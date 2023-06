Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023

Здесь интриги нету настолько, что это даже неудобно. Ну вообще никакой. Ни капельки.

Единственное, чем этот матч может зацепить украинского зрителя - это Евгений Арановский в качестве арбитра в поле. Вот это абсолютный сюрприз. У человека большие проблемы в УПЛ, а УЕФА назначает его на Францию. Неисповедимы пути судейские.

А какие могут быть новости? Прошло уже более десяти лет с тех пор, как Гибралтар приняли в УЕФА, но он все еще не взял ни единого очка (!) в отборах на Евро. 20 матчей - 20 поражений; общий счет 5:93.

В двух стартовых матчах текущего отбора южане синхронно уступили Нидерландам и Греции по 0:3, осев на последней строчке в таблице.

За последние три года были у Гибралтара скромные успехи в товарняках и Лиге наций. Самый серьезный - ничья 1:1 с Болгарией. Но тут с группой не повезло - все соперники пожестче, поэтому задача просто не допустить двузначных чисел на табло. Это если говорить реалистично.

Даже Дидье Дешам не повторял на пресс-конференции, что нельзя недооценивать соперника, ведь это выглядело бы комично.

Да, у Франции есть свои проблемы, и Украина их дважды использовала в минувшем отборе к ЧМ, но наша сборная - не Гибралтар. И Босния - тоже не Гибралтар. И даже Казахстан, на чьем поле французы чуток помучились - абсолютно не Гибралтар. Надо четко осознавать - завтра противостоять вице-чемпиону мира будут любители.

