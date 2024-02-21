Наполи - Барселона. Анонс и прогноз матча Лиги Чемпионов на 21.02.2024

Чемпион Италии против Чемпиона Испании. Такой матч должен бы быть центральным в 1/8 финала Лиги Чемпионов или, по крайней мере, вызывать очень высокий интерес. Вообще-то, он вызовет, но не по тем причинам. Обе команды уже чуть ли не забыли, что чемпионы - столько бурь и разочарований пережили в нынешнем сезоне. "Наполи" и вовсе позавчера сменил тренера.

21 ноября. 22:00. Лига Чемпионов. 1/8 финала. Первый матч

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Барселона"

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Состояние команд

Впервые за 27 лет "Наполи" тренируют три главных тренера в одном сезоне. То есть впервые в эру правления Аурелио Де Лаурентиса. Причина этого - темп худшего сезона команды в Серии А за 15 лет, худшего какого-либо действующего чемпиона Италии по одним подсчётам за 32, по другим - за 59. Он девятый в лиге и ближе по очкам к зоне вылета, чем даже ко второму месту, не говоря о первом.

Вальтер Мадзарри сменил Руди Гарсию, продержался столько же туров лиги (12) и набрал на шесть очков меньше (15:21), ещё и позорно вылетел из Кубка с 0:4 дома от "Фрозиноне". При этом повторял, что все в порядке, что команда хорошо играет и будет играть ещё лучше, много создаёт и заслужила гораздо больше очков.

В 11-ти последних матчах во всех турнирах она победила лишь трижды. 3:0 над "Фиорентиной" в полуфинале Суперкубка - мощная победа, хотя при счёте 1:0 соперник не реализовал пенальти и этот счёт держался до 84-ей минуты. А вот другие две - дома, против аутсайдеров, камбеками в концовке. В концовке удалось спасти ничью дома против новичка лиги "Дженоа" в субботу.

В целом команда выглядит застрявшей, лишённой порядка, идей и даже желания. Желание просыпалось лишь в концовке последних трех матчей, когда три поражения удалось превратить в победу и ничью и серьёзно напрячь "Милан". Топ-матчи она играет в последнее время неплохо. Но не забивает в них. 0:1 от "Интера" и "Милана", 0:0 с "Лацио" без ударов в створ ворот римлян.

Выводить команду из кризиса призван 55-летний Франческо Кальцона. Он никогда не тренировал команды Высших дивизионов в качестве главного, зато 18 лет работал ассистентом Маурицио Сарри, в том числе и три года в "Наполи". Затем в этой же команде год работал ассистентом Лучано Спаллетти, а в 2022-ом году ушёл тренировать сборную Словакии, выведя её на Евро-2024.

В Словакии он работает и сейчас, то есть будет совмещать. И его контракт с неаполитанцами лишь до конца сезона.

В "Барселоне" тренер также уходит в конце сезона. Хави уже официально объявил об этом. Более того, также могут сменить тренера до этого. Есть разговоры, что сменят в случае вылета от "Наполи". Есть разговоры, что хотели сменить совсем недавно, но именно после объявления Хави "Барса" начала добывать результаты. Набрала десять очков и забила девять мячей в четырех последних турах лиги.

Праздновать выход из кризиса рано. 3:5 от "Вильярреала" был недавно, 1:4 от "Реала" - не так давно. В позапрошлом туре она еле вытащила дома 3:3 с аутсайдером "Гранадой", в предыдущем - 2:1 в гостях с аутсайдером "Сельтой". Причем голами на 80-ой и 97-ой минутах. То есть, как и "Наполи", просыпается в концовке. И Хави, как и Мадзарри, к недоумению всех заявляет, что играет хорошо.

При восьми очках отставания от "Реала" и вылете из Кубка и Суперкубка Лига Чемпионов стает ещё более важным турниром. В котором хочется реабилитироваться после двух сезонов вылета в групповом турнире.

Обе команды лидируют в своих лигах по владению мячом, причём с приличным отрывом. Мадзарри даже заявлял, что его тошнит от соперников, которые ставят баррикады и он рад "Барселоне", которая не будет этого делать. Неаполитанцы также первые в своей лиге по ударам по воротам, каталонцы - вторые в своей. То есть яркая остроатакующая игра? Учитывая состояние обеих команд - вовсе не факт.

Последние матчи команд

Кадры

Главный вопрос "Наполи" - Виктор Осимхен. Из-за Кубка Африки и плохого состояния после него в 2024-ом году за клуб он не играл. Сегодня, как считают, сможет в лучшем случае сыграть не более часа. Значит, вновь выйдет Джованни Симеоне? Или же Кальцона вытащит из глубокого запаса Джакомо Распадори?

Справа от форварда может дебютировать в стартовом составе зимний новичок Нгонг, забивший "Дженоа". Оттеснив Политано в запас. Слева многое требуют от лучшего игрока Серии А в предыдущем сезоне Хвичи Кварацхелии. Он забил отличным ударом издали три тура назад, но в целом делает мало в этом сезоне.

Слабейшая позиция в команде ныне - выдвинутого из трех опорников. Зелински не включён в заявку на плей-офф Лиги Чемпионов из-за ссоры о новом контракте. Зимний новичок Траоре только начал, летний новичок Каюст очень слаб.

Кальцона прежде всего призван, поскольку он знаком с клубом, а также - фанат тактической схемы 4-3-3, которую Гарсия и Мадзарри упорно желали изменить. Значит, из центральных защитников Эстигора, Ррахмани, Жезуса и Натана нужно выбрать двух. Слева же можно выбирать даже из трех - Руи, Оливеры и Мадзокки.

Вернулся первый вратарь Мерет, сдвинув Голлини.

В "Барселоне" гораздо меньше вариантов из-за травм Феррана Торреса, Феликса. Последний возвращается, но явно не в стартовый состав. В Виго играли вместе Левандовски, Роке и Ямаль, но на такой матч, как считают, Хави не решится выставить такой авантюрный состав. Ожидают, что Роке уйдёт в запас, а Педри перейдёт из центра поля на фланг. Хотя есть ещё фланговый игрок Рафинья.

Гюндоган, Де Йонг и Ориоль Ромеу останутся в центре поля. Хотя даже говорят, что туда из центра обороны может перейти Кристенсен. Гави не хватает.

Серхи Роберто вернулся, но вряд ли готов к стартовому составу.

Кое-какие проблемы у Араухо, но, скорее всего, он будет готов играть.

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Жезус, Оливера, Ангисса, Лоботка, Траоре, Политано, Осимхен, Кварацхелия

"Барселона": Тер Штеген, Кунде, Араухо, И. Мартинес, Бальде, Кристенсен, Де Йонг, Гюндоган, Ямаль, Левандовски, Педри

Прямая речь

Хави Эрнандес, главный тренер "Барселоны" : "Нелегко подготовиться к сопернику, который прибегает к такому изменению. Но мы в любом случае должны доминировать и продемонстрировать характер. Мы играем не для того, чтобы заткнуть критиков, а для болельщиков и для тех, кто желает добра клубу. Я не чувствую, что моё ближайшее будущее в опасности. В "Барселоне" всегда сильное давление.

Мы играем против Чемпиона Италии. Политано, Осимхен и Кварацхелия - Топ-игроки, они формируют отличную атакующую силу и могут решить судьбу матча. Фундаментально важно хорошо защищаться и не пропускать их контратаки. Второй матч мы играем дома, потому сейчас должны быть немного более осторожны. При этом защищаться с помощью владения мячом. Но, думаю, "Наполи" также захочет владеть".

Франческо Кальцона, главный тренер "Наполи" : "Мы начинаем новый путь сегодня, нажимаем кнопку перезагрузки на всем. Я сказал игрокам, что больше нет оправданий, нужно немедленно добавлять. Мы прежде всего должны быть командой.

“Барселона" - одна из лучших команд в Европе с великими тренером и игроками, но мы не боимся никого. Я не беспокоюсь и уверен в своей команде, поскольку она - Чемпион Италии и выдала очень хороший групповой турнир Лиги Чемпионов. Она потеряла уверенность в себе, и нужно её вернуть.

Мы абсолютно не будем играть на ничью. Если "Барселона" заставит нас делать это, мы отдадим ей должное, но сами хотим играть на победу".

Цифры и факты

"Барселона" и "Наполи" встречались четырежды. В 1/8 финала Лиги Чемпионов сезона 2019/20 первая победила дома со счетом 3:1, а в гостях сыграла вничью 1:1. В 1/16 финала Лиги Европы сезона 2021/22 она также оказалась сильнее. 4:2 в гостях и 1:1 дома

"Наполи" занял второе место в своей группе Лиги Чемпионов с десятью очками. Результаты - 2:3 дома и 2:4 в гостях от мадридского "Реала", 1:1 дома и 1:0 в гостях против "Унион" Берлин, 2:0 дома и 2:1 в гостях против "Браги"

"Барселона" заняла первое место в своей группе Лиги Чемпионов с 12-ю очками. Результаты - 2:1 дома и 0:1 в гостях против "Шахтера", 5:0 дома и 2:3 в гостях против "Антверпена", 2:1 дома и 1:0 в гостях против "Порту"

"Наполи" выиграл один из пяти последних матчей во всех турнирах (две ничьи, два поражения) и три из последних 11-ти (три ничьи, пять поражений). В семи из этих 11-ти и трех из этих пяти он не забивал

В нынешнем сезоне как в лиге, так и во всех турнирах, показатели "Наполи" в гостях лучше, чем дома. 22 очка в 17-ти матчах в Неаполе, 24 в 15-ти за его пределами. Матчи Суперкубка в Саудовской Аравии не считаются

"Барселона" выиграла шесть из семи своих последних гостевых матчей во всех турнирах, если не считать Суперкубок в Саудовской Аравии. Единственный матч без победы за это время - вылет из Кубка в дополнительное время от "Атлетик" Бильбао

"Барселона" пропустила в последних 11-ти гостевых матчах во всех турнирах, "Наполи" пропустил в пяти из шести последних домашних

В матче против "Сельты" Роберт Левандовски сделал дубль и вышел на 50 голов за "Барселону". Их он забил в 79-ти матчах. В 21-ом веке лишь Самюэль Это'О и Луис Суарес достигли такого показателя быстрее

Впервые за 27 лет "Наполи" будут тренировать три наставника в одном сезоне. Руди Гарсия и Вальтер Мадзарри были уволены, Франческо Кальцона дебютирует сегодня

Прогноз: Наполи - Барселона 1:2

Обе ненадежны, проблемны, нервничают. А смена тренера в "Наполи" вообще неясно как повлияет. Но все же его сезон гораздо хуже, чем у "Барсы". Да и она изначально сильнее. Кроме того, мощно играет в гостях, в то время, как неаполитанцы дрожат дома. Можно ставить на плохую оборону обеих команд и на победу гостей.