Австрия - Швеция. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 20.06.2024 

Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, четвертый тур

20 июня 2023. Вена, “Эрнст Хаппель Штадион”

Австрия 21:45 Швеция

Телетрансляция – Megogo Футбол 4

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Австрия и Швеция имеют большую традицию личных встреч, проведя между собой почти четыре десятка матчей. Вполне возможно, что одна из этих сборных займет третье место в группе и не попадет на Евро-2024, поэтому личные встречи имеют большое значения.

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Новости Австрии

Австрия сумела сохранить лидерство в своей группе после матча с Бельгией (1:1). Ральф Рангник и игроки сборной Австрии остались довольны результатом. Австрийская сборная иногда показывала агрессию, интенсивность и хороший темп, и не выглядела безнадежно на фоне бельгийцев, которые все же создали больше моментов. В частности австрийцы были уязвимы на флангах против дриблеров сборной Бельгии Доку и Лукебакио. Важный нюанс перед встречей с Кулушевски и Исаком.

Ральф Рангник уверяет, что его футболисты успеют восстановиться к игре со Швецией. Кроме того, тренер сборной Австрии сообщил журналистам хорошие кадровые новости: защитник Кевин Дансо восстановился после травмы, а лидер сборной Марсель Забитцер готов начать предстоящий матч в старте.

Игроки сборной Австрии уверяют, что они больше никого не боятся, и на своем поле Das Team, как лидер группы, должна играть с позиции силы. Однако важно и то, что Швеция действует в менее авантюрном стиле, чем Бельгия, поэтому у команды Рангника будет меньше пространства для игры на переходных фазах.

Новости Швеции

Швеция пропускала прошлый тур, поэтому заполнила календарь товарищеским матчем против сборной Новой Зеландии. “Сине-желтые” выиграли на своем поле со счетом 4:1.

Океанская сборная забила первой, но в конце тайма Швеция забила три гола за шесть минут (дважды Йеспер Карлссон и Робин Квайсон). Точку в матче на 90+2 минуте поставил вингер “Манчестер Юнайтед” Антони Эланга.

Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон задействовал в этой игре резервистов, Исака, Форсберга, Кулушевски и Линделефа не было даже в запасе. Несмотря на крупную победу, 60-летний специалист не особо был доволен игрой, заметив, что команда играла в футбол, как будто на отпуске.

Швеция начала отбор с удручающего поражения Бельгии на своем поле (0:3), но затем команда Андерссона разгромила Азербайджан (5:0). Значение матча с Австрией невозможно переоценить.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард сборной Австрии Михаэль Грегорич забил по одному голу в трех матчах отбора на Евро-2024.

Австрия пропустила в группе три гола в трех матчах, в каждом по одному голу.

В последний раз у Австрии была серия из четырех подряд официальных матчей без поражений в 2020 году.

Швеция проиграла шесть из семи последних официальных выездных матчей.

Все пять голов сборной Швеции в отборе были забиты разными футболистами.

Последние пять матчей Австрии и Швеции

Австрия

17.06 Бельгия 1:1 (Отбор на Евро-2024)

27.03 Эстония 2:1 (Отбор на Евро-2024)

24.03 Азербайджан 4:1 (Отбор на Евро-2024)

20.11 Италия 2:0 (Товарищеский матч)

16.11 Андорра 1:0 (Товарищеский матч)

Швеция

16.06 Украина 2:3 (Отбор на Евро-2024)

27.03 Фарерские острова 1:0 (Товарищеский матч)

23.03 Мальта 2:1 (Отбор на Евро-2024)

20.11 Азербайджан 1:3 (Товарищеский матч)

17.11 Финляндия 1:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Австрия 3 2 1 0 7-3 +4 7 2 Бельгия 2 1 1 0 4-1 +3 4 3 Швеция 2 1 0 1 5-3 +2 3 4 Эстония 2 0 1 1 2-3 -1 1 5 Азербайджан 3 0 1 2 2-10 -8 1

Личные встречи

Австрия выиграла 18 матчей против 12 Швеции, еще шесть игр между сборными закончились ничьими. В последний раз команды встречались в товарищеской игре 2018 года, Австрия выиграла 2:0.

Где смотреть матч Австрия – Швеция

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Ориентировочные составы

Австрия: Александер Шлагер – Пош, Дансо, Алаба, Вебер – Забитцер, Зайвальд, Ксавьер Шлагер, Виммер – Грегорич, Арнаутович

Швеция: Ульсен – Вальквист, Линделеф, Экдаль, Гудмундссон – Форсберг, Густафсон, Ольссон, Сванберг – Исак, Кулушевски

Ставки и Коэффициенты на матч Австрия – Швеция

Прогноз на матч Австрия – Швеция от UA-Football

Австрия смотрелась более-менее неплохо против Бельгии, Швеция в марте провалила игру против фаворита группы. Можно ли этому показателю сравнить команды? Вероятно, что нет. Швеция способна сыграть закрыто против Австрии, что не позволит команде Рангника сыграть в удобном ей стиле. Прогноз – ничья 1:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.