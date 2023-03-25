  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Евро
  4. Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023
В тренде
Евро
Евро

Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023

Евро
(1 голосов)

Без права на ошибку

Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Gualter Fatia

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

После серии из шести матчей без поражений уже неловко называть Люксембург "футбольным карликом", но факт есть факт - перед Португалией он выглядит именно так. Одна из лучших сборных мира даже представить не может, что не возьмет завтра три очка - да и мы не можем, чего уж юлить.

Содержание

Отбор на Евро-2024. Группа J. 2-й тур
26 марта. Люксембург. "Стад де Люксембург"
Люксембург 21:45 Португалия
Арбитр: Раду Петреску (Румыния)
Трансляция: MEGOGO Футбол 2

Новости Люксембурга

Как уже упоминалось, у Люксембурга отличная серия из пяти ничьих и одной победы кряду. Причем на этом отрезке команда играла с Турцией (3:3), Венгрией (2:2), Болгарией (0:0).

В среду люксембуржцы выстояли в Словакии (0:0), позволив трижды пробить в створ своих ворот. И знаете, что? Они готовы сражаться за 2-е место в группе. Да, атака "Красных львов" обеднела из-за кризиса формы Жерсона Родригеса и проблем братьев Тиллей, но общий уровень команды довольно высок. В старте Люксембурга - вратарь бельгийского "Юниона", игроки "Спарты", "Бастии", "Уигана", "Майнца", "Кельна". И все они с регулярной практикой.

Favbet
4500 грн
Ставка без риска
Получить бонус
VBET
1500 грн
Бонус на первый депозит
Получить бонус

Ясно, что против Португалии лучшему поколению в истории люксембургского футбола придется играть на отбой, уровни команд несопоставимы, но побегать "Селессау" таки придется. Это не их предыдущий соперник.

Новости Португалии

Кто забыл - в среду Португалия принимала Лихтенштейн, и конечно, 198-я команда в рейтинге ФИФА проиграла (4:0). Роналду, приехавший из Аравии подправить рекорд, забил дважды - теперь у него 120 голов за сборную.

С Люксембургом, однако, не ждем от ветерана подвигов - разве что пенальти поставят. Как уже говорилось, соперник даст бой, а поэтому и Португалии придется включать свое главное оружие - Бернарду Силву и Бруну Фернандеша. Их видение, идеи, передачи - лучшее, что есть у этой команды.

Португалия в 2022 году слабо играла на выезде - лишь 1 победа в 4 последних матчах, но то было при Фернанду Сантуше. Теперь у "Селессау" новый тренер, и завтра Роберто Мартинес сдаст свой первый экзамен. Лихтенштейн не в счет, а вот на "Стад де Люксембург" придется и "автобус" взламывать, и контратаки пресекать.

Люксембург - Португалия: статистика личных встреч

Команды встречались между собой совсем недавно - в отборе на ЧМ-2022. Люксембург тогда устроил Португалии проблемы на своем поле, хоть та и победила (3:1), а вот в Лиссабоне просто рассыпался (5:0).

Также до этого команды встречались в отборе на Евро-2020 - и там были две сухих победы "Селессау". В общем жребий любит их сводить.

Последние матчи Люксембурга

Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023 - изображение 1

Последние матчи Португалии

Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Люксембург - Португалия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 26.03.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

Не видим никаких оснований обоим тренерам менять составы, которые дали нужный результат в 1-м туре. Капитан Люксембурга Лоран Янс останется на скамейке - он уже не тянет уровень молодой поросли; в то же время Португалия продолжит играть по схеме 3-5-2 - Мартинес ее обожает и использует в 99% случаев.

Люксембург: Морис - Бонерт, Шано, Жерсон, Пинто - Синани, Баррейро, Мартинс-Перейра - Олесен, Боржес - Жерсон Родригес

Португалия: Патрисиу - Данилу, Рубен Диаш, Иньясиу - Канселу, Бернарду Силва, Палинья, Бруну Фернандеш, Геррейру - Роналду, Жоау Феликс

Люксембург - Португалия: ставки и коэффициенты

Favbet
20
7
1,20
Сделать ставку
VBET
19
9
1,15
Сделать ставку

Люксембург - Португалия: прогноз от UA-Футбол

Люксембург сильно прибавил за последние годы, но вряд ли настолько, чтобы проигрывать звездам АПЛ минимально.

Наша ставка - победа Португалии с форой (-1,5). БК предлагают ее с коэффициентами от 1,5 и выше.

По теме
yellow-arrow
Англия - Украина. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 26 марта 2023
yellow-arrow
Испания - Норвегия. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 25.03.2023
yellow-arrow
Армения - Турция. Анонс и прогноз матча квалификации Евро-2024 на 25.03.2023
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Португалия Люксембург Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
Играть
2
1500 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде