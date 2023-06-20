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Австрия - Швеция. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 20.06.2024
Один из определяющих поединков в группе F
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Отбор на чемпионат Европы-2024, группа F, четвертый тур
20 июня 2023. Вена, “Эрнст Хаппель Штадион”
Австрия 21:45 Швеция
Телетрансляция – Megogo Футбол 4
Текстовая трансляция – UA-Футбол
Австрия и Швеция имеют большую традицию личных встреч, проведя между собой почти четыре десятка матчей. Вполне возможно, что одна из этих сборных займет третье место в группе и не попадет на Евро-2024, поэтому личные встречи имеют большое значения.
Новости Австрии
Австрия сумела сохранить лидерство в своей группе после матча с Бельгией (1:1). Ральф Рангник и игроки сборной Австрии остались довольны результатом. Австрийская сборная иногда показывала агрессию, интенсивность и хороший темп, и не выглядела безнадежно на фоне бельгийцев, которые все же создали больше моментов. В частности австрийцы были уязвимы на флангах против дриблеров сборной Бельгии Доку и Лукебакио. Важный нюанс перед встречей с Кулушевски и Исаком.
Ральф Рангник уверяет, что его футболисты успеют восстановиться к игре со Швецией. Кроме того, тренер сборной Австрии сообщил журналистам хорошие кадровые новости: защитник Кевин Дансо восстановился после травмы, а лидер сборной Марсель Забитцер готов начать предстоящий матч в старте.
Игроки сборной Австрии уверяют, что они больше никого не боятся, и на своем поле Das Team, как лидер группы, должна играть с позиции силы. Однако важно и то, что Швеция действует в менее авантюрном стиле, чем Бельгия, поэтому у команды Рангника будет меньше пространства для игры на переходных фазах.
Новости Швеции
Швеция пропускала прошлый тур, поэтому заполнила календарь товарищеским матчем против сборной Новой Зеландии. “Сине-желтые” выиграли на своем поле со счетом 4:1.
Океанская сборная забила первой, но в конце тайма Швеция забила три гола за шесть минут (дважды Йеспер Карлссон и Робин Квайсон). Точку в матче на 90+2 минуте поставил вингер “Манчестер Юнайтед” Антони Эланга.
Главный тренер сборной Швеции Янне Андерссон задействовал в этой игре резервистов, Исака, Форсберга, Кулушевски и Линделефа не было даже в запасе. Несмотря на крупную победу, 60-летний специалист не особо был доволен игрой, заметив, что команда играла в футбол, как будто на отпуске.
Швеция начала отбор с удручающего поражения Бельгии на своем поле (0:3), но затем команда Андерссона разгромила Азербайджан (5:0). Значение матча с Австрией невозможно переоценить.
Статистика команд, цифры и факты
- Форвард сборной Австрии Михаэль Грегорич забил по одному голу в трех матчах отбора на Евро-2024.
- Австрия пропустила в группе три гола в трех матчах, в каждом по одному голу.
- В последний раз у Австрии была серия из четырех подряд официальных матчей без поражений в 2020 году.
- Швеция проиграла шесть из семи последних официальных выездных матчей.
- Все пять голов сборной Швеции в отборе были забиты разными футболистами.
Последние пять матчей Австрии и Швеции
Австрия
- 17.06 Бельгия 1:1 (Отбор на Евро-2024)
- 27.03 Эстония 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 24.03 Азербайджан 4:1 (Отбор на Евро-2024)
- 20.11 Италия 2:0 (Товарищеский матч)
- 16.11 Андорра 1:0 (Товарищеский матч)
Швеция
- 16.06 Украина 2:3 (Отбор на Евро-2024)
- 27.03 Фарерские острова 1:0 (Товарищеский матч)
- 23.03 Мальта 2:1 (Отбор на Евро-2024)
- 20.11 Азербайджан 1:3 (Товарищеский матч)
- 17.11 Финляндия 1:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|Австрия
|3
|2
|1
|0
|7-3
|+4
|7
|2
|Бельгия
|2
|1
|1
|0
|4-1
|+3
|4
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|5-3
|+2
|3
|4
|Эстония
|2
|0
|1
|1
|2-3
|-1
|1
|5
|Азербайджан
|3
|0
|1
|2
|2-10
|-8
|1
Личные встречи
Австрия выиграла 18 матчей против 12 Швеции, еще шесть игр между сборными закончились ничьими. В последний раз команды встречались в товарищеской игре 2018 года, Австрия выиграла 2:0.
Где смотреть матч Австрия – Швеция
Ориентировочные составы
Австрия: Александер Шлагер – Пош, Дансо, Алаба, Вебер – Забитцер, Зайвальд, Ксавьер Шлагер, Виммер – Грегорич, Арнаутович
Швеция: Ульсен – Вальквист, Линделеф, Экдаль, Гудмундссон – Форсберг, Густафсон, Ольссон, Сванберг – Исак, Кулушевски
Ставки и Коэффициенты на матч Австрия – Швеция
Прогноз на матч Австрия – Швеция от UA-Football
Австрия смотрелась более-менее неплохо против Бельгии, Швеция в марте провалила игру против фаворита группы. Можно ли этому показателю сравнить команды? Вероятно, что нет. Швеция способна сыграть закрыто против Австрии, что не позволит команде Рангника сыграть в удобном ей стиле. Прогноз – ничья 1:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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