Камбэк Холанда. Норвегия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура отбора на ЕВРО на 17.06.23

Квалификация на ЕВРО-2024. 3-й тур.

17 июня. 19:00. Осло. "Уллевол"

Главный судья: Матей Юг (Словения)

Трансляция: MEGOGO Football 1

В группе А отбора на чемпионат Европы сражаются Шотландия, Испания, Норвегия, Грузия и Кипр. Успешнее всех квалификацию ранее начала "тартановая" армия, набрав максимум в двух мартовских поединках. Эдегор и компания без Холанда взяли лишь один зачетный пункт на том весеннем сборе и сейчас им необходимо срочно поправлять свое положение в таблице, чтобы безнадежно не отстать от британского лидера. Вот она, очная встреча – хороший повод.

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Новости Норвегии

В истории "сверл", как известно, нет каких-то громких свершений. Выход в 1/8 финала ЧМ в 1998-м случился давно, что уже говорить об аналогичном достижении за 60 лет до этого. На ЕВРО-2000 скандинавы вылетели на стадии группового этапа, на этом – все.

Впрочем, в рамках ближайших 10-12 лет теоретически что-то может измениться, ведь сейчас у Эдегора, да и вообще всех норвежцев, есть он – Великий и Ужасный Холанд. Никто не говорит о том, что Эрлинг и Мартин автоматически принесут Норвегии трофеи, нет. Просто теперь, по крайней мере, станет относительно реально выходить в основные части турниров и навязывать там борьбу.

Норвежцам очень сложно гнуть свою линию, если Холанд пропускает матчи из-за травмы или болезни. В таком случае у Эдегора попросту отсутствует адресат для передачи вперед. Эрлинг как раз и не играл в матчах против Испании (3:0) и Грузии (1:1). Главный тренер "сверл" Столе Сольбаккен сколько угодно может заявлять о невезении, что он чувствует себя обворованным и так далее, но зачем так настырно переть против реальности? В поединке с "Красной Фурией" норвежцам не хватило класса и Хола… кхе-кхе, хладнокровности; в матче с грузинами победу удержать не удалось примерно по схожим причинам, а вдобавок скандинавы, забив всего один гол, полностью отказались от инициативы! Центрбеки в одном из эпизодов намудрили и вуаля, команда поехала домой с одним баллом вместо трех.

Erling Haaland can't stop smiling ???? pic.twitter.com/FneOuDjv4B — GOAL (@goal) June 16, 2023

Новости Шотландии

Шотландию и Норвегию разделяет не только Северное море, но и также большее количество попаданий в групповые стадии ЧМ и ЕВРО у "тартановых".

Подопечные Кларка великолепно начали отбор, настолько идеально и легко, что даже скучновато описывать: три безответных гола в ворота Кипра, уверенная победа с сухим счетом над Испанией – дубль в ворота молодой и пока еще очень сырой команды Хосе Луиса де ла Фуэнте оформил Мактоминей. Кстати, киприотам Скотт тоже забил дважды – зачем его держат в опорной зоне? Сдерживают потенциал.

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Пиренейцев даже тяжело назвать фаворитом группы, уж слишком бросается в глаза процесс смены поколений. При таких обстоятельствах чемпионство в квинтете может забрать себе та же Шотландия. Коллектив Стива Кларка на данный момент опережает "Красную Фурию" на 3 очка и, как правильно отметил капитан "тартановых" Эндрю Робертсон, в случае успеха на июньском сборе положение у Шотландии станет максимально удобным. Физическая подготовка, вера в идеи тренера, командная подстраховка, готовность не только парковать автобус и обороняться, но и вылетать вперед, даже неплохо держать мяч – все это, в рамках общего уровня исполнителей, делает из бриттов очень неудобного соперника.

Турнирная таблица

Личные встречи

19.11.13 ТМ Норвегия – Шотландия 0:1

12.08.09 Отбор на ЧМ Норвегия – Шотландия 4:0

11.10.08 Отбор на ЧМ Шотландия – Норвегия 0:0

07.09.05 Отбор на ЧМ Норвегия – Шотландия 1:2

09.10.04 Отбор на ЧМ Шотландия – Норвегия 0:1

Цифры и факты

– За три сезона в футболке национальной команды в 4 разных турнирах (Лига наций, спарринги, квалификации на ЕВРО и ЧМ) Эрлинг Холанд настрелял 21 гол в 23 матчах. В свои 22 года он уже входит в ТОП-10 лучших бомбардиров в истории сборной;

– Мартин Эдегор сыграет 50-й матч за "сверл", если выйдет на поле.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У Норвегии под небольшим вопросом Педерсен. У Шотландии вылетел Ральстон, вместо него в лагерь команды вызвали Маккрори. В остальном – все здоровы.

Норвегия, 4-3-3: Нюланн – Мелинг, Эстигор, Айер, Риерсон – Эдегор, Берг, Эурснес – Серлот, Холанд, Эльюнусси

Шотландия, 3-4-2-1: Ганн – Суттар, Портеус, Тирни – Хики, Мактоминей, Макгрегор, Робертсон – Макгинн, Кристи – Дайкс

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Норвегия – Шотландия Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Норвегией и Шотландией от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:1. Поединок обещает быть очень интересным. "Тартановые" захотят остановить норвежского викинга. Впрочем, Холанд блестяще разобрался с сезоном-2022/23 на клубном уровне, порвав всех в клочья (52 гола), сейчас у него впереди очень ответственные матчи за национальную команду. Вся страна надеется на Эрлинга. Если бы этот воин был у норвежского королевства 700 с лишним лет назад, то Шотландия, может, и не выиграла бы войну. Мы уже поняли, что окрыленный викинг способен на все, тем более на глазах домашней публики.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.