Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.11.2023

Сборной Украины тяжело играть на высоком уровне оба матча в одном перерыве на матчи сборных. Это известно всем ее болельщикам и экспертам. Но тяжело играть так и сборной Италии. С сентября 2022-года она не проводила оба на высоком уровне, не выигрывала оба. Впрочем, в ноябре ей не нужны обе победы, а хватит четырёх очков при любой игре. Три из них лучше набирать сегодня дома.

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17 ноября. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Девятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Северная Македония

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Состояние команд

1 Англія 6 5 1 0 19-3 16 2 Україна 7 4 1 2 11-8 13 3 Італія 6 3 1 2 11-7 10 4 Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7 5 Мальта 7 0 0 7 2-18 0

Статистический факт, приведённый в первом абзаце, автоматически означает отсутствие спокойствия, стабильности и запаса прочности. Не принесла все это и смена тренера. Разве что дома, где подопечные Лучано Спаллетти уверенно по игре победили Украину и разгромили Мальту. Но в гостях они отыграли уныло против Северной Македонии и проиграли без особых вопросов Англии.

Соответственно, в сборной и вокруг неё сильно нервничают. Не уверены в своих силах. Реально опасаются неудачного исхода борьбы в групповом турнире.

Тем более, что имя сегодняшнего соперника вызывает ночные кошмары. Северная Македония причастна к невыходам "Скуадры Адзурры" на оба последних Чемпионата Мира. Причем успехами в Италии. Ничья в Турине в Отборе на ЧМ-2018 окончательно отправила "адзурри" в плей-офф, где они вылетели от Швеции, а поражение в Палермо в самом плей-офф за выход на ЧМ-2022 отправило итальянцев уже прямо домой.

Ныне ситуация больше похожа на первую. Матч группового турнира близок к его концу, когда македонцам уже не за что играть. Кампанию они провалили и на Евро не выйдут. И все же главный тренер Благоя Милевски заявляет, что приехали в Рим не туристами и всегда должны бороться за страну. Сам тренер точно не приехал туристом, поскольку его кресло качается, и результаты ему очень нужны.

Милевски ещё и заявляет, что домашним матчем против Италии сборная начала новый цикл, начала строить новый состав, который будет играть в ближайшие 4-5 лет, и желает продолжить процесс. Тот матч состоялся после июньского влета в Англии со счетом 0:7, уже после "начала цикла" сборная проиграла Украине. Так что лимит неудач тренер, похоже, для себя уж точно исчерпал.

Даже дома в сентябре Северная Македония владела мячом против Италии 28 процентов времени. Хотя тогда переиграла её по ударам по воротам, затянув в унылую вязкую игру, и в итоге добыла ничью. В плей-офф в марте 2022-го в Палермо владела мячом 35 процентов и по ударам по воротам была разгромлена - 4:32. Но победила. Сегодня её устроит любой подобный вариант. Искать мяч "рыси" точно не будут.

Последние матчи команд

Кадры

Италия, как всегда, страдает от травм. Спаллетти собирался выставить четвёрку защитников исключительно из "Интера", но наиболее прочный и классный её игрок Бастони вылетел. Как и опытный Толой, молодой талант Скальвини, капитан "Милана" Калабрия. Пришлось довызвать Манчини из "Ромы", но скорее в стартовом составе выйдет Гатти или Буонджорно. У обоих вместе взятых в резюме за сборную три матча.

Капитан правый защитник Ди Лоренцо дисквалифицирован.

Следует отметить, что абсолютно все кандидаты в оборону сборной на сегодняшний матч в клубах играют по тактическим схемам с тремя центральными защитниками. Но сборная играет 4-3-3.

Вылетели два вратаря - Мерет и Викарио, так что Доннарумма останется в воротах. Хотя многие хотели бы убрать его в запас. Ведущие последние опорники Кристанте и Локателли также нездоровы, хотя первый остался в сборной. Значит, Жоржиньо получит шанс впервые в каденции Спаллетти.

Не вызван лучший итальянский бомбардир поколения Чиро Иммобиле, забивший в Скопье в сентябре и в целом четырежды в четырех матчах против македонцев. Правда, он сейчас в плохой форме, а Скамакка, Распадори и Кен - в хорошей. В хорошей и левый вингер Кьеза, и правый Политано. Хотя не факт, что второй не уступит место Берарди.

В Северной Македонии травмирован форвард Трайковски, автор того самого победного гола в Палермо. А также защитник Зайков. Последний - игрок стартового состава, первый играл в "старте" в начале кампании. Остальные же в строю. Хотя Милевски беспокоится из-за недостатка игровой практики многих игроков сборной в клубах. После долгой травмы возвращается Костадинов.

Внимание на вратаря "Райо Вальекано" Димитриевски, полузащитников Барди из "Трабзонспора" (два гола и три ассиста в кампании) и Элмаса из "Наполи" (три гола). Последний также может выйти в тандеме форвардов в тактической схеме 3-5-2.

Италия: Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Бонавентура, Берарди, Распадори, Кьеза

Северная Македония: Димитриевски, Тодороски, Серафимов, Манев, Муслиу, Алиоски, Барди, Атанасов, Элмас, Ашковски, Миовски

Цифры и факты

Италия и Северная Македония встречались четырежды. В Отборе на Чемпионат Мира-2018 итальянцы победили в гостях со счетом 3:2 благодаря голам Чиро Иммобиле на 75-ой и 91-ой минутах, а дома сыграли 1:1, пропустив на 77-ой. В плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022 уступили дома со счетом 0:1, пропустив на 92-ой, а в нынешнем Отборе сыграли в гостях 1:1, забив на 81-ой

В последних девяти матчах во всех турнирах Италия равна по победам и поражениям - по четыре. Один матч, против Северной Македонии, завершился вничью. Точно такие же показатели в последних девяти и у македонцев

Начиная с октября 2021-го года, Италия на своей земле во всех турнирах вначале одержала лишь одну победу в пяти матчах, а сразу после этого - четыре в пяти. В Отборочных турнирах на Чемпионаты Мира и Европы, начиная с сентября 2021-го, дома она вначале победила лишь однажды в пяти матчах, а затем сразу же - в двух подряд

Италия забивала в последних восьми матчах на всех полях во всех турнирах и в последних шести дома. Последней, кто не пропускал от неё на её земле, была Северная Македония в марте 2022-го года. Македонцы - единственные, кто не пропускал от Италии на итальянской земле в последних 27-ми матчах

Северная Македония проиграла четыре из пяти последних гостевых матчей, не забив в этих четырёх. Пятый - 2:0 на Мальте

Прогноз: Италия - Северная Македония 2:1

Кьеза говорит о фундаментальном матче для выхода из группы и об огромной ответственности. Спаллетти - о написании истории и стремлении быть достойным её, достойным имени сборной Италии. О создании имиджа. Такие слова добавляют ещё больше нервозности и без того нервозной сборной. Вряд ли ей будет просто. Хотя сопернику и не за что играть в турнирном плане.

Неужели "Скуадра Адзурра" вновь оступится против македонцев? Такое возможно. Хотя более реальна ставка "обе забьют". Также следует обратить внимание на частые голы в последние 16 минут матчей между этими командами. Таких набралось пять в четырёх.