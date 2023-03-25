Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023

После серии из шести матчей без поражений уже неловко называть Люксембург "футбольным карликом", но факт есть факт - перед Португалией он выглядит именно так. Одна из лучших сборных мира даже представить не может, что не возьмет завтра три очка - да и мы не можем, чего уж юлить.

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26 марта. Люксембург. "Стад де Люксембург"

Люксембург 21:45 Португалия

Арбитр: Раду Петреску (Румыния)

Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Люксембурга

Как уже упоминалось, у Люксембурга отличная серия из пяти ничьих и одной победы кряду. Причем на этом отрезке команда играла с Турцией (3:3), Венгрией (2:2), Болгарией (0:0).

В среду люксембуржцы выстояли в Словакии (0:0), позволив трижды пробить в створ своих ворот. И знаете, что? Они готовы сражаться за 2-е место в группе. Да, атака "Красных львов" обеднела из-за кризиса формы Жерсона Родригеса и проблем братьев Тиллей, но общий уровень команды довольно высок. В старте Люксембурга - вратарь бельгийского "Юниона", игроки "Спарты", "Бастии", "Уигана", "Майнца", "Кельна". И все они с регулярной практикой.

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Ясно, что против Португалии лучшему поколению в истории люксембургского футбола придется играть на отбой, уровни команд несопоставимы, но побегать "Селессау" таки придется. Это не их предыдущий соперник.

Новости Португалии

Кто забыл - в среду Португалия принимала Лихтенштейн, и конечно, 198-я команда в рейтинге ФИФА проиграла (4:0). Роналду, приехавший из Аравии подправить рекорд, забил дважды - теперь у него 120 голов за сборную.

С Люксембургом, однако, не ждем от ветерана подвигов - разве что пенальти поставят. Как уже говорилось, соперник даст бой, а поэтому и Португалии придется включать свое главное оружие - Бернарду Силву и Бруну Фернандеша. Их видение, идеи, передачи - лучшее, что есть у этой команды.

Cristiano Ronaldo has scored 120 international goals ???? pic.twitter.com/Ac2brQRZem — GOAL (@goal) March 24, 2023

Португалия в 2022 году слабо играла на выезде - лишь 1 победа в 4 последних матчах, но то было при Фернанду Сантуше. Теперь у "Селессау" новый тренер, и завтра Роберто Мартинес сдаст свой первый экзамен. Лихтенштейн не в счет, а вот на "Стад де Люксембург" придется и "автобус" взламывать, и контратаки пресекать.

Люксембург - Португалия: статистика личных встреч

Команды встречались между собой совсем недавно - в отборе на ЧМ-2022. Люксембург тогда устроил Португалии проблемы на своем поле, хоть та и победила (3:1), а вот в Лиссабоне просто рассыпался (5:0).

Также до этого команды встречались в отборе на Евро-2020 - и там были две сухих победы "Селессау". В общем жребий любит их сводить.

Последние матчи Люксембурга

Последние матчи Португалии

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Не видим никаких оснований обоим тренерам менять составы, которые дали нужный результат в 1-м туре. Капитан Люксембурга Лоран Янс останется на скамейке - он уже не тянет уровень молодой поросли; в то же время Португалия продолжит играть по схеме 3-5-2 - Мартинес ее обожает и использует в 99% случаев.

Люксембург: Морис - Бонерт, Шано, Жерсон, Пинто - Синани, Баррейро, Мартинс-Перейра - Олесен, Боржес - Жерсон Родригес

Португалия: Патрисиу - Данилу, Рубен Диаш, Иньясиу - Канселу, Бернарду Силва, Палинья, Бруну Фернандеш, Геррейру - Роналду, Жоау Феликс

Люксембург - Португалия: ставки и коэффициенты

Люксембург - Португалия: прогноз от UA-Футбол

Люксембург сильно прибавил за последние годы, но вряд ли настолько, чтобы проигрывать звездам АПЛ минимально.

Наша ставка - победа Португалии с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.