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Словения – Дания. Прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023

Евро
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Встреча лидеров группы

Словения – Дания. Прогноз матча отбора к Евро-2024 на 19.06.2023

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Володимир Зуєв Автор UA-Футбол
Новина українською

По итогам трёх туров в группе H сразу 4 команды лидируют. Полуфиналиста прошлого Евро Данию этот расклад явно не устраивает, потому они попробуют забрать вторую победу кряду. Словенцы же надеются перечеркнуть фиаско от финнов, полученное в прошлую пятницу.

Отбор к Евро-2024
Группа H, 4-й тур
Любляна, Стожице
Словения – Дания 21:45
Трансляция – Megogo
Содержание

Словения

Словения уверенно стартовала в отборе с двух побед кряду, продлив свою беспроигрышную серию до 8 матчах. Впрочем, победами над Казахстаном и Сан-Марино первый проход на Евро с 2000-го года не добыть. И во встрече с первым же приличным соперником словенцы провалились.

Финляндия образцово раскатала команду Кека за счёт качественной игры без мяча и разящих контратак. Надежду перед приездом главного фаворита группу вселяет тот факт, что три последних домашних игры Словения выиграла.

Матьяж Кек в этот международный перерыв не может рассчитывать на главную звезду команды Яна Облака. Травмированного лидера на воротах заменит Вид Белец. Экс-динамовец Вербич может заменить Стояновича в линии атаки, который провёл провальную игру в Хельсинки. Шешко тот матч тоже провёл неудачно, упустив несколько шансов, но место в старте будущего форварда Лейпцига не подлежит сомнениям.

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Дания

Дания тоже неоднозначно провела стартовые три тура. Фаворит группы начал с рутинной победы над соседями из Финляндии (3:1) с хет-триком Расмуса Хейлунда. Форвард "Аталанты" добавил к 3 мячам в дебютном матче за "алую гвардию" дубль в ворота Казахстана в следующем туре, но датчане умудрились не только растерять два мяча перевеса в Астане, но и проиграть.

Дания снова выглядела уверенно в пятничной игре с Северной Ирландией (1:0), но проблемы в последней трети и посредственная реализация едва не привели к ещё одной осечке. Теперь нужно не повторять казахстанских провалов, и напоследок взять три очка на выезде перед отпуском.

Ожидается, что Юлманд продолжит переход на схему с 4 защитников и снова выставит то же квартет оборонцев во главе с Кьером. Дамсгор здорово вышел в пятницу и может получить место в старте. Он должен заменить в старте Винда, который играл теневым форвардом против крепких североирландских парней.

Ориентировочные составы

Словения: Белец – Карничник, Брекало, Бийол, Балковец – Зайц, Гнезда-Черин, Ловрич – Вербич , Шпорар, Шешко

Дания: Шмейхель – Андерсен, Кьер, Кристенсен, Меле – Хейбьерг, Эриксен – Сков-Ольсен, Дамсгор, Брейтвейт – Хейлунд

Ставки и коэффициенты

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Прогноз на матч Словения – Дания от UA-Футбол

Дания является несомненным фаворитом, но в последнее время у них регулярно возникают проблемы с продвижением в последней трети и особенно с реализацией. Словенцы в атаке примитивны, а их главная звезда Шешко как будто уже в отпуске. Потому голевой феерии не ждём. Ставка: тотал ниже 2.5 с коэффициентом 1.70.

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В статье: Дания Словения
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