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Италия - Мальта. Анонс и прогноз матча Oтбора на Евро-2024 на 14.10.2023
Удастся ли сбросить скандал вокруг ставок?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сентябрьские матчи сборной Италии вдруг оказались критически важными. Особенно - матч против Украины. Его "адзурри" удалось выиграть. Тем не менее, работа отнюдь не закончена. Во вторник ожидает выезд в Англию, где нужно набрать хотя бы одно очко, если хочется держать темп команды Сергея Реброва. И уж точно сегодня нужно побеждать дома Мальту. Последнее даже не обсуждается.
Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С
Бари. "Стадио Комунале Сан Никола"
Италия - Мальта
Главный арбитр: Дуйе Штрукан (Хорватия)
Состояние команд
|1
|Англия
|5
|4
|1
|0
|16-2
|13
|2
|Италия
|4
|2
|1
|1
|6-4
|7
|3
|Украина
|5
|2
|1
|2
|6-7
|7
|4
|Северная Македония
|5
|2
|1
|2
|7-12
|7
|5
|Мальта
|5
|0
|0
|5
|1-11
|0
Победа над Украиной сняла огромную ношу. После первого матча Лучано Спаллетти, ничейного в Северной Македонии, критика не утихала. Прежде всего - из-за унылой игры. Но яркий первый тайм в следующем матче успокоил. На менее блестящий второй и пропущенный мяч уже не обратили внимание. Вместе с тем, эйфория не наблюдалась. Говорили лишь о начале правильного пути.
Подойти к октябрю спокойно не удалось. Скандал со ставками вплоть до посещения полицейскими тренировочного центра сборной в Коверчано и допроса Сандро Тонали и Николо Дзаньоло взбудоражил сборную и весь итальянский футбол. Обоих спешно отправили домой, говоря, что это им же на пользу. Это прежде всего на пользу сборной. Но удастся ли быстро забыть о скандале?
Спаллетти признал, что сборная провела "тяжёлую ночь" и желает поскорее забыть об этой теме. Главный тренер сборной Мальты итальянец Микеле Марколини уверен, что эта история стала для сборной его Родины тяжёлым ударом.
К счастью "адзурри", играть сегодня дома против Мальты. Хотя островитяне - не мальчики для битья. Они проиграли все пять матчей в кампании, забив лишь один мяч, но лишь одно поражение с разницей в более двух мячей. В последнем сентябрьском матче они немало напрягли Северную Македонию. Даже переиграв ее по ударам по воротам и владению мячом. В июне пропустили лишь один мяч от Украины.
Марколини доволен игрой своей сборной и больше говорит о подготовке к следующей Лиге Наций. Даже заявляет, что глава Федерации говорил с ним прежде всего об этом. Хотя понимает, что требуется результат и сейчас, и болельщикам хочется набрать хотя бы одно очко в этой кампании. Он доволен отменой последнего тура лиги, что дало больше времени сборной на подготовку.
В марте против самой Италии мальтийцы играли очень неплохо, сковывая ее и лишая скорости. Подвели два пропущенных в первые полчаса игры. Но авторы обоих голов итальянцев, как и обоих ассистов - Ретеги, Пессина, Тонали - сейчас не в сборной.
Ясно, что подопечные Спаллетти будут доминировать, держать мяч в ужасающих процентах. Вопрос в том, сумеют ли играть быстро, не застрянут ли. Если сумеют - победят уверенно. Если нет - ожидаются весьма нервные отрезки игры. Марколини же требует от своих терпеть без мяча и играть агрессивно. А также не оставлять простор сопернику.
Последние матчи команд
Кадры
Главные форварды Италии - Иммобиле, Ретеги, Скамакка - травмированы. Разве что последний может выйти на замену. Тем не менее, Спаллетти собирается выставить двух нападающих - Кена и Распадори. Один из них сыграет на левом фланге. Справа нет особых альтернатив Берарди, поскольку Дзаньоло поехал домой, Дзакканьи и Кьеза вызваны, но травмированы. Орсолини вызван, но он уступает Доменико.
Тонали в стартовом составе заменит более оборонительный, более сильный физически игрок - Кристанте или Локателли. Автор дубля в ворота Украины Фраттези почти весь сентябрь лечил травму и вряд ли готов для стартового состава. Претендент на его позицию Пеллегрини травмирован. Зато впервые за три года вызван Джакомо Бонавентура из "Фиорентины". Он в отличной форме в клубе.
Из-за плохой формы Джанлуиджи Доннаруммы в Италии немало говорили о смене вратаря. На чемпиона Италии Мерета или отлично начавшего каденцию в "Тоттенхэме" Викарио. Уже точно не на лучшего вратаря Серии А предыдущего сезона Проведеля, поскольку он травмирован. В любом случае, Спаллетти заявил, что Доннарумма останется в воротах.
У Мальты травмированы игрок французского "Реймса" Тедди Теума и Джоди Джонс. Игроки стартового состава. Защитник Стив Борг также играет в стартовом, но сегодня дисквалифицирован.
Италия: Доннарумма, Дармиан, Манчини, А. Бастони, Димарко, Локателли, Барелла, Бонавентура, Берарди, Кен, Распадори
Мальта: Бонелло, Апап, Браун, Аттард, Д. Мбонг, Н. Мускат, Янкам, Кристенсен, Корбалан, Мвоко, Сатариано
Цифры и факты
- Италия и Мальта встречались девять раз. Первая выиграла все матчи с общей разницей мячей 23:2. Правда, последние пять - с результатами 1:0 (дважды) и 2:0 (трижды)
- Италия выиграла лишь три из семи своих последних матчей. Также проиграв трижды и однажды сыграв вничью. Мальта выиграла два из последних восьми. Правда, оба - товарищеские. Против Люксембурга и Гибралтара. Также за это время потерпела шесть поражений
- С начала 2022-го года, то есть в 17-ти последних матчах, Мальта проиграла с разницей более двух мячей лишь однажды. Англии со счетом 0:4 в июне. Италия не выигрывала с разницей более двух мячей в 21-ом последнем матче
- Италия провела в Бари 11 матчей. Показатели - девять побед, ничья и поражение. Последний её матч в этом городе был товарищеским, состоялся в 2016-ом году и завершился поражением от Франции со счетом 1:3
Прогноз: Италия - Мальта 2:0
Марколини возвращается не просто на Родину, а в город, где играл четыре года. Он говорит об одном из наиболее эмоциональных моментов в своей жизни. Также считает, что его сборная проигрывала в нынешнем Отборе почётно и заслуживает набрать очки. Сегодня не наберёт, но оказать сопротивление неспокойной и лишённой важных игроков Италии способна.
Вряд ли Мальта будет разгромлена, вряд ли в матче забьют много.
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