Нидерланды – Греция. Анонс и прогноз матча отбора к Евро-2024 на 07.09.2023

Квалификация к Евро-2024

7 сентября. Эйндховен, Филипс Арена

Нидерланды – Греция 21:45

Трансляция – Megogo

Нидерланды

Нидерланды сейчас далеки от идеала. Луи ван Гал выжал последние соки из "Оранжье" на чемпионате мира. Приличный перфоманс во многом держался на тренерском гении, и после возвращения Рональда Кумана дела ожидаемо пошли не в то русло. Куману достался тяжкий календарь на старте, но это никак не оправдывает результат.

Нидерланды проиграли 3 из 4 матчей после второго пришествия экс-коуча "Барселоны" и "Эвертона". Начали с фиаско в Париже (4:0) – французы сразу дали понять, что на первую строчку "Оранжье" претендовать не стоит. Затем было небольшое облегчение в виде разгрома Гибралтара (3:0). А потом неудачный домашний финал четырёх Лиги наций с поражениями от опытных хорватов (2:4) и не самой убедительной команды Италии (2:3).

В довесок ко всем проблемам есть ещё и ряд ключевых кадровых потерь. Мемфис Депай выбыл с травмой подколенного сухожилия. Не будет хватать впереди и Бергвейна с Бробби. Наибольшие проблемы в обороне: вне заявки представители АПЛ Свен Ботман, Юрриен Тимбер и Тирелл Маласиа. Гравенберх предпочёл остаться в "Ливерпуле", адаптируясь на новом месте.

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Греция

Густаво Пойет произвёл яркое впечатление с момента назначения на пост главного тренера сборной Греции в феврале прошлого года. Под руководством уругвайца эллины выиграли 8 матчей из 14, проиграв всего четыре игры при двух ничьих. Старт квалификации к Евро-2024 начался с двух последовательных побед: разгром Гибралтара (0:3) на выезде и домашней победы над упёртыми ирландцами (2:1) с голами Бакасетаса и Масураса.

Затем последовало ожидаемое поражение от Франции (1:0), хотя на фоне голландцев оно было куда приличнее. Из минусов – лидер обороны Мавропанос заработал в той игре удаление и не сможет помочь против Нидерландов. В целом греки оптимистично настроены по поводу шансов их шансов на второе место в группе, и позитивный результат в Эйндховене мог бы существенно повысить шансы на первое попадание на Евро за последние 12 лет.

Дисквалифиция Мавропаноса открывает дорогу в старт для Цавеласа, который может сыграть свой 50-й матч за сборную. Манталос и Масурас должны занять места на флангах атаки, обеспечивая открывания для главного плеймейкера Тасоса Бакасетаса с 10 результативными действиями в 12 последних играх. Есть некоторые проблемы в опорной зоне, где за место в старте поспорят Сиопис, Курбелис и Бухалакис.

Личные встречи

Соперники встречались 9 раз. Грекам лишь дважды удалось остановить фаворита – одна ничья и одна победа. Последняя встреча прошла в 2016-м году, где эллины как раз и добыли свою единственную победу (1:2). До того Нидерланды 4 раза подряд выигрывали всухую.

Ориентировочные составы

Нидерланды: Нопперт – Думфрис, Гертрюйда, ван Дейк, Аке – Виффер, де Йонг – Мален, Гакпо, Ланг – Вегорст

Греция: Влаходимос – Болдок, Цавелас, Хацидьякос, Цимикас – Сиопис, Бухалакис – Масурас, Бакасетас, Манталос – Якумакис

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Нидерланды – Греция от UA-Футбол

Оборона Нидерландов умудрилась пропустить по четыре от осторожной Франции и неспешной Хорватии. Три пропущенных от Италии с Ньонто и Дзаньоло в атаке тоже были катастрофой. Греки во главе с Бакасетасом вполне могут претендовать на свой гол. Ставка: обе забьют с коэффициентом 2.05.