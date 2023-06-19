Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Англия - Северная Македония. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 19.06.2024
Англия намерена закончить первый круг отбора со стопроцентным показателем
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа C, четвертый тур
19 июня 2023. Манчестер, “Олд Траффорд”
Англия 21:45 Северная Македония
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Текстовая трансляция – UA-Футбол
17 лет назад тогда еще просто Македонии удалось сыграть 0:0 на “Олд Траффорд” против Англии. В отборе на Евро-2024 национальная сборная Англии возвращается на легендарный стадион в Манчестере и снова в соперниках у “трех львов” будет Северная Македония.
- Новости Англии
- Новости Северной Македонии
- Статистика команд, цифры и факты
- Последние пять матчей Англии и Северной Македонии
- Турнирная таблица
- Личные встречи
- Где смотреть матч Англия – Северная Македония
- Ориентировочные составы
- Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Северная Македония
- Прогноз на матч Англия – Северная Македония от UA-Football
Новости Англии
В пятницу сборная Англии в спокойном стиле переиграла на выезде Мальту. Игра была примечательна тем, что из пяти игроков “Манчестер Сити” только Фил Фоден провел 46 минут, а Джек Грилиш был удостоен очередных шуток про алкоголь. В игровом плане нужно отметить прекрасную игру Трента Александер-Арнольда. Воспитанник “Ливерпуля” играл в центре поля, и поучаствовал в двух забитых голах. Да, это была Мальта, но перформанс Трента в новой для него роли был великолепным.
Останется ли Александер-Арнольд на этой позиции и в игре против Северной Македонии? Саутгейт этого не исключает, и добавляет среди прочего, что требл-победители из “Манчестер Сити” получат больше игровых минут.
В частности, Фил Фоден вероятно заменит Саку, получившего травму в игре с Мальтой, также ожидается появление в составе Стоунза, Уокера и Рашфорда.
Саутгейт заметил, что Северная Македония – непростая команда, она сильнее в качестве и интенсивности, чем Мальта, соответственно и Англии нужно будет выложиться больше, чтобы взять три очка.
Новости Северной Македонии
Игроки сборной Северной Македонии винят в первую очередь самих себя за результат матча против Украины (2:3). “Мы больше 60 минут справлялись с сильной сборной Украины, это было похоже на матч “Барселоны” против любительской команды. Но затем начались проблемы. Мы пропустили и затем психологически поплыли”, – заметил Энис Барди. “Класичен македонски менталитет”, вторит ему Стефан Ристовски, и эта фраза не нуждается в переводе.
При всем этом главный тренер сборной Северной Македонии Благоя Милевский, который пропускал матч из-за дисквалификации, заявил, что он остался доволен игрой своей команды против Украины. По словам 52-летнего специалиста, Англия – самая сильная команда в группе, поэтому Северная Македония сможет играть без давления, и просто наслаждаться футболом на одном из самых легендарных стадионов в мире.
Северная Македония осталась без дисквалифицированного Муслиу, травмированы Чурлинов, Миовский и Костадинов.
Статистика команд, цифры и факты
- Сборная Англии выиграла 11 последних домашних матчей отбора, в десяти из них забив не менее двух голов.
- Саутгейт проиграл только один из 30 матчей отбора в качестве главного тренера сборной Англии.
- Северная Македония побеждала в выездных матчах отбора на ЧМ-2022 сборные Германии и Италии.
- Семь из восьми голов в отборе на Евро-2024 сборная Англия забила в первом тайме.
- Форвард сборной Англии Харри Кейн забивал в каждом из трех матчей отбора.
Последние пять матчей Англии и Северной Македонии
Англия
- 16.06 Мальта 4:0 (Отбор на Евро-2024)
- 26.03 Украина 2:0 (Отбор на Евро-2024)
- 23.03 Италия 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 10.12 Франция 1:2 (ЧМ-2022)
- 04.12 Сенегал 3:0 (ЧМ-2022)
Северная Македония
- 16.06 Украина 2:3 (Отбор на Евро-2024)
- 27.03 Фарерские острова 1:0 (Товарищеский матч)
- 23.03 Мальта 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 20.11 Азербайджан 1:3 (Товарищеский матч)
- 17.11 Финляндия 1:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Англия
|3
|3
|0
|0
|8-1
|+7
|9
|2
|Украина
|2
|1
|0
|1
|3-4
|-1
|3
|3
|Италия
|2
|1
|0
|1
|3-2
|+1
|3
|4
|Северная Македония
|2
|1
|0
|1
|4-4
|0
|3
|5
|Мальта
|3
|0
|0
|3
|1-8
|-7
|0
Личные встречи
Матч в октябре 2007 года на “Олд Траффорде” в отборе на Евро-2008 (0:0) был последней встречей команд. Ранее Англии удалось выиграть дважды (2:1 и 1:0), в 2002 году на “Сент-Мэрис” команды также сыграли вничью (2:2).
Где смотреть матч Англия – Северная Македония
Ориентировочные составы
Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунз, Магуайр, Шоу – Александер-Арнольд, Райс, Хендерсон – Фоден, Кейн, Рашфорд
Северная Македония: Димитриевски – Вельковски, Зайков, Ристовски – Алиоски, Барди, Адеми, Ашковски – Эльмас – Трайковски, Несторовски
Ставки и Коэффициенты на матч Англия – Северная Македония
Прогноз на матч Англия – Северная Македония от UA-Football
Северная Македония дважды играла в отборах против Англии на выезде и еще ни разу не проиграла, но положительная серия на Туманном Альбионе вероятно оборвется в понедельник. Англия выиграла у Мальты с большим запасом прочности и оставила достаточно сил на вторую игру. Вероятно команда Саутгейта вновь забьет в первом тайме, как минимум один мяч должен быть на счету Кейна. Прогноз – победа Англии 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Хорватия - Испания: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Хорватия - Испания. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию финала Лиги наций
- Фанаты сборной Норвегии освистали Холанда после матча с Шотландией
- Камбэк Холанда. Норвегия – Шотландия. Анонс и прогноз матча 3-го тура отбора на ЕВРО на 17.06.23
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО
- Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО