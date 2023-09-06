Чехия — Албания. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 07.09.23

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 5-й тур.

7 сентября. 21:45. Прага. "Фортуна Арена"

Главный судья: Энтони Тейлор (Англия)

Трансляция: Megogo Football 6

Отставая от Чехии всего на 1 очко, Албания имеет отличный шанс сместить своих соперников с первого места и единолично возглавить таблицу группы Е. Однако сделать это будет очень трудно, поскольку чехи в рамках этого отбора теряли баллы лишь один раз.

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Новости Чехии

Чехия очень удачно начала свой отбор к Евро-2024, набрав 7 баллов за первые три матча. Если бы подопечные Ярослава Шилхавы не потеряли очки в Молдове, где была расписана безголевая ничья, то у них вообще были бы стопроцентные победные результаты. Тем не менее, после неудачи в первой игре чехи одержали уверенные победы над Польшей (3:1) и Фарерскими островами (0:3).

Стоит отметить и великолепную игру в обороне от чешской сборной, ведь за три первых встречи в рамках отбора они пропустили всего один гол. Добыть подобный результат им помогли не в последнюю очередь два лидера сборной в лице Владимира Цоуфала и Томаша Соучека.

Новости Албании

Сейчас сборная Албании занимает 2-е место в группе Е и отстает от чехов на 1 очко. Старт этого отбора был не очень удачным, ведь они уступили Польше со счетом 1:0, но это поражение не пошатнуло албанцев и позже они обыграли Молдову (2:0) и Фарерские острова (1:3).

Подопечные Сильвиньо сделают все возможное, чтобы продолжить победную серию в Праге. Эта неделя для Албании является чрезвычайно важной, если не решающей в контексте шансов выхода из группы, ведь после Чехии они в воскресенье будут принимать у себя дома Польшу.

Турнирная таблица

Цифры и факты

Это второй очный матч между Чехией и Албанией, первый состоялся в 2021 году и закончился победой чехов со счетом 3:1;

В 5 из 6 последних матчей сборной Чехии проходил тотал больше 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Главная кадровая потеря чехов перед этой игрой — это нападающий леверкузенского "Байера" Патрик Шик, который продолжает залечивать травму паха. Заменить нападающего сможет его партнер по команде Адам Гложек, Томаш Чванкара из менхенгладбахской "Боруссии" или Ян Кухта из пражской "Спарты". Также в связи с повреждениями чехи не могут рассчитывать на защитника "Бенфики" Давида Юрасека и полузащитника "Славии" Давида Доудера.

А в составе Албании главной потерей является защитник "Ромы" Мараш Кумбулла, у которого травма колена. Также все еще залечивает свою долговременную травму Армандо Броя, поэтому нападающий "Челси" даже не был вызван в ряды сборной.

Чехия, 4-2-3-1: Павленка — Цоуфал, Холеш, Крейчи, Зелены — Соучек, Крал, Черны, Гложек, Юречка – Кухта

Албания, 4-2-3-1: Бериша — Митай, Джимсити, Исмайли, Хюсай — Асллани, Рамадани, Сефери, Байрами, Узуни — Цикаллеши

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Чехия – Албания Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Чехией и Албанией от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 3:1. Чехия очень уверенно выглядела в своих предыдущих матчах квалификации к Евро-2024. У них нет серьезных проблем с составом и главные лидеры на месте, кроме Патрика Шика. Албания понимает, насколько важным будет этот матч в контексте их перспектив выхода из группы, поэтому приложат немало усилий для положительного результата. Ожидаем, что этих усилий хватит только на 1 гол, а сдержать чехов все же не получится.

Данный прогноз — это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.