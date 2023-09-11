Португалия – Люксембург. Анонс и прогноз матча отбора на ЧЕ-2024 на 11.09.23

Квалификация на Чемпионат Европы-2024

Группа J, шестой тур

11 сентября, 21:45. "Эштадиу Алгарве" (Фару/Лоуле)

Главный арбитр: Джон Брукс (Англия)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 1

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Пока что Португалия не столкнулась практически ни с каким давлением в группе отбора на ЧЕ-2024. В то же время и Люксембург показывает неплохие результаты, занимая третье место в квинтете – сейчас у команды столько же очков, сколько у второй Словакии. Сегодня они сойдутся в очном противостоянии: амбиции высокие, но разница в классе ощутима.

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Новости сборной Португалии

8 сентября подопечные Мартинеса одержали довольно трудную победу над Словакией. Это был, как принято считать, самый тяжелый поединок португальцев в отборе, ведь играли против главного (текущего) претендента на вторую строчку, да еще у него на поле. Словаки имели шанс не проиграть, однако, в итоге на гол Фернандеша своим взятием ворот не ответили.

Нынешний год в Португалии идет очень гладко. Собственно причиной такого действа является группа откровенно без именитых соперников. За пять матчей команда Мартинеса забила 15 голов, не пропустив ни одного. Соответственно – пять побед и максимальные 15 очков. В том числе и Люксембург разбили на его же поле в марте: шесть безответных голов, дубль Роналду и пока единственная комфортная выездная победа португальцев в отборе.

Кадры хозяев

Есть небольшие потери у хозяев. Не были вызваны на сбор Ренату Санчеш, Мендеш, Геррейро и Пепе из-за разных типов повреждений. В то же время их есть кому заменить. Добавим, что Криштиану Роналду тоже находится с командой. В первом сентябрьском матче он провел все 90 минут, записав в свой пассив желтую карточку.

Новости сборной Люксембурга

Команда Гольца занимает третье место в группе. И пока на ее счету победы не только над такими соперниками, как Лихтенштейн. Люксембург в июне победил в гостях Боснию и Герцеговину, а 8 сентября одержал верх над Исландией. И все эти положительные результаты были с разницей в счете в два мяча.

Почти во всех отборочных кампаниях люксембуржцы занимали последние два места в своей группе. Сейчас они имеют вполне реальный шанс выйти со второй позиции на Евро. Также есть и теоретическая возможность занять первую позицию, однако для этого как минимум сегодня нужно побеждать – это пока из области фантастики. Впереди у команды полноценный второй круг, и если его пройти немного лучше, чем первый, может быть добыт исторический результат.

Кадры гостей

Бывший динамовец Жерсон Родригеш, который сейчас выступает за "Сивасспор", не был вызван на этот сентябрьский сбор из-за травмы. Однако в команде хватает футболистов, играющих в топовых европейских чемпионатах. К примеру, тройка Баррейро, Олесен и Боргес Санчес выступают в Бундеслиге. И это будущее сборной, ведь им 23, 22 и 19 лет соответственно!

Последние пять матчей Португалии и Люксембурга

Последние пять встреч хозяев

08.09. Словакия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

20.06. Исландия – Португалия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

17.06. Португалия – Босния и Герцеговина 3:0 (Отбор на Евро-2024)

26.03. Люксембург – Португалия 0:6 (Отбор на Евро-2024)

23.03. Португалия – Лихтенштейн 4:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

08.09. Люксембург – Исландия 3:1 (Отбор на Евро-2024)

20.06. Босния и Герцеговина – Люксембург 0:2 (Отбор на Евро-2024)

17.06. Люксембург – Лихтенштейн 2:0 (Отбор на Евро-2024)

09.06. Люксембург – Мальта 0:1 (ТМ)

26.03. Люксембург – Португалия 0:6 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между командами

26.03.23. Люксембург – Португалия 0:6 (Отбор на Евро-2024)

12.10.21. Португалия – Люксембург 5:0 (Отбор на ЧМ-2022)

30.03.21. Люксембург – Португалия 1:3 (Отбор на ЧМ-2022)

17.11.19. Люксембург – Португалия 0:2 (Отбор на Евро-2020)

11.10.19. Португалия – Люксембург 3:0 (Отбор на Евро-2020)

Турнирная таблица группы J

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Португалия 5 5 0 0 15-0 15 2 Словакия 5 3 1 1 5-2 10 3 Люксембург 5 3 1 1 7-7 10 4 Босния и Герцеговина 5 2 0 3 5-8 6 5 Исландия 5 1 0 4 9-9 3 6 Лихтенштейн 5 0 0 5 1-16 0

Ставки и коэффициенты на матч Португалия – Люксембург

Прогноз матча Португалия – Люксембург от UA-Football

В личных встречах между командами большое преимущество португальцев. Люксембург за последние семь матчей против "лусос" смог забить всего один гол (сделал это, кстати, Жерсон Родригеш), а пропустил 24. В том числе и Роналду любит забивать люксембуржцам – он сделал это уже 11 раз. А в последний раз Люксембург побеждал Португалию еще в далеком 1961 году. Сегодня все и даже букмекеры против гостей. Слишком велика разница в классе. Прогноз: Португалия победит в первом тайме с разницей в два и более мяча (Ф –1,5), КФ 2,1.