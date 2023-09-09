Румыния - Израиль. Анонс и прогноз матча отбора на Евро-2024 на 09.09.2023

Группа І - одна из слабейших в нынешнем Отборе. Она настолько слаба, что Швейцария, вовсе не гранд, ставила целью не просто выиграть ее, а выиграть все десять матчей. Этот план потерпел неудачу уже в четвертом туре, когда Nati умудрились упустить абсолютно выигрышный домашний матч против Румынии. Но сумеют ли теперь румыны навязать им борьбу за лидерство в группе? Или же наоборот - пропустят вперед Израиль?

9 сентября. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа І

Бухарест. "Арена Национала"

Румыния - Израиль

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

Состояние команд

В принципе, Швейцария остается явным фаворитом группы. Да и второе место выводит на Евро напрямую. Потому Румынии и Израилю логичнее смотреть вниз. А там ныне никого нет. Косово начал с ничьих с ними, но сыграл вничью и с Андоррой, еще и дома. А затем и вовсе проиграл Беларуси. Потому нынешняя очная встреча в Бухаресте становится критической, решающей. Пусть и тренеры обеих команд категорически так не считают.

В июне румыны выдержали два тяжелых матча. Капитан Никулае Станчу заявил: "В Косово мы доказали, что можем бороться и в болоте, а в Швейцарии - что можем всегда бегать и никогда не сдаваться". 0:0 на тяжелом поле в Приштине - приличный результат, а в Люцерне Станчу и компания должны были пропускать 7-8 мячей, но чудом пропустили лишь два и забили дважды после 88-ой минуты.

В целом атмосфера внутри сборной очень хорошая, сплоченная. Изнутри ее, особенно главного тренера Эдварда Йорданеску постоянно грызут. За кадровые решения. Он сам не скрывает, что строит сплоченный коллектив и потому необязательно вызывает лучших. Как результат - ссорился и с Георге Хаджи из-за его сына Яниса, и с владельцами разных клубов. Но этот осадный менталитет сборной даже на пользу.

Боссов израильской сборной - спортивного директора Йосси Бенаюна и главного тренера Алона Хазана - также постоянно грызут за кадры. Лучший бомбардир в ее истории Эран Захави вновь не вызван из-за отказа позволить ему спать в комнате самому. Другие ведущие игроки атаки Мунас Даббур, Омер Ацили и Диа Саба также не там по нефутбольным причинам. И эти склоки постоянно на виду, постоянно в прессе.

Даже Йорданеску отметил "ясные решения" Израильской Футбольной Ассоциации, "очень жёсткие требования от игроков".

Кредит доверия Бенаюну и Хазану от общества и прессы сильно ограничен. В них не очень верят. Результаты и игра точно не способствуют доверию. Ничья дома с Косово, полное поражение в Швейцарии. В июне 0:1 против Беларуси на 84-ой минуте и лишь затем два гола, 2:1 против Андорры при слабой игре. Неудача в Румынии может создать настоящую бурю.

В Румынии страшно разочарованы невыходом ни одной команды в групповой турнир Еврокубков нынешнего сезона, говорят о кризисе румынского футбола и требуют от сборной компенсации. В Израиле же на волне серии групповых турниров Еврокубков и замечательного лета молодёжных сборных с полуфиналами Евро U-21 и Чемпионата Мира U-20 требуют от главной сборной, не игравшей на крупном турнире 53 года, догонять.

В израильской сборной сейчас сильно нервничают. Игрокам даже запретили спускаться в вестибюль гостиницы, на пресс-конференции Хазан заявил, что опаздывает на тренировку. "Вы хотите оставить меня в этом зале и тренировать вместо меня?" В Румынии немного более спокойны, и Йорданеску говорит о прекрасном моменте, который сборная сама себе создала. Но и о тяжелых временах для румынского футбола.

Кадры

Янис Хаджи в заявке, но вряд ли выйдет в стартовом составе. Не в заявке лучший бомбардир румынской лиги на данный момент Кицу, из-за которого Йорданеску также ссорился. Слева в атаке выйдет либо приболевший Коман либо Михайла. Последний вышел на замену в Швейцарии и сделал дубль, но его критикуют за малую помощь обороне. Автор двух ассистов в Швейцарии Моруцан, также вышедший там на замену, выйдет справа.

В Люцерне румыны играли с тремя центральными защитниками, но здесь такого не будет. А вот будет ли 4-3-3 с чистым опорником Белуце или 4-2-3-1 с атакующим полузащитником Олару - неясно.

Израиль (схема 4-3-3) испытывает проблемы в центре и на правом фланге атаки, где нет Захави, Даббура, Сабы, Ацили, а теперь ещё, скорее всего, и травмированных вингеров - Абады из "Селтика" и Хазизы из хайфского "Маккаби". Возможно, справа даже придётся выйти игроку центральной зоны Каниковски. А в центре - герою лета Дору Турджеману, который, правда, в "Маккаби" Тель-Авив играет мало, сидя за спиной Захави.

Наибольшее внимание - на левого вингера "Тоттенхэма", а в прошлом - "Шахтера" - Манора Соломона и атакующего полузащитника "Зальцбурга" Оскара Глуха. А также на позицию вратаря. Ее должен занять новичок "Црвены Звезды" Омри Глазер, а не новое подписание мюнхенской "Баварии" Даниэль Перец. Сумеют ли новые легионеры остановить провалы в обороне, пропустившей уже в 19-ти матчах подряд?

Румыния: Молдован, Рациу, Буркэ, Драгушин, Банку, Р. Марин, Станчу, Олару, Моруцан, Алибек, Ф. Коман

Израиль: Глазер, Даса, Витор, Гольдберг, Ревиво, Лави, Дор Перец, Глух, Каниковски, Турджеман, Соломон

Цифры и факты

Израиль и Румыния встречались 22 раза. Пять матчей выиграл первый, 11 - вторая, шесть матчей завершились вничью. Последняя очная встреча состоялась в 2022-ом году в Израиле и завершилась со счетом 2:2. Впрочем, в официальных матчах сборные встречались лишь дважды. В Отборе на Евро-1996 румыны победили дома (2:1) и сыграли вничью 1:1 в гостях

Израиль пропускал в 19-ти последних матчах во всех турнирах, включая товарищеские. В целом сорок мячей за это время. В том числе в одном матче пять от Дании, четыре от Австрии, три от Кипра, два от Фарер и Мальты. В последнем матче пропустил дома от Андорры из-за грубой ошибки в обороне. При этом в 16-ти из 19-ти он также забивал

Румыния не проигрывала в шести своих последних официальных матчах на всех полях

Румыния выиграла лишь три из своих семи последних домашних матчей, включая товарищеские. Проиграв три и сведя вничью один

Израиль выиграл два своих последних матча в Отборе на Евро сразу после всего одной победы в десяти таких матчах (при двух ничьих и семи поражениях)

Прогноз: Румыния - Израиль 2:1

Израиль любит атаковать. Хазан заявляет, что не собирается отказываться от активной игры, даже ценой очередного матча с пропущенными. И все же в гостях и в не лучшем турнирном положении будет немного осторожнее. А Румыния вторым номером играет лучше, чем первым. Оба тренера ожидают тяжёлые отрезки для своих. Решат, скорее всего, эпизоды, детали. Возможно, такая деталь, как заполненный домашний стадион.