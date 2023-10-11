Отбор к Евро-2024. Группа Е, 6-й тур

Тиран, Арена Комбетаре

Албания – Чехия 21:45

Трансляция – Megogo

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Албания

Албания шикарно стартовала в квалификации, сделав солидную заявку на попадание на Евро-2024 – 10 очков в 5 стартовых турах и первое место в группе Е. Чехи по потерянным даже опережают подопечных Силвиньо, так что предстоящая встреча может стать ключевой в отборе.

Победа над Чехией открывает дорогу ко второй квалификации на Евро в истории албанского футбола. На данный момент на своём поле "горные орлы" выиграли оба матча, да ещё и всухую – с идентичным счётом были обыграны Молдова (2:0) и Польша (2:0).

На матч с Чехией есть проблемы в центре обороны. Основной центрбек Мараш Кумбулла из "Ромы" надолго выбыл из-за травмы колена. В последних матчах его успешно подменял Адриан Исмайли, но он тоже в лазарете. Оборонца "Эмполи" должен заменить Фредерик Весели, который должен составить дуэт Берату Джимшити.

Чехия

Чехия – единственная команда группы Е, которая не проигрывала в рамках квалификации. В марте подопечные Ярослава Шилгавы обыграли в Праге Польшу (3:1) в первом туре, а затем сыграли вничью с Молдовой (0:0) на выезде. Победа на Фарерах была обязательна (0:3) для команды, претендующей на Евро.

Перфоманс против Албании (1:1) в сентябре был приличным, но парни Силвиньо забили с единственного удара за игру и вырвали ничью. С одной стороны, это продлило беспроигрышную серию во всех турнирах до 6 матчей. Но 3 очка заметно бы упростили чехам жизнь.

Хавбек "Униона" Алекс Крал получил травму ноги. Так что свой шанс в старте может получить Михал Садилек из "Твенте". Патрик Шик всё ещё лечится, его как обычно должен подменить одноклубник по "Байеру" Адам Гложек. Резервный вратарь Инрджих Станек слёг в лазарет с сотрясением мозга.

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Ориентировочные составы

Албания: Бериша – Хюсай, Весели, Джимшити, Михай – Рамадани, Асани, Байрами, Аслани – Цикалеши, Сефери

Чехия: Павленка – Голеш, Брабец, Крейчи – Цоуфал, Соучек, Садилек, Провод – Черны, Чванчара, Кухта

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Албания – Чехия от UA-Футбол

Албания в этом отборе лишний раз доказала, каким неуступчивым и колючим соперником они могут быть. Но личная встреча в первом круге ясно продемонстрировала перевес Чехии в классе. Парням Шилгавы будет трудно, но они могут взять своё. Ставка: победа Чехии + тотал меньше 3.5 с коэффициентом 2.79.