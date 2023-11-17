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Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.11.2023

Евро
Обновлено

Итальянцы по-прежнему нервничают

Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.11.2023

Фото: Оксана Васильєва, UA-Футбол

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
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Сборной Украины тяжело играть на высоком уровне оба матча в одном перерыве на матчи сборных. Это известно всем ее болельщикам и экспертам. Но тяжело играть так и сборной Италии. С сентября 2022-года она не проводила оба на высоком уровне, не выигрывала оба. Впрочем, в ноябре ей не нужны обе победы, а хватит четырёх очков при любой игре. Три из них лучше набирать сегодня дома.

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Трансляція матчу Італія - Північна Македонія
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17 ноября. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Девятый тур

Рим. "Стадио Олимпико"

Италия - Северная Македония

Главный арбитр: Феликс Цвайер (Германия)

Состояние команд

1 Англія 6 5 1 0 19-3 16
2 Україна 7 4 1 2 11-8 13
3 Італія 6 3 1 2 11-7 10
4 Північна Македонія 6 2 1 3 7-14 7
5 Мальта 7 0 0 7 2-18 0

Статистический факт, приведённый в первом абзаце, автоматически означает отсутствие спокойствия, стабильности и запаса прочности. Не принесла все это и смена тренера. Разве что дома, где подопечные Лучано Спаллетти уверенно по игре победили Украину и разгромили Мальту. Но в гостях они отыграли уныло против Северной Македонии и проиграли без особых вопросов Англии.

Соответственно, в сборной и вокруг неё сильно нервничают. Не уверены в своих силах. Реально опасаются неудачного исхода борьбы в групповом турнире.

Тем более, что имя сегодняшнего соперника вызывает ночные кошмары. Северная Македония причастна к невыходам "Скуадры Адзурры" на оба последних Чемпионата Мира. Причем успехами в Италии. Ничья в Турине в Отборе на ЧМ-2018 окончательно отправила "адзурри" в плей-офф, где они вылетели от Швеции, а поражение в Палермо в самом плей-офф за выход на ЧМ-2022 отправило итальянцев уже прямо домой.

Ныне ситуация больше похожа на первую. Матч группового турнира близок к его концу, когда македонцам уже не за что играть. Кампанию они провалили и на Евро не выйдут. И все же главный тренер Благоя Милевски заявляет, что приехали в Рим не туристами и всегда должны бороться за страну. Сам тренер точно не приехал туристом, поскольку его кресло качается, и результаты ему очень нужны.

Милевски ещё и заявляет, что домашним матчем против Италии сборная начала новый цикл, начала строить новый состав, который будет играть в ближайшие 4-5 лет, и желает продолжить процесс. Тот матч состоялся после июньского влета в Англии со счетом 0:7, уже после "начала цикла" сборная проиграла Украине. Так что лимит неудач тренер, похоже, для себя уж точно исчерпал.

Даже дома в сентябре Северная Македония владела мячом против Италии 28 процентов времени. Хотя тогда переиграла её по ударам по воротам, затянув в унылую вязкую игру, и в итоге добыла ничью. В плей-офф в марте 2022-го в Палермо владела мячом 35 процентов и по ударам по воротам была разгромлена - 4:32. Но победила. Сегодня её устроит любой подобный вариант. Искать мяч "рыси" точно не будут.

Последние матчи команд

Италия - Северная Македония. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 17.11.2023 - изображение 4

Кадры

Италия, как всегда, страдает от травм. Спаллетти собирался выставить четвёрку защитников исключительно из "Интера", но наиболее прочный и классный её игрок Бастони вылетел. Как и опытный Толой, молодой талант Скальвини, капитан "Милана" Калабрия. Пришлось довызвать Манчини из "Ромы", но скорее в стартовом составе выйдет Гатти или Буонджорно. У обоих вместе взятых в резюме за сборную три матча.

Капитан правый защитник Ди Лоренцо дисквалифицирован.

Следует отметить, что абсолютно все кандидаты в оборону сборной на сегодняшний матч в клубах играют по тактическим схемам с тремя центральными защитниками. Но сборная играет 4-3-3.

Вылетели два вратаря - Мерет и Викарио, так что Доннарумма останется в воротах. Хотя многие хотели бы убрать его в запас. Ведущие последние опорники Кристанте и Локателли также нездоровы, хотя первый остался в сборной. Значит, Жоржиньо получит шанс впервые в каденции Спаллетти.

Не вызван лучший итальянский бомбардир поколения Чиро Иммобиле, забивший в Скопье в сентябре и в целом четырежды в четырех матчах против македонцев. Правда, он сейчас в плохой форме, а Скамакка, Распадори и Кен - в хорошей. В хорошей и левый вингер Кьеза, и правый Политано. Хотя не факт, что второй не уступит место Берарди.

В Северной Македонии травмирован форвард Трайковски, автор того самого победного гола в Палермо. А также защитник Зайков. Последний - игрок стартового состава, первый играл в "старте" в начале кампании. Остальные же в строю. Хотя Милевски беспокоится из-за недостатка игровой практики многих игроков сборной в клубах. После долгой травмы возвращается Костадинов.

Внимание на вратаря "Райо Вальекано" Димитриевски, полузащитников Барди из "Трабзонспора" (два гола и три ассиста в кампании) и Элмаса из "Наполи" (три гола). Последний также может выйти в тандеме форвардов в тактической схеме 3-5-2.

Италия: Доннарумма, Дармиан, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Бонавентура, Берарди, Распадори, Кьеза

Северная Македония: Димитриевски, Тодороски, Серафимов, Манев, Муслиу, Алиоски, Барди, Атанасов, Элмас, Ашковски, Миовски

Цифры и факты

  • Италия и Северная Македония встречались четырежды. В Отборе на Чемпионат Мира-2018 итальянцы победили в гостях со счетом 3:2 благодаря голам Чиро Иммобиле на 75-ой и 91-ой минутах, а дома сыграли 1:1, пропустив на 77-ой. В плей-офф за выход на Чемпионат Мира-2022 уступили дома со счетом 0:1, пропустив на 92-ой, а в нынешнем Отборе сыграли в гостях 1:1, забив на 81-ой
  • В последних девяти матчах во всех турнирах Италия равна по победам и поражениям - по четыре. Один матч, против Северной Македонии, завершился вничью. Точно такие же показатели в последних девяти и у македонцев
  • Начиная с октября 2021-го года, Италия на своей земле во всех турнирах вначале одержала лишь одну победу в пяти матчах, а сразу после этого - четыре в пяти. В Отборочных турнирах на Чемпионаты Мира и Европы, начиная с сентября 2021-го, дома она вначале победила лишь однажды в пяти матчах, а затем сразу же - в двух подряд
  • Италия забивала в последних восьми матчах на всех полях во всех турнирах и в последних шести дома. Последней, кто не пропускал от неё на её земле, была Северная Македония в марте 2022-го года. Македонцы - единственные, кто не пропускал от Италии на итальянской земле в последних 27-ми матчах
  • Северная Македония проиграла четыре из пяти последних гостевых матчей, не забив в этих четырёх. Пятый - 2:0 на Мальте

Прогноз: Италия - Северная Македония 2:1

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Кьеза говорит о фундаментальном матче для выхода из группы и об огромной ответственности. Спаллетти - о написании истории и стремлении быть достойным её, достойным имени сборной Италии. О создании имиджа. Такие слова добавляют ещё больше нервозности и без того нервозной сборной. Вряд ли ей будет просто. Хотя сопернику и не за что играть в турнирном плане.

Неужели "Скуадра Адзурра" вновь оступится против македонцев? Такое возможно. Хотя более реальна ставка "обе забьют". Также следует обратить внимание на частые голы в последние 16 минут матчей между этими командами. Таких набралось пять в четырёх.

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