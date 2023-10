Норвегия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.10.2023

Если Испания победит завтра, то гарантирует себе выход на Евро. Если Норвегия не победит, то лишится последних реальных шансов туда выйти. Они разные, но огромная мотивация скандинавов обещает нам зрелище, а не банальность.

Норвегия сама загнала себя в трудное положение, проиграв в июне дома Шотландии (1:2). По сути, это была точка невозврата.

Да, с тех пор скандинавы победили в 4 матчах подряд, но с кем играли? Дважды Кипр, Грузия и еще спарринг с Иорданией - это несерьезно и годится только для тик-токов. В таблице позиция норвежцев критична.

Чтобы сотворить чудо и впервые с 2000 года выйти на большой турнир скандинавам надо любой ценой побеждать Испанию. В теории Эдегор отлично ведет игру, Холанд забивает, а Нюланд тащит - они могут это сделать. Но это теория. На практике последний раз "Львы" били гранда в 2010 году, когда им удалось шокировать Португалию (1:0).

Испания в этом году плохо выглядела только в марте, когда еле дожала норвежцев дома (3:0), а затем проиграла Шотландии (0:2). С тех пор все было прекрасно.

Победа в Лиге наций; разгромы Кипра и Грузии с суммарным счетом 13:1; домашние 2:0 с Шотландией на этой неделе - все удавалось команде Луиса де ла Фуэнте, где наконец появились мощные центрфорварды. Мората и Хоселу работают идеально.

49 - #Spain ???????? are unbeaten in their last 49 home qualifiers games (EUROs & World Cups), winning 44 and drawing 5, keeping 18 clean sheets in the last 23 and conceding just one goal in each of the remaining five. Fortress. pic.twitter.com/5G2qnketct