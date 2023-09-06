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Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023
Ждем пятую кряду победу вице-чемпионов мира
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe
Франция на всех парах мчится в финальную стадию Евро-2024. В отборе у "Галльских петухов" 4 победы из 4. Главный конкурент - Нидерланды - ранее был смят 4:0.
Ирландия? На бумаге середняк, а на деле сладкая булочка для Килиана Мбаппе, если только не случится какая-то аномалия, вроде удаления на старте или череды травм. Без них гостям не выстоять.
Смотрите матч отбора на Евро-2024 Франция - Ирландия
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Отбор на Евро-2024. Группа В. 5-й тур
7 сентября. Париж. "Парк де Пренс"
Франция 21:45 Ирландия
Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Новости Франции
Франция - одна из главных сборных последних 6-8 лет. За этот период у "Ле Бле" победа и финал ЧМ, а также финал Евро.
В текущем отборе французы подтверждают свой статус. Да, почти выбыли из состава Погба и Канте, но молодая поросль - Рабьо, Чуамени, Камавинга - уверенно тащит центр поля. Все еще в силе Гризманн и Жиру - они много забивают в клубах, делают разницу. Ну, а Мбаппе - это Мбаппе. Уникум.
27 - Since his Serie A debut (August 2021), Olivier Giroud is the AC Milan player who has scored the most goals in the competition (27 goals for the Frenchman). Leader.#MilanTorino pic.twitter.com/PYnV0eEVPq— OptaPaolo (@OptaPaolo) August 26, 2023
Голландцы попытались сыграть с ними открыто, и были уничтожены 0:4. Ирландия припарковала двухэтажный автобус, но пропустила удар Павара - 0:1. Греция? Делала, что могла, но во втором тайме устала - и тоже 0:1. Три разных матча - три одинаковых итога. Даже гол забить Франции - и то подвиг. Вы серьезно верите, что это под силу переживающей плохое время Ирландии?
Новости Ирландии
Славные времена Джона О’Ши, Дэмьяна Даффа и Робби Кина давно позади. Нынешняя Ирландия - команда без звезд, амбиций и класса.
В отборе островитяне атаковали только Гибралтар, да и то не могли забить целый тайм (3:0). В то же время с Францией (0:1) и Грецией (1:2) Ирландия почти исключительно отбивалась. Играть на равных, строить футбол через контроль просто некем.
Выезд на "Парк де Пренс" для зеленых, скорее, повинность. Их последняя выездная победа над приличным соперником случалась 6 лет назад на поле Уэльса (1:0). С тех пор - 27 выездов, где победить получалось только футбольных карликов. Удручающая серия.
Франция - Ирландия: статистика личных встреч
Самая памятная встреча команд состоялась в 2009-м, когда рука Тьерри Анри "вывела" Францию на ЧМ-2010.
С тех пор команды встречались на Евро-2016 и в спарринге перед ЧМ-2018; в обоих случаях побеждали французы - 2:1 и 2:0.
Последние матчи Франции
Последние матчи Ирландии
Турнирное положение команд
Ориентировочные составы
Погба и Канте - это уже прошлое, а из настоящего у Франции травмированы Уэсли Фофана и Ибрагима Конате. Кроме того, под вопросом Рэндалл Коло Муани.
У Ирландии потери более критичные - вне игры важнейшие нападающие Иган Фергюсон и Майкл Обафеми; травмирован ветеран Шимус Коулмэн; отбывает дисквалификацию Мэтт Доэрти. Это все - основа.
Франция: Меньян - Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес - Рабьо, Камавинга, Гризманн - Коман, Жиру, Мбаппе
Ирландия: Базуну - О’Ши, Иган, Коллинс, Эбоселе - Каллен, Молумби, Брауни, Мэннинг - Огбене, Айда
Франция - Ирландия: ставки и коэффициенты
Франция - Ирландия: прогноз от UA-Футбол
В целом Франция не очень любит пробивать бреши в "автобусах", но тут целый ряд исполнителей на ходу, а соперник не просто слаб, но еще и побит кадровыми потерями.
В такой ситуации рискнем поставить на ТБ 2,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.
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