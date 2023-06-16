Гибралтар - Франция. Анонс и прогноз матча отбора чемпионата Европы на 16.06.2023

Здесь интриги нету настолько, что это даже неудобно. Ну вообще никакой. Ни капельки.

Единственное, чем этот матч может зацепить украинского зрителя - это Евгений Арановский в качестве арбитра в поле. Вот это абсолютный сюрприз. У человека большие проблемы в УПЛ, а УЕФА назначает его на Францию. Неисповедимы пути судейские.

Отбор на Евро-2024. Группа В. 3-й тур

16 июня. Сан-Жоао де Венда. "Эштадиу ду Алгарве"

Гибралтар 21:45 Франция

Арбитр: Евгений Арановский (Украина)

Трансляция: MEGOGO Футбол 4

Новости Гибралтара

А какие могут быть новости? Прошло уже более десяти лет с тех пор, как Гибралтар приняли в УЕФА, но он все еще не взял ни единого очка (!) в отборах на Евро. 20 матчей - 20 поражений; общий счет 5:93.

В двух стартовых матчах текущего отбора южане синхронно уступили Нидерландам и Греции по 0:3, осев на последней строчке в таблице.

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За последние три года были у Гибралтара скромные успехи в товарняках и Лиге наций. Самый серьезный - ничья 1:1 с Болгарией. Но тут с группой не повезло - все соперники пожестче, поэтому задача просто не допустить двузначных чисел на табло. Это если говорить реалистично.

Новости Франции

Даже Дидье Дешам не повторял на пресс-конференции, что нельзя недооценивать соперника, ведь это выглядело бы комично.

Да, у Франции есть свои проблемы, и Украина их дважды использовала в минувшем отборе к ЧМ, но наша сборная - не Гибралтар. И Босния - тоже не Гибралтар. И даже Казахстан, на чьем поле французы чуток помучились - абсолютно не Гибралтар. Надо четко осознавать - завтра противостоять вице-чемпиону мира будут любители.

1 - Randal Kolo Muani is the first Frankfurt player since Opta have Bundesliga assists (from 2004/05) to finish a season with the most goal involvements of all players in the competition (26 goal contributions - 15 goals, 11 assists). Star. pic.twitter.com/eiaR9TUhMB — OptaFranz (@OptaFranz) May 27, 2023

И да - Франция на ходу. После проигранного по пенальти финала мундиаля команда Дидье Дешама заняла поул-позишн в отборе, сходу прихлопнув главного конкурента - Нидерланды (4:0). Дальше дело техники, которой у Мбаппе, Гризманна, Дембеле как мы все знаем, с избытком.

Гибралтар - Франция: статистика личных встреч

Ранее эти команды не встречались ни в официальных матчах, ни в товарищеских. Это будет первый раз.

Последние матчи Гибралтара

Последние матчи Франции

Турнирное положение команд

Ориентировочные составы

Фамилии игроков Гибралтара вам ничего не скажут, но все же заметим, что игру пропустит Лиам Волкер - он получил красную с Нидерландами.

У Франции же привычно для конца сезона много травм. Канте, Погба, Люка Эрнандес - эти уже "хроники", но за последнюю неделю к ним присоединились также Рабьо и Салиба. Из-за них Бубакару Камара пришлось прервать медовый месяц и ехать в сборную, представьте себе!

Гибралтар: Колинг - Серджант, Чиполина, Бернардо Лопес, Оливеро, Бритто - Энтони Эрнандес, Посо, Ронан, Касьяро - Кумбс

Франция: Меньян - Кунде, Уэсли Фофана, Упамекано, Тео Эрнандес - Чуамени, Юсуф Фофана - Коман, Гризманн, Мбаппе - Коло Муани

Гибралтар - Франция: ставки и коэффициенты

Гибралтар - Франция: прогноз от UA-Футбол

За последние годы "Ле Бле" нечасто забивали кучу голов, но и настолько слабых соперников у них не было. Букмекеры даже не принимают ставки на победу - так все очевидно!

Наш вариант в такой ситуации - ставка на Францию с форой (-4,5). БК принимают ставки на такой разгром с коэффициентами от 1,85 и выше.