет забивать кучу голов? Если "Барселона" до сих пор не смогла встать на ноги после Месси-Суареса-Неймара, то "Реалу" вообще безразлично на изменения в составе. Теперь главными звездами являются Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.

"Реал" блистательно прошел групповой этап Лиги Чемпионов - 6 побед из 6-ти. В соперниках были "Наполи", "Брага" и "Унион Берлин". Сейчас "сливочные" лидируют в Ла Лиге, имея меньше всего пропущенных голов. Несколько дней назад они разгромили сенсационную "Жирону" (4:0) без основных центральных защитников.

Хотя насыщенный график матчей, откровенно, сказывается. В чемпионате в последнее время не так легко забирать 3 очка. Каждая команда пытается по-максимуму "попить у "Реала" крови". Но как бы там ни было, в Ла Лиге у команды Карло Анчелотти только одно поражение и 4 ничьи. Все остальные 19 поединков - победные.

Кадровая ситуация, если бы на месте "Реала" была какая-то другая команда, выглядела бы плачевной. Но "королевский клуб", вероятно, на то и королевский, что может спокойно выступать даже без ключевых игроков. До сих пор восстанавливаются Куртуа, Милитао и Алаба. Кроме них в заявку не попали Рюдигер и Беллингем, которые тоже травмированы.

Последние 3 матча

Последние 3 встречи "РБ Лейпцига":

10.02. "Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 2:2 (Бундеслига)

04.02. "РБ Лейпциг" - "Унион Берлин" 2:0 (Бундеслига)

27.01. "Штутгарт" - "РБ Лейпциг" 5:2 (Бундеслига)

Последние 3 встречи "Реала":

10.02. "Реал" - "Жирона" 4:0 (Ла Лига)

04.02. "Реал" - "Атлетико" 1:1 (Ла Лига)

01.02. "Хетафе" - "Реал" 0:2 (Ла Лига)

Последние очные встречи:

2022. "Лейпциг" - "Реал" 3:2 (Лига Чемпионов)

2022. "Реал" - "Лейпциг" 2:0 (Лига Чемпионов)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "Реал" от UA-Футбол

"РБ Лейпциг" сейчас не в лучшей форме, а "Реал" наслаждается победой в Суперкубке Испании и первым местом в чемпионате. Но не все потеряно для немцев. Фактор домашнего стадиона (который является для них очень важным), отсутствие основных защитников мадридцев и главного голеадора Беллингема, а также возможная усталость соперника является серьезной помощью для "Лейпцига". Поэтому, наш прогноз - ничья на "Ред Булл Арене" в первом матче 1/8 финала.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша