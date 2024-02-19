Интер - Атлетико. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 20.02.2024

"Интер" еще с осени обвиняют в перенесении акцента с Лиги Чемпионов на Серию А, где очень хочет выиграть Скудетто. Ротацию тогда он проводил именно в матчах Еврокубка, а не лиги. "Атлетико" же в лиге четвертый и рискует потерять место в главном Еврокубке на следующий сезон. Значит ли это, что в очном матче 1/8 ЛЧ обе будут отвлечены, будут думать о другом турнире?

20 февраля. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Атлетико" Мадрид

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Состояние команд

"Интер" не прибегнул к ротации и в матче дома против последней команды Серии А "Салернитаны". Лишь латерали Дармиан и Димарко отдохнули. Симоне Индзаги объяснил, что команда играет сейчас раз в неделю, так что ротация и не нужна. Это можно понять, ведь за последний месяц миланцы отыграли лишь пять матчей. То есть в довольно легком режиме. "Атлетико", например, отыграл восемь.

В любом случае, "Салернитана" была быстро разнесена (итоговый счет - 4:0), и все отдохнули.

До неё "нерадзурри" как раз было не очень просто. Три 1:0 подряд во всех турнирах, затем 4:2 над "Ромой" после первого тайма, в котором, как говорил защитник Алессандро Бастони, "Рома" сожрала нас". С другой стороны, ведь всех в итоге победили. Выиграли Суперкубок у "Наполи", привезли победу из очень тяжелого выезда к "Фиорентине", переиграли в матче сезона "Ювентус".

Отрыв от "Юве" за последние недели стремительно вырос до девяти очков с матчем в запасе, и все уже вешают игрокам "Интера" золотые медали. В целом подопечные Индзаги сейчас с серией из восьми побед подряд во всех турнирах, в Серии А с начала сезона потеряли лишь девять очков в 24-ех матчах. Они выглядят очень мощно, чувствуют себя замечательно, уверены в себе.

"Атлетико" как раз очень не уверен в себе и играет неровно. Индзаги также остался удивлённым после просмотра последних матчей соперника, заявляя, что видел кардинально разные выступления по стилю. При этом отмечая, что даже в проигранных матчах мадридцы очень много создавали, били по воротам.

Переход Диего Симеоне на атакующий футбол отобрал баланс, значительно ослабил оборону, хотя и явно усилил атаку. Усилил ли команду в целом? Неясно.

Результаты также очень трудно классифицировать. Победа дома над "Райо Вальекано" лишь на 90-ой минуте - и тут же ничья в гостях с "Реалом", поражение от кризисной "Севильи" - и 5:0 над "Лас-Пальмасом", который на 11 очков выше её, который был до этого матча второй обороной Примеры и который выиграл у самого "Атлетико" в первом круге.

Симеоне говорит, что из-за плотного календаря команда в последнее время старалась больше отдыхать, чем тренироваться.

В Лиге Чемпионов "Атлети" явно добавили. После двух сезонов с выходом из группы в последнем туре и сезона 2022/23 с вылетом с последнего места они легко и досрочно выиграли группу. Выиграли впервые с сезона 2016/17. В частности, набрав четыре очка против "Лацио". В Риме лишь гол вратаря на 95-ой минуте спас того от поражения, в Мадриде должно было завершиться 5:0, а не 2:0.

Итальяно-испанская встреча состоялась и в группе "Интера". Он дважды не сумел переиграть "Реал Сосьедад" и не занял первое место в группе. Играл там часто ослабленным составом, нацеливаясь на лигу. За что Индзаги сильно критиковали. Ни разу не победил с разницей более одного мяча.

Впрочем, настоящая Лига Чемпионов начинается с плей-офф. В конце концов, и в предыдущем сезоне "Интер" был лишь вторым в группе, а в итоге играл в финале.

Обе команды играют прагматично. Умеют и обороняться, и атаковать, если нужно, играть и быстро, и медленно. Хотя "Атлетико" в нынешнем сезоне играет гораздо больше на атаку. Но в таком матче в гостях... Почти наверняка команды больше создадут в контратаках и со стандартных положений, чем в позиционной игре.

Вполне возможно, что они сумеют сковать, нейтрализовать друг друга, лишат атаки. А Симеоне считает, что к победе будет ближе команда, которая выиграет больше единоборств.

Осенью Симеоне встречался с одной из двух своих любимых итальянских команд - "Лацио". Там он играл вместе с Индзаги. Теперь встречается с ещё одной любимой и с Симоне. Оба уже много раз хвалили друг друга и называли другом, в том числе сегодня. И болельщики "Интера" встретят Диего очень тепло. Да и сам он постоянно говорит об особых чувствах к "нерадзурри".

