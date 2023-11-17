Армения - Уэльс. Анонс и прогноз на матч отбора на Евро-2024 на 18.11.2023

Отбор на ЧЕ-2024, группа D, девятый тур

18 ноября 2023. Ереван, “Республиканский стадион имени Вазгена Саркисяна”

Армения 16:00 Уэльс

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

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Сборная Армении выиграла выездной матч у Уэльса в своей группе, но перед ответной игрой именно команда из Соединенного Королевства считается фаворитом. Для команды Петракова эта игра имеет определяющее значение.

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Новости Армении

После четырех сыгранных туров в группе D казалось, что у Армении есть шанс прыгнуть выше своей головы, и побороться с фаворитами за выход на Евро-2024. Однако два поражения в последних двух турах фактически перечеркнули шансы команды Александра Петракова.

И если поражение Хорватии на своем поле можно объяснить полным превосходством соперника в классе (Хорватия выполнила 26 ударов против шести у Армении), то ноль в игре с Латвией – это был полный провал, при том что Латвия играла с 52-й минуты в большинстве. Армения стала первой командой, которая подарила очки аутсайдеру группы.

Теоретически, Армения еще сохраняет шансы, и Петраков пытается мотивировать своих футболистов тем, что у них есть шанс войти в историю. Украинский специалист добавил, что его команда находится в хорошем психологическом и физическом состоянии, поэтому он рассчитывает на хороший матч.

Новости Уэльса

Всего одно очко в четырех турах была у Уэльса в первой половине отбора, и положение “драконов” казалось близким к безнадежному. Однако сенсационная победа над Хорватией в последнем туре позволила команде Роба Пейджа взлететь сразу на второе место. Если Уэльс сможет обыграть Армению и Турцию в последних двух турах, то точно пробьется на чемпионат Европы.

Победа над Хорватией была достигнута прежде всего благодаря прекрасной командной работе. Уэльс мало времени проводил с мячом, но когда был во владении, быстро проводил свои атаки. Эффективность была замечательной – и дубля Харри Уилсона хватило для победы.

Вингер “Тоттенхэма” Бреннан Джонсон пропускал матч с Хорватией, но Брукс, Уилсон и Киифер Моур справились без него. Вероятно, у Роба Пейджа будет соблазн не менять ничего в игре с Арменией.

Это очень важный матч для команды, настолько важный, что капитан Уэльса Аарон Рэмзи, несмотря на свою травму колена, прилетел в Ереван, чтобы всячески оказывать любую поддержку.

Статистика команд, цифры и факты

Армения еще ни разу не проигрывала Уэльсу (победа, две ничьи).

Армения не выиграла у одной команды в одном отборе два матча с 2012 года.

Уэльс выиграл три последних матча с общим счетом 8:1.

Армения выиграла всего четыре из 27 последних матчей во всех турнирах (семб ничьих, 16 поражений).

Дэниэл Джеймс поучаствовал в пяти голах в пяти последних матчах за Уэльс (один гол, четыре ассиста).

Армения и Уэльс забили по восемь голов в группе, Армения пропустила на мяч больше (девять против восьми).

Последние пять матчей Армении и Уэльса

Армения

17.10 Северная Македония 1:3 (Товарищеский матч)

12.10 Латвия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

11.09 Хорватия 0:1 (Отбор на Евро-2024)

08.09 Турция 1:1 (Отбор на Евро-2024)

19.06 Латвия 2:1 (Отбор на Евро-2024)

Уэльс

15.10 Хорватия 2:1 (Отбор на Евро-2024)

11.10 Гибралтар 4:0 (Товарищеский матч)

11.09 Латвия 2:0 (Отбор на Евро-2024)

07.09 Южная Корея 0:0 (Товарищеский матч)

19.06 Уэльс 0:2 (Отбор на Евро-2024)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 Турция 7 5 1 1 13-6 +7 16 2 Уэльс 6 3 1 2 8-8 0 10 3 Хорватия 6 3 1 2 10-4 +6 10 4 Армения 6 2 1 3 8-9 -1 7 5 Латвия 7 1 0 6 5-17 -12 3

Личные встречи

Команды дважды сыграли вничью в отборе к ЧМ-2002 (2:2, 0:0), Армения выиграла у Уэльса 4:2 в июне этого года.

Где смотреть матч Армения – Уэльс

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Ставки и Коэффициенты на матч Армения – Уэльс

Прогноз на матч Армения – Уэльс от UA-Football

Александр Петраков ожидает, что матч открытым не будет. И действительно, Армения забила всего два гола в последних четырех матчей, и против Уэльса, который любит играть вторым номером, команде украинского тренера нужно будет закрыться. Однако “драконы” подходят к этой игре в хорошем состоянии, поэтому и будут фаворитами. Прогноз – победа Уэльса 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.