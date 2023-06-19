Англия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.06.2024 

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, четвертый тур

19 июня 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”

Англия 21:45 Северная Македония

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Текстовая трансляция – UA-Футбол

17 лет назад тогда еще просто Македонии удалось сыграть 0:0 на “Олд Траффорд” против Англии. В отборе на Евро-2024 национальная сборная Англии возвращается на легендарный стадион в Манчестере и снова в соперниках у “трех львов” будет Северная Македония.

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Новости Англии

В пятницу сборная Англии в спокойном стиле переиграла на выезде Мальту. Игра была примечательна тем, что из пяти игроков “Манчестер Сити” только Фил Фоден провел 46 минут, а Джек Грилиш был удостоен очередных шуток про алкоголь. В игровом плане нужно отметить прекрасную игру Трента Александер-Арнольда. Воспитанник “Ливерпуля” играл в центре поля, и поучаствовал в двух забитых голах. Да, это была Мальта, но перформанс Трента в новой для него роли был великолепным.

Останется ли Александер-Арнольд на этой позиции и в игре против Северной Македонии? Саутгейт этого не исключает, и добавляет среди прочего, что требл-победители из “Манчестер Сити” получат больше игровых минут.

В частности, Фил Фоден вероятно заменит Саку, получившего травму в игре с Мальтой, также ожидается появление в составе Стоунза, Уокера и Рашфорда.

Саутгейт заметил, что Северная Македония – непростая команда, она сильнее в качестве и интенсивности, чем Мальта, соответственно и Англии нужно будет выложиться больше, чтобы взять три очка.

Новости Северной Македонии

Игроки сборной Северной Македонии винят в первую очередь самих себя за результат матча против Украины (2:3). “Мы больше 60 минут справлялись с сильной сборной Украины, это было похоже на матч “Барселоны” против любительской команды. Но затем начались проблемы. Мы пропустили и затем психологически поплыли”, – заметил Энис Барди. “Класичен македонски менталитет”, вторит ему Стефан Ристовски, и эта фраза не нуждается в переводе.

При всем этом главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский, который пропускал матч из-за дисквалификации, заявил, что он остался доволен игрой своей команды против Украины. По словам 52-летнего специалиста, Англия – самая сильная команда в группе, поэтому Северная Македония сможет играть без давления, и просто наслаждаться футболом на одном из самых легендарных стадионов в мире.

Северная Македония осталась без дисквалифицированного Муслиу, травмированы Чурлинов, Миовский и Костадинов.

Статистика команд, цифры и факты

Сборная Англии выиграла 11 последних домашних матчей отбора, в десяти из них забив не менее двух голов.

Саутгейт проиграл только один из 30 матчей отбора в качестве главного тренера сборной Англии.

Северная Македония побеждала в выездных матчах отбора на ЧМ-2022 сборные Германии и Италии.

Семь из восьми голов в отборе на Евро-2024 сборная Англия забила в первом тайме.

Форвард сборной Англии Харри Кейн забивал в каждом из трех матчей отбора.

Последние пять матчей Англии и Северной Македонии

Англия

16.06 Мальта 4:0 (Отбор на Евро-2024)

26.03 Украина 2:0 (Отбор на Евро-2024)

23.03 Италия 2:1 (Отбор на Евро-2024)

10.12 Франция 1:2 (ЧМ-2022)

04.12 Сенегал 3:0 (ЧМ-2022)

Северная Македония

16.06 Украина 2:3 (Отбор на Евро-2024)

27.03 Фарерские острова 1:0 (Товарищеский матч)

23.03 Мальта 2:1 (Отбор на Евро-2024)

20.11 Азербайджан 1:3 (Товарищеский матч)

17.11 Финляндия 1:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Англия 3 3 0 0 8-1 +7 9 2 Украина 2 1 0 1 3-4 -1 3 3 Италия 2 1 0 1 3-2 +1 3 4 Северная Македония 2 1 0 1 4-4 0 3 5 Мальта 3 0 0 3 1-8 -7 0

Личные встречи

Матч в октябре 2007 года на “Олд Траффорде” в отборе на Евро-2008 (0:0) был последней встречей команд. Ранее Англии удалось выиграть дважды (2:1 и 1:0), в 2002 году на “Сент-Мэрис” команды также сыграли вничью (2:2).

Где смотреть матч Англия – Северная Македония

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Ориентировочные составы

Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Александер-Арнольд, Райс, Хендерсон – Фоден, Кейн, Рашфорд

Северная Македония: Димитриевски – Вельковски, Зайков, Ристовски – Алиоски, Барди, Адеми, Ашковски – Эльмас – Трайковски, Несторовски

Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Северная Македония

Прогноз на матч Англия – Северная Македония от UA-Football

Северная Македония дважды играла в отборах против Англии на выезде и еще ни разу не проиграла, но положительная серия на Туманном Альбионе вероятно оборвется в понедельник. Англия выиграла у Мальты с большим запасом прочности и оставила достаточно сил на вторую игру. Вероятно команда Саутгейта вновь забьет в первом тайме, как минимум один мяч должен быть на счету Кейна. Прогноз – победа Англии 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.