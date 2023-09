Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023

Франция на всех парах мчится в финальную стадию Евро-2024. В отборе у "Галльских петухов" 4 победы из 4. Главный конкурент - Нидерланды - ранее был смят 4:0.

Ирландия? На бумаге середняк, а на деле сладкая булочка для Килиана Мбаппе, если только не случится какая-то аномалия, вроде удаления на старте или череды травм. Без них гостям не выстоять.

Франция - одна из главных сборных последних 6-8 лет. За этот период у "Ле Бле" победа и финал ЧМ, а также финал Евро.

В текущем отборе французы подтверждают свой статус. Да, почти выбыли из состава Погба и Канте, но молодая поросль - Рабьо, Чуамени, Камавинга - уверенно тащит центр поля. Все еще в силе Гризманн и Жиру - они много забивают в клубах, делают разницу. Ну, а Мбаппе - это Мбаппе. Уникум.

27 - Since his Serie A debut (August 2021), Olivier Giroud is the AC Milan player who has scored the most goals in the competition (27 goals for the Frenchman). Leader.#MilanTorino pic.twitter.com/PYnV0eEVPq