Последние матчи команд

Кадры

"Интер" потерял одного важного игрока. Франческо Ачерби травмирован. Его заменит Стефан Де Фрай, который также в хорошей форме. Дилемма справа в схеме 3-5-2. Думфриз вернулся после травмы и даже забил "Салернитане", но и когда был здоров, Индзаги предпочитал более надежного в обороне Дармиана.

В полузащите и атаке изменений не будет, поскольку та же пятерка Чалханоглу-Барелла-Мхитарян-Тюрам-Лаутаро играет постоянно. Запасные на этих позициях сильно отстают. Тем не менее, опытные запасные форварды Алексис Санчес и Арнаутович сделали гол в пятницу, и Индзаги говорит, что очень доволен ими.

Лаутаро Мартинес с 20-ю голами в лиге стал единственным игроком "Интера" в 21-ом веке, забивавшим за него в турнире 20 голов и более три года подряд. В Лиге Чемпионов на его счету два мяча. Аргентинец спас ничью в гостях с "Реал Сосьедад" и принес победу в Зальцбурге. Его напарник Маркус Тюрам в турнире забил один мяч, принеся победу дома над "Бенфикой".

Форварды "Атлетико" Гризманн и Мората забили в групповом турнире гораздо больше - по пять мячей. Правда, Альваро травмирован и под вопросом на матч. В стартовом составе он вряд ли выйдет. Депай там не забивал и играл очень мало, но в лиге с начала 2024-го года забил четыре мяча. В том числе "Лас-Пальмасу". Корреа забил ему два.

Правда, возможно, Симеоне оставит в центре атаки Маркоса Льоренте, которого в матче против "Лас-Пальмаса" поставил туда впервые с 2020-го года. Новый форвард ответил ему дублем.

"Атлетико" сохранит идентичную "Интеру" схему 3-5-2, несмотря на проблемы в центре обороны. Паулиста и Хименес травмированы. Есть шанс, что вернутся, но трудно ожидать их в стартовом составе. Аспиликуэта травмирован давно. Потому Савич и даже Мандава - кандидаты рядом с Витселем и Эрмосо. Слева же может выйти тот же Мандава, Лино либо Рикельме.

В центре поля, скорее всего, уйдёт в запас Барриос.

"Интер": Зоммер, Павар, Де Фрай, А. Бастони, Дармиан, Чалханоглу, Барелла, Мхитарян, Димарко, Тюрам, Лаутаро Мартинес

"Атлетико": Облак, Савич, Витсель, Эрмосо, Молина, Коке, Сауль, Де Поль, Мандава, Гризманн, М. Льоренте

Цифры и факты

"Интер" и "Атлетико" встречались лишь однажды. В Суперкубке Европы-2010. Второй победил на нейтральном поле со счетом 2:0

"Интер" занял в своей группе Лиги Чемпионов второе место, набрав девять очков. Его результаты - три ничьи (1:1 и 0:0 с "Сосьедад", 3:3 в гостях с "Бенфикой") и три победы (1:0 дома над "Бенфикой" и в гостях над "Зальцбургом", 2:1 дома над "Зальцбургом"). Его общая разница мячей в тех шести матчах - 8:5

"Атлетико" занял в своей группе Лиги Чемпионов первое место с 14-ю очками. Его результаты - 2:2 в гостях и 6:0 дома с "Селтиком", 3:2 дома и 3:1 в гостях с "Фейеноордом", 2:0 дома и 1:1 в гостях с "Лацио". Разница мячей в этих шести матчах - 17:6

Результаты "Атлетико" в последних гостевых матчах во всех турнирах - две победы, ничья и четыре поражения. Побеждал он команды из Третьего дивизиона и зоны вылета Примеры. Правда, в предпоследнем гостевом матче он сыграл 1:1 на поле мадридского "Реала"

"Интер" выиграл четыре последних домашних матча во всех турнирах, но перед этим дважды подряд дома не победил - 0:0 против "Сосьедад" в Лиге Чемпионов и вылет от "Болонье" в Кубке в дополнительное время после 0:0 в основное

"Интер" выиграл восемь последних матчей во всех турнирах, не проигрывал в последних десяти (девять побед и ничья)

"Интер" не пропускал в пяти из шести последних матчей во всех турнирах. "Атлетико" пропускал в четырех из последних пяти

Прогноз: Интер - Атлетико 2:1

Команды очень многогранны, их тренеры очень умны. Они могут и сковать друг друга, сведя игру к медленной и скучной, и устроить что-то весёлое, быстрое и вертикальное. Мадридцы слабы в гостях, в целом очень нестабильны и устали, но вытащили 1:1 на "Бернабеу", миланцы очень сильны и в отличном настроении, но большинство их последних побед сложны.

Ощущение, что обе забьют и что дома "Интер" окажется немного сильнее.