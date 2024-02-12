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РБ Лейпциг - Реал. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 13.02.2024
У немцев есть шансы получить положительный результат
Фото: Лейпциг
Отличная новость для поклонников футбола высшего сорта - Лига Чемпионов возвращается! В этап плей-офф вышли лучшие европейские команды по состоянию на сегодня. Речь идет, в частности, о "РБ Лейпциг" и "Реале", которых жеребьевка свела в очный бой.
1/8 финала Лиги Чемпионов. Первый матч
13 февраля, 22:00. "Ред Булл Арена" (Лейпциг)
Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцоговина)
"РБ Лейпциг" - "Реал". 22:00
Прямая трансляция: Megogo Футбол 1
РБ Лейпциг
В новом году "РБ Лейпциг" имеет проблемы. Прежде всего, это касается результатов. Если отбросить товарищеский матч в начале января, у команды Марко Розе 3 поражения, ничья и лишь 1 победа. Что интересно, положительный результат удалось добыть "в родных стенах", а остальные 4 встречи "красные быки" играли на выезде. Это ярко подтверждает тот факт, что "Лейпциг" на "Ред Булл Арене" и "Лейпциг" вне ее - это довольно разные команды.
В группе Лиги Чемпионов немцы заняли второе место, пропустив вперед "Манчестер Сити". Позади оказались "Янг Бойз" и "Црвена Звезда". Ни разу добыть хотя бы очко с горожанами не удалось, но есть 100-процентные результаты со швейцарцами и сербами.
"РБ Лейпциг", в принципе, показывает неплохой футбол. Но часто либо страдает от нереализации моментов, либо пропускает ненужные голы. Поэтому нынешняя позиция команды в турнирной таблице Бундеслиги - 5-я строчка.
Что касается кадровой ситуации, то не сможет принять участие в предстоящей игре лишь полузащитник Амаду Хайдара, который недавно вернулся с Кубка Африки. У него травма колена. Зато уже вернулся, после многомесячного восстановления, защитник Вилли Орбан. Для него игра с "Реалом" станет первой в Лиге Чемпионов в этом сезоне.
Реал
Мадридцы заставляют постоянно удивляться. Каким-то образом они почти постоянно побеждают. Даже в матчах, где играют плохо. Даже в матчах, где они уступают до 80-й минуты. Даже в матчах, когда травмирована целая группа основных игроков. Этот феномен трудно объяснить.
После ухода Роналду из "Реала" все спрашивали: продолжит ли Мадрид свое господство в Европе? После ухода Бензема болельщиков волновал вопрос: кто будет забивать кучу голов? Если "Барселона" до сих пор не смогла встать на ноги после Месси-Суареса-Неймара, то "Реалу" вообще безразлично на изменения в составе. Теперь главными звездами являются Винисиус Жуниор и Джуд Беллингем.
"Реал" блистательно прошел групповой этап Лиги Чемпионов - 6 побед из 6-ти. В соперниках были "Наполи", "Брага" и "Унион Берлин". Сейчас "сливочные" лидируют в Ла Лиге, имея меньше всего пропущенных голов. Несколько дней назад они разгромили сенсационную "Жирону" (4:0) без основных центральных защитников.
Хотя насыщенный график матчей, откровенно, сказывается. В чемпионате в последнее время не так легко забирать 3 очка. Каждая команда пытается по-максимуму "попить у "Реала" крови". Но как бы там ни было, в Ла Лиге у команды Карло Анчелотти только одно поражение и 4 ничьи. Все остальные 19 поединков - победные.
Кадровая ситуация, если бы на месте "Реала" была какая-то другая команда, выглядела бы плачевной. Но "королевский клуб", вероятно, на то и королевский, что может спокойно выступать даже без ключевых игроков. До сих пор восстанавливаются Куртуа, Милитао и Алаба. Кроме них в заявку не попали Рюдигер и Беллингем, которые тоже травмированы.
Последние 3 матча
- Последние 3 встречи "РБ Лейпцига":
10.02. "Аугсбург" - "РБ Лейпциг" 2:2 (Бундеслига)
04.02. "РБ Лейпциг" - "Унион Берлин" 2:0 (Бундеслига)
27.01. "Штутгарт" - "РБ Лейпциг" 5:2 (Бундеслига)
- Последние 3 встречи "Реала":
10.02. "Реал" - "Жирона" 4:0 (Ла Лига)
04.02. "Реал" - "Атлетико" 1:1 (Ла Лига)
01.02. "Хетафе" - "Реал" 0:2 (Ла Лига)
- Последние очные встречи:
2022. "Лейпциг" - "Реал" 3:2 (Лига Чемпионов)
2022. "Реал" - "Лейпциг" 2:0 (Лига Чемпионов)
Ставки и коэффициенты
Прогноз на матч "РБ Лейпциг" - "Реал" от UA-Футбол
"РБ Лейпциг" сейчас не в лучшей форме, а "Реал" наслаждается победой в Суперкубке Испании и первым местом в чемпионате. Но не все потеряно для немцев. Фактор домашнего стадиона (который является для них очень важным), отсутствие основных защитников мадридцев и главного голеадора Беллингема, а также возможная усталость соперника является серьезной помощью для "Лейпцига". Поэтому, наш прогноз - ничья на "Ред Булл Арене" в первом матче 1/8 финала.
Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша
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