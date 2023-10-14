Польша – Молдова. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 15.10.23

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 8-й тур.

15 октября. 21:45. Варшава. "Народовый"

Главный судья: Артур Соареш Диаш (Португалия)

Трансляция: Megogo Football 3

Сборная Польши на данную минуту полностью проваливает этот отборочный цикл, впрочем не все еще потеряно и зацепиться за второе место вполне реально, если начать наконец побеждать, но смогут ли они это сделать без своего главного лидера? Вместе с тем, Молдова хочет сотворить сенсацию и имеет на это все шансы в случае победы в Варшаве.

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Новости Польши

Португальский специалист Фернанду Сантуш, который возглавлял сборную Польши с начала этого отборочного цикла, досрочно покинул команду. В федерации футбола Польши решили, что результаты и игра команды неудовлетворительны, поэтому уволили главного тренера. Если уход Сантуша как-то поможет команде собраться, то увольнение состоялось очень вовремя, ведь шансы на выход у поляков все еще остаются. Временным руководителем сборной назначили Михала Пробежа.

В прошлом месяце они уступили на выезде албанцам со счетом 2:0 и с таким же счетом победили Фарерские острова. Главный провал в рамках группы у них состоялся еще в июне, когда они сенсационно проиграли Молдове со счетом 3:2.

Последняя победа Польши над серьезным соперником в официальных матчах датируется мартом этого года, когда у себя дома они минимально обыграли албанцев. С тех пор на их счету только две победы — обе против Фарерских островов. Следующие два матча будут против Молдовы и Чехии. Если они планируют выходить на Евро, то там им нужна только победа.

Новости Молдовы

Подопечные Сергея Клещенко могут стать главной сенсацией всего отборочного цикла, если во второй раз победят поляков. В таком случае они опередят Левандовского и компанию и даже будут иметь один матч в запасе. Сейчас у них 2 победы, 2 ничьи и 1 поражение в первых 5-ти матчах.

Стоит отметить, что они уже сыграли 2 матча против Фарерских островов и даже потеряли баллы в домашнем матче, который закончился со счетом 1:1. Побеждали они поляков (3:2) и те же Фарерские острова (1:0). Среди положительных результатов также выделяется ничья против Чехии (0:0).

Конечно, сборная Молдовы будет верить в лучший из возможных сценариев и даже потенциальный выход на Евро, впрочем, если оценивать картину трезво, то шансов не так много. Особенно учитывая тот факт, что сейчас у них противостояние с очень злыми поляками, которые только что сменили главного тренера.

Турнирная таблица

Личные встречи

20.06.23 ЧЕ (КВАЛ) Молдова — Польша 3:2

20.01.14 МТМ Молдова — Польша 0:1

07.06.13 ЧМ (КВАЛ) Молдова — Польша 1:1

11.09.12 ЧМ (КВАЛ) Польша — Молдова 2:0

06.02.11 МТМ Польша — Молдова 1:0

Цифры и факты

В отборочном турнире к Евро-2024 Польша еще ни разу не играла вничью;

Польша выиграла все домашние матчи в рамках этого отбора;

В последних трех матчах с участием сборной Польши проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Болезненная тема для сборной Польши — это травмы. Точнее, именно одна конкретная травма, которую получил Роберт Левандовский в матче между "Порту" и "Барселоной". Поэтому полякам придется играть без своего главного лидера в атаке.

Кроме Роберта, не смогут сыграть Ян Беднарек, Павел Давидович и Кароль Линетти. Они даже не были вызваны в сборную на этот перерыв из-за повреждений.

А у Молдовы травм в основной сборной нет и в целом все главные исполнители готовятся к этому противостоянию.

Польша, 3-4-3: Щенсный — Кедзера, Кивиор, Педа — Кеш, Д. Шиманский, Слиш, Франковский — С. Шиманский, Зелинский, Букса

Молдова, 5-3-2: Райлян — Ревенко, Посман, Крайчюн, Марандичи, Реабчук — Платица, Бабогло, Мойпан — Рата, Николаеску

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Польша — Молдова Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Польшей и Молдовой от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 2:0. Несмотря на отсутствие Роберта Левандовского и поражение поляков в матче с Молдовой полгода назад, здесь должна быть совсем другая история. Польша чрезвычайно мотивирована и понимает, что это последний шанс зацепиться за большой турнир. Они будут мотивированы как никогда, поэтому ожидаем много давления, но не так много голов. Победа Польши.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.