  1. UA-Футбол ⚽
  2. Прогнозы на футбол
  3. Евро
  4. Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023
В тренде
Евро
Евро

Евро - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023

Евро
(1 голосов)

Ждем пятую кряду победу вице-чемпионов мира

Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jean Catuffe

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Франция на всех парах мчится в финальную стадию Евро-2024. В отборе у "Галльских петухов" 4 победы из 4. Главный конкурент - Нидерланды - ранее был смят 4:0.

Ирландия? На бумаге середняк, а на деле сладкая булочка для Килиана Мбаппе, если только не случится какая-то аномалия, вроде удаления на старте или череды травм. Без них гостям не выстоять.

Содержание

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Смотрите матч отбора на Евро-2024 Франция - Ирландия
Смотреть трансляцию

Отбор на Евро-2024. Группа В. 5-й тур
7 сентября. Париж. "Парк де Пренс"
Франция 21:45 Ирландия
Арбитр: Урс Шнидер (Швейцария)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Франции

Франция - одна из главных сборных последних 6-8 лет. За этот период у "Ле Бле" победа и финал ЧМ, а также финал Евро.

В текущем отборе французы подтверждают свой статус. Да, почти выбыли из состава Погба и Канте, но молодая поросль - Рабьо, Чуамени, Камавинга - уверенно тащит центр поля. Все еще в силе Гризманн и Жиру - они много забивают в клубах, делают разницу. Ну, а Мбаппе - это Мбаппе. Уникум.

Голландцы попытались сыграть с ними открыто, и были уничтожены 0:4. Ирландия припарковала двухэтажный автобус, но пропустила удар Павара - 0:1. Греция? Делала, что могла, но во втором тайме устала - и тоже 0:1. Три разных матча - три одинаковых итога. Даже гол забить Франции - и то подвиг. Вы серьезно верите, что это под силу переживающей плохое время Ирландии?

Новости Ирландии

Славные времена Джона О’Ши, Дэмьяна Даффа и Робби Кина давно позади. Нынешняя Ирландия - команда без звезд, амбиций и класса.

В отборе островитяне атаковали только Гибралтар, да и то не могли забить целый тайм (3:0). В то же время с Францией (0:1) и Грецией (1:2) Ирландия почти исключительно отбивалась. Играть на равных, строить футбол через контроль просто некем.

Favbet
10 000 грн
Ставка без риска
Узнать больше
VBET
2 500 грн
Бонус на первый депозит
Узнать больше

Выезд на "Парк де Пренс" для зеленых, скорее, повинность. Их последняя выездная победа над приличным соперником случалась 6 лет назад на поле Уэльса (1:0). С тех пор - 27 выездов, где победить получалось только футбольных карликов. Удручающая серия.

Франция - Ирландия: статистика личных встреч

Самая памятная встреча команд состоялась в 2009-м, когда рука Тьерри Анри "вывела" Францию на ЧМ-2010.

С тех пор команды встречались на Евро-2016 и в спарринге перед ЧМ-2018; в обоих случаях побеждали французы - 2:1 и 2:0.

Последние матчи Франции

Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023 - изображение 4

Последние матчи Ирландии

Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Франция - Ирландия. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 07.09.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

Погба и Канте - это уже прошлое, а из настоящего у Франции травмированы Уэсли Фофана и Ибрагима Конате. Кроме того, под вопросом Рэндалл Коло Муани.

У Ирландии потери более критичные - вне игры важнейшие нападающие Иган Фергюсон и Майкл Обафеми; травмирован ветеран Шимус Коулмэн; отбывает дисквалификацию Мэтт Доэрти. Это все - основа.

Франция: Меньян - Кунде, Салиба, Упамекано, Тео Эрнандес - Рабьо, Камавинга, Гризманн - Коман, Жиру, Мбаппе

Ирландия: Базуну - О’Ши, Иган, Коллинс, Эбоселе - Каллен, Молумби, Брауни, Мэннинг - Огбене, Айда

Франция - Ирландия: ставки и коэффициенты

Favbet
1,24
6,50
15,5
Узнать больше
VBET
1,22
6,70
15
Узнать больше

Франция - Ирландия: прогноз от UA-Футбол

В целом Франция не очень любит пробивать бреши в "автобусах", но тут целый ряд исполнителей на ходу, а соперник не просто слаб, но еще и побит кадровыми потерями.

В такой ситуации рискнем поставить на ТБ 2,5 - БК предлагают эту ставку с коэффициентами от 1,65 и выше.

По теме
yellow-arrow
Чехия — Албания. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 07.09.23
yellow-arrow
200-й матч Криштиану. Исландия - Португалия: Анонс и прогноз матча Отборочного турнира на Евро-2024 на 20.06.2023
yellow-arrow
Австрия - Швеция. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 20.06.2024 
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Франция Ирландия Прогнозы
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Не люблю футбол (Хорол)
06.09.2023 в 16:30
3-0
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде