Латвия - Армения. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 12.10.2023

"Перед матчем в Турции я показал ребятам руку - пять пальцев, сказал - у нас осталось пять финалов. Проиграешь - вылетаешь". Так говорил главный тренер сборной Армении Александр Петраков перед сентябрьским матчем против Хорватии. Его, в отличие от ничейного в Турции, армяне как раз проиграли. Тем не менее, сохраняют шансы на одно из двух первых мест. Хотя теперь им точно нужна лишь победа в Латвии.

12 октября. 19:00. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа D

Рига. "Сконто"

Латвия - Армения

Главный арбитр: Раде Обренович (Словения)

Состояние команд

Победа им нужна из-за отставания на три очка от двух лидеров, а главным образом - из-за статуса соперника. Латвия все еще с нулем. Чуть ли не единственный ее реальный шанс набрать очки - именно сегодня, а не против Хорватии и Турции. После Отбора на Чемпионат Мира-2022 с гостевыми ничьими с Турцией, Норвегией и Черногорией и выигранной группы Лиги Наций ноль очков в целом Отборе на Евро будет провалом.

В Латвии уже ощущают близость провала. После предыдущего матча, проигранного дома Уэльсу, болельщики на трибунах и в соцсетях призывали к отставке главного тренера Дайниса Казакевичса, а глава Федерации признал, что просто не видит резона в смене тренера посреди кампании. Ассоциация Болельщиков же даже заявила, что сегодня после пения гимна уйдет с трибун и не будет поддерживать сборную в первом тайме.

Армения в ином настроении. Хотя после сентября ее энтузиазм несколько поостыл. Пропущенный на 88-ой минуте в Турции, отобравший победу, скорее всего, отберет и выход из группы. А с Хорватией она отчаянно боролась, заслужив слова Петракова о гордости за игроков, самоотдаче, пропустила лишь с углового с рикошетами, но на самом деле явно уступала в классе, остроте и свежести. О чем Петраков также говорил.

Следует отметить, что Казакевичс на предматчевой пресс-конференции вчера долго мучился, отвечая на неприятные вопросы. В том числе о болельщиках и своей отставке. А вот Петраков управился за пять минут. Хотя он работал до этого, несколько дней назад записав видео с призывом к болельщикам поддержать команду. Вновь говорил о финале. Записал такое видео и капитан Вараздат Ароян.

Кстати, успел сказать вчера Петраков о неплохом сопернике, не заслужившем проиграть Турции, и об очень сложной игре. Заявил, что не смотрит в турнирную таблицу и идет от матча к матчу, но понимает, что победа в Латвии критически важна.

Латвия - вовсе не такая плохая команда. Влетела Хорватии в сентябре со счетом 0:5, но от Уэльса тогда же пропустила второй мяч на 96-ой минуте. Проиграла минимально остальные три матча, в том числе против Турции сравняла счет на 94-ой минуте и пропустила на 95-ой, а в Ереване пропустила на 91-ой. Когда-то она может прекратить пропускать в концовке. Да и должна сегодня отчаянно бороться за первые очки и за тренера.

С другой стороны, Армения удобнее чувствует себя в гостях, где не нужно так много держать мяч. Потому сегодня может сыграть увереннее, чем дома против этого соперника. Тогда Петраков признал игру неудачной. Еще и она не совсем будет в гостях, поскольку ожидается приезд ее болельщиков со всей Европы. Учитывая бойкот латвийских, в Риге вполне может быть создана ереванская атмосфера.

Последние матчи команд

Кадры

Петраков сохраняет стабильность состава. По сравнению с сентябрем вызвал лишь одного нового игрока. Можно сказать, двух, поскольку Барсегян тогда вылетел из-за травмы уже после вызова. Именно он забил победный гол Латвии в июне, так что сейчас может быть очень полезен. Ароян вернется в центр обороны после дисквалификации против Хорватии.

Не вызван Саргис Адамян, поскольку мало играет в "Кельне". С другой стороны, Ранос играет в гладбахской "Боруссии" лишь за дубль в Четвертом дивизионе Германии, но вызван. Серобян дебютировал в стартовом составе за португальскую "Каза Пиа", но остался вне сборной. В августе он активно играл за "Арарат" и был вызван Петраковым на сентябрьские матчи.

Тактические схемы сборной Армении - 3-4-3 или 5-4-1. Что, вообще-то, практически одно и то же.

Казакевичс стабильность сохранить не может. Из-за травм. Лидеры сборной атакер Гутковскис и защитник Юрковскис вылетели еще до сентября. В октябре к ним добавились защитник Черномордыйс и хавбек Зеленковс. А капитан лидер центра поля Тоберс из "Грассхоппера" пропускает матч из-за дисквалификации.

Следует отметить, что наиболее статусные клубы, которые представляют латвийские сборники - "Грассхоппер", "Специя", "Камбюр", "Яблонец" и "Видзев".

Играет Латвия по тактической схеме 4-4-2. Лишь против Хорватии переходила на 4-1-4-1. Тогда и была разгромлена со счетом 0:5.

Латвия: Озольс, Савальникс, Дубра, Сорокинс, Циганикс, Яунземс, Эрнсис, Савельевс, Я. Икауникс, Кроллис, Ульдрикис

Армения: Чанчаревич, Чалишир, Ароян, Мкртчян, Дашян, Иву, Сперцян, Тикнизян, Барсегян, Ранос, Селараян

Цифры и факты

Сборные Латвии и Армении встречались трижды. Первая побеждала со счетом 2:0, вторая - 2:1, также была зафиксирована ничья 0:0. В официальных матчах встречались лишь однажды. Речь о той самой победе Армении в июне

Латвия проиграла шесть своих последних матчей. В Квалификации на Евро она проиграла 15 из 16-ти последних при одной победе

Латвия пропускала первой в восьми своих последних матчах

Армения выиграла лишь один из девяти своих предыдущих гостевых официальных матчей. Правда, это произошло в предпоследнем - 4:2 в Уэльсе. А в последнем она вела в счете в Турции на 87-ой минуте и лишь на 88-ой пропустила

Армения пропускала в 13-ти своих последних матчах на всех полях и в 11-ти последних гостевых

Прогноз: Латвия - Армения 1:2

Обе терпеть не могут владение мячом. Армения пытается забивать с быстрых атак, особенно фланговых, Латвия - со стандартных положений. В Ереване хозяева полностью доминировали (67:33 по владению мячом, 21:1 по ударам по воротам), но пробить оборону соперника было трудно. Здесь должно быть меньше мяча и больше простора. Хотя сегодня Латвия должна яростнее бороться.

Забить способны обе. А результат? Команда Петракова все же выше классом и все еще мечтает о выходе на Евро. В туре, когда Турция играет в Хорватии, нельзя упускать шанс против аутсайдера.