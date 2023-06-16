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Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023

Евро
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В ожидании красивых голов

Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christian Liewig - Corbis/Corbis

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Здесь интриги нету настолько, что это даже неудобно. Ну вообще никакой. Ни капельки.

Единственное, чем этот матч может зацепить украинского зрителя - это Евгений Арановский в качестве арбитра в поле. Вот это абсолютный сюрприз. У человека большие проблемы в УПЛ, а УЕФА назначает его на Францию. Неисповедимы пути судейские.

Содержание

Отбор на Евро-2024. Группа В. 3-й тур
16 июня. Сан-Жоао де Венда. "Эштадиу ду Алгарве"
Гибралтар 21:45 Франция
Арбитр: Евгений Арановский (Украина)
Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Новости Гибралтара

А какие могут быть новости? Прошло уже более десяти лет с тех пор, как Гибралтар приняли в УЕФА, но он все еще не взял ни единого очка (!) в отборах на Евро. 20 матчей - 20 поражений; общий счет 5:93.

В двух стартовых матчах текущего отбора южане синхронно уступили Нидерландам и Греции по 0:3, осев на последней строчке в таблице.

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За последние три года были у Гибралтара скромные успехи в товарняках и Лиге наций. Самый серьезный - ничья 1:1 с Болгарией. Но тут с группой не повезло - все соперники пожестче, поэтому задача просто не допустить двузначных чисел на табло. Это если говорить реалистично.

Новости Франции

Даже Дидье Дешам не повторял на пресс-конференции, что нельзя недооценивать соперника, ведь это выглядело бы комично.

Да, у Франции есть свои проблемы, и Украина их дважды использовала в минувшем отборе к ЧМ, но наша сборная - не Гибралтар. И Босния - тоже не Гибралтар. И даже Казахстан, на чьем поле французы чуток помучились - абсолютно не Гибралтар. Надо четко осознавать - завтра противостоять вице-чемпиону мира будут любители.

И да - Франция на ходу. После проигранного по пенальти финала мундиаля команда Дидье Дешама заняла поул-позишн в отборе, сходу прихлопнув главного конкурента - Нидерланды (4:0). Дальше дело техники, которой у Мбаппе, Гризманна, Дембеле как мы все знаем, с избытком.

Гибралтар - Франция: статистика личных встреч

Ранее эти команды не встречались ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Это будет первый раз.

Последние матчи Гибралтара

Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023 - изображение 1

Последние матчи Франции

Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023 - изображение 2

Турнирное положение команд

Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023 - изображение 3

Ориентировочные составы

Фамилии игроков Гибралтара вам ничего не скажут, но все же заметим, что игру пропустит Лиам Волкер - он получил красную с Нидерландами.

У Франции же привычно для конца сезона много травм. Канте, Погба, Люка Эрнандес - эти уже "хроники", но за последнюю неделю к ним присоединились также Рабьо и Салиба. Из-за них Бубакару Камара пришлось прервать медовый месяц и ехать в сборную, представьте себе!

Гибралтар: Колинг - Серджант, Чиполина, Бернардо Лопес, Оливеро, Бритто - Энтони Эрнандес, Посо, Ронан, Касьяро - Кумбс

Франция: Меньян - Кунде, Уэсли Фофана, Упамекано, Тео Эрнандес - Чуамени, Юсуф Фофана - Коман, Гризманн, Мбаппе - Коло Муани

Гибралтар - Франция: ставки и коэффициенты

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Гибралтар - Франция: прогноз от UA-Футбол

За последние годы "Ле Бле" нечасто забивали кучу голов, но и настолько слабых соперников у них не было. Букмекеры даже не принимают ставки на победу - так все очевидно!

Наш вариант в такой ситуации - ставка на Францию с форой (-4,5). БК принимают ставки на такой разгром с коэффициентами от 1,85 и выше.

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В статье: Франция Гибралтар Прогнозы
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