Италия - Мальта. Анонс и прогноз матча Oтбора на Евро-2024 на 14.10.2023

Сентябрьские матчи сборной Италии вдруг оказались критически важными. Особенно - матч против Украины. Его "адзурри" удалось выиграть. Тем не менее, работа отнюдь не закончена. Во вторник ожидает выезд в Англию, где нужно набрать хотя бы одно очко, если хочется держать темп команды Сергея Реброва. И уж точно сегодня нужно побеждать дома Мальту. Последнее даже не обсуждается.

Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С

Бари. "Стадио Комунале Сан Никола"

Италия - Мальта

Главный арбитр: Дуйе Штрукан (Хорватия)

Состояние команд

1 Англия 5 4 1 0 16-2 13 2 Италия 4 2 1 1 6-4 7 3 Украина 5 2 1 2 6-7 7 4 Северная Македония 5 2 1 2 7-12 7 5 Мальта 5 0 0 5 1-11 0

Победа над Украиной сняла огромную ношу. После первого матча Лучано Спаллетти, ничейного в Северной Македонии, критика не утихала. Прежде всего - из-за унылой игры. Но яркий первый тайм в следующем матче успокоил. На менее блестящий второй и пропущенный мяч уже не обратили внимание. Вместе с тем, эйфория не наблюдалась. Говорили лишь о начале правильного пути.

Подойти к октябрю спокойно не удалось. Скандал со ставками вплоть до посещения полицейскими тренировочного центра сборной в Коверчано и допроса Сандро Тонали и Николо Дзаньоло взбудоражил сборную и весь итальянский футбол. Обоих спешно отправили домой, говоря, что это им же на пользу. Это прежде всего на пользу сборной. Но удастся ли быстро забыть о скандале?

Спаллетти признал, что сборная провела "тяжёлую ночь" и желает поскорее забыть об этой теме. Главный тренер сборной Мальты итальянец Микеле Марколини уверен, что эта история стала для сборной его Родины тяжёлым ударом.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

К счастью "адзурри", играть сегодня дома против Мальты. Хотя островитяне - не мальчики для битья. Они проиграли все пять матчей в кампании, забив лишь один мяч, но лишь одно поражение с разницей в более двух мячей. В последнем сентябрьском матче они немало напрягли Северную Македонию. Даже переиграв ее по ударам по воротам и владению мячом. В июне пропустили лишь один мяч от Украины.

Марколини доволен игрой своей сборной и больше говорит о подготовке к следующей Лиге Наций. Даже заявляет, что глава Федерации говорил с ним прежде всего об этом. Хотя понимает, что требуется результат и сейчас, и болельщикам хочется набрать хотя бы одно очко в этой кампании. Он доволен отменой последнего тура лиги, что дало больше времени сборной на подготовку.

В марте против самой Италии мальтийцы играли очень неплохо, сковывая ее и лишая скорости. Подвели два пропущенных в первые полчаса игры. Но авторы обоих голов итальянцев, как и обоих ассистов - Ретеги, Пессина, Тонали - сейчас не в сборной.

Ясно, что подопечные Спаллетти будут доминировать, держать мяч в ужасающих процентах. Вопрос в том, сумеют ли играть быстро, не застрянут ли. Если сумеют - победят уверенно. Если нет - ожидаются весьма нервные отрезки игры. Марколини же требует от своих терпеть без мяча и играть агрессивно. А также не оставлять простор сопернику.

Последние матчи команд

Кадры

Главные форварды Италии - Иммобиле, Ретеги, Скамакка - травмированы. Разве что последний может выйти на замену. Тем не менее, Спаллетти собирается выставить двух нападающих - Кена и Распадори. Один из них сыграет на левом фланге. Справа нет особых альтернатив Берарди, поскольку Дзаньоло поехал домой, Дзакканьи и Кьеза вызваны, но травмированы. Орсолини вызван, но он уступает Доменико.

Тонали в стартовом составе заменит более оборонительный, более сильный физически игрок - Кристанте или Локателли. Автор дубля в ворота Украины Фраттези почти весь сентябрь лечил травму и вряд ли готов для стартового состава. Претендент на его позицию Пеллегрини травмирован. Зато впервые за три года вызван Джакомо Бонавентура из "Фиорентины". Он в отличной форме в клубе.

Из-за плохой формы Джанлуиджи Доннаруммы в Италии немало говорили о смене вратаря. На чемпиона Италии Мерета или отлично начавшего каденцию в "Тоттенхэме" Викарио. Уже точно не на лучшего вратаря Серии А предыдущего сезона Проведеля, поскольку он травмирован. В любом случае, Спаллетти заявил, что Доннарумма останется в воротах.

У Мальты травмированы игрок французского "Реймса" Тедди Теума и Джоди Джонс. Игроки стартового состава. Защитник Стив Борг также играет в стартовом, но сегодня дисквалифицирован.

Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, А. Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Бонавентура, Берарди, Кен, Распадори

Мальта: Бонелло, Апап, Браун, Аттард, Д. Мбонг, Н. Мускат, Янкам, Кристенсен, Корбалан, Мвоко, Сатариано

Цифры и факты

Италия и Мальта встречались девять раз. Первая выиграла все матчи с общей разницей мячей 23:2. Правда, последние пять - с результатами 1:0 (дважды) и 2:0 (трижды)

Италия выиграла лишь три из семи своих последних матчей. Также проиграв трижды и однажды сыграв вничью. Мальта выиграла два из последних восьми. Правда, оба - товарищеские. Против Люксембурга и Гибралтара. Также за это время потерпела шесть поражений

С начала 2022-го года, то есть в 17-ти последних матчах, Мальта проиграла с разницей более двух мячей лишь однажды. Англии со счетом 0:4 в июне. Италия не выигрывала с разницей более двух мячей в 21-ом последнем матче

Италия провела в Бари 11 матчей. Показатели - девять побед, ничья и поражение. Последний её матч в этом городе был товарищеским, состоялся в 2016-ом году и завершился поражением от Франции со счетом 1:3

Прогноз: Италия - Мальта 2:0

Марколини возвращается не просто на Родину, а в город, где играл четыре года. Он говорит об одном из наиболее эмоциональных моментов в своей жизни. Также считает, что его сборная проигрывала в нынешнем Отборе почётно и заслуживает набрать очки. Сегодня не наберёт, но оказать сопротивление неспокойной и лишённой важных игроков Италии способна.

Вряд ли Мальта будет разгромлена, вряд ли в матче забьют много.