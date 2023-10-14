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Норвегия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.10.2023

Евро
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Победа выведет "Фурию" на Евро

Норвегия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.10.2023

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Manuel Reino Berengui/DeFodi Images

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Если Испания победит завтра, то гарантирует себе выход на Евро. Если Норвегия не победит, то лишится последних реальных шансов туда выйти. Они разные, но огромная мотивация скандинавов обещает нам зрелище, а не банальность.

Содержание

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Дивіться матч відбору до Євро-2024 Норвегія - Іспанія
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Отбор на Евро-2024. Группа А. 8-й тур
15 октября. Осло. "Уллевол"
Норвегия 21:45 Испания
Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)
Трансляция: MEGOGO Футбол 1

Новости Норвегии

Норвегия сама загнала себя в трудное положение, проиграв в июне дома Шотландии (1:2). По сути, это была точка невозврата.

Да, с тех пор скандинавы победили в 4 матчах подряд, но с кем играли? Дважды Кипр, Грузия и еще спарринг с Иорданией - это несерьезно и годится только для тик-токов. В таблице позиция норвежцев критична.

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Чтобы сотворить чудо и впервые с 2000 года выйти на большой турнир скандинавам надо любой ценой побеждать Испанию. В теории Эдегор отлично ведет игру, Холанд забивает, а Нюланд тащит - они могут это сделать. Но это теория. На практике последний раз "Львы" били гранда в 2010 году, когда им удалось шокировать Португалию (1:0).

Новости Испании

Испания в этом году плохо выглядела только в марте, когда еле дожала норвежцев дома (3:0), а затем проиграла Шотландии (0:2). С тех пор все было прекрасно.

Победа в Лиге наций; разгромы Кипра и Грузии с суммарным счетом 13:1; домашние 2:0 с Шотландией на этой неделе - все удавалось команде Луиса де ла Фуэнте, где наконец появились мощные центрфорварды. Мората и Хоселу работают идеально.

Ясно, что и в Норвегии такие испанцы будут фаворитом, но это не будет просто. Шотландия их измотала, нужна ротация, а у "Красной фурии" травмированы Педри, Бальде, Нико, Асенсио, Ямаль, Ольмо, Пино. Это сужает ее потенциал. Ну, и выезды - нелюбимая тема Испании. В Чехии ее не так давно останавливали (2:2), в Швеции вообще били (1:2), да и киевское поражение 0:1 с голом Цыганкова еще свежо в памяти.

Норвегия - Испания: статистика личных встреч

Как уже говорилось, в марте Испания дома разбила Норвегию в эндшпиле - помог дубль Хоселу.

Также команды встречались в отборе на Евро-2020, и там скандинавы проиграли в гостях (1:2), но выстояли дома (1:1). Ну, а их последняя победа над "Фурией" была еще на Евро-2000 - тогда Испанию шокировал Иверсен.

Последние матчи Норвегии

Норвегия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.10.2023 - изображение 4

Последние матчи Испании

Норвегия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.10.2023 - изображение 5

Турнирное положение команд

Норвегия - Испания. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 15.10.2023 - изображение 6

Ориентировочные составы

У Испании уйма травмированных, но и это не все - есть еще фактор перелета и усталости. Ожидается, что Луис де ла Фуэнте проведет ротацию хотя бы трети состава, чтобы команда бежала.

У Норвегии, в свою очередь, картина прямо противоположная - потерь нет, и все исполнители готовы выйти на поле.

Норвегия: Нюланд - Рюэрсон, Айер, Эстигор, Мелинг - Эдегор, Берг, Эурснес - Серлот, Холанд, Нуса

Испания: Симон - Навас, Ле Норман, Ляпорт, Фран Гарсия - Мерино, Родри, Фабиан Руис - Ферран Торрес, Мората, Сарагоса

Норвегия - Испания: ставки и коэффициенты

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3,85
3,65
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Норвегия - Испания: прогноз от UA-Футбол

Норвегия побежит вперед - у нее нет выбора. Испания будет ловить ее на контратаках, но на чужом поле и с полным лазаретом вряд ли все пройдет гладко.

Наша ставка - на "обе забьют". БК предлагают на это поставить с коэффициентами от 1,85 и выше.

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В статье: Испания Норвегия Прогнозы
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