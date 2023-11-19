Сербия - Болгария. Анонс и прогноз матча отбора Евро-2024 на 19.11.2023

В заключительном туре в группе G, один из лидеров - Сербия будет принимать в родных стенах аутсайдера - Болгарию. Хозяевам достаточно ничьей, чтобы получить прямую путевку на Евро-2024. Единственная мотивация для Болгарии, это победить, чтобы подняться с последнего места.

Отбор к Евро-2024. Группа G. 10-й тур

19 ноября. Лесковац. "Дубочица"

Сербия 16:00 Болгария

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Новости Сербии

После четырех неудачных попыток попасть в финальную часть чемпионата Европы, Сербия, которая идет на втором месте в группе G отбора к Евро-2024, находится на расстоянии одного шага от того, чтобы забронировать себе место в Германии следующим летом.

С 13 очками в активе после семи матчей команда Драгана Стойковича уступает в турнирной таблице только Венгрии, которая уже квалифицировалась на Евро, венгры в этом отборе дважды переиграли сербов со счетом 2:1 и опережают их на два очка, но при определенных обстоятельствах, сербы еще имеют шанс занять первое место в группе.

В прошлом месяце сербы одержали важную победу над принципиальным соперником - черногорцами, в родных стенах переиграли их со счетом 3:1. Второй раз обыграв конкурента в этой квалификации.

Сербия опережает Черногорию на два очка, и в домашнем матче против аусайдера группы - Болгарии, им будет достаточно ничьей, чтобы сохранить за собой второе место и получить прямую путевку на Евро, черногорцы, даже если обыграют на выезде Венгрию, сравняются по очкам с сербами, но по результатам личных встреч останутся на третьей строчке.

Даже при худших обстоятельствах для сербов: если они проиграют болгарам, а венгры проиграют черногорцам, Сербии, как победителю группы в последней Лиге наций, гарантировано место в будущем плей-офф. Поэтому для сербов в это воскресенье Евро не закончится в любом случае.

Новости Болгарии

В семи матчах болгары добыли три очка, трижды сыграв вничью, одна из них была в домашнем матче с сербами. Болгария была в нескольких минутах от того, чтобы победить Сербию, но Дарко Лазович сравнял счет на 96-й минуте игры и спас ничью (1:1) для своей команды.

В этом отборе болгары в трех из семи матчей теряли очки после 96 минуты игры. В прошлом туре Болгария на 97-й минуте пропустила от венгров, ведя в счете 2:1, матч закончился со счетом (2:2).

Подобная потеря очков на последних минутах была и в выездном матче с Черногорией. Играя с 60-й минуты в численном большинстве болгары смогли сравнять счет на 79-й минуте, но пропустили второй мяч на 97-й минуте и проиграли черногорцам (2:1).

Болгария до сих пор не побеждала в этом отборе, и у них остался последний шанс исправить ситуацию, прежде чем завершится очередная неудачная квалификационная кампания. Болгария уже давно не участвовала в крупных турнирах, последний раз это было на Евро 2004.

Илиан Илиев возглавил команду после того, как в прошлом месяце Болгарский футбольный союз попрощался с Младеном Крстаичем после девяти матчей без побед, и сейчас Илиев распределяет свое время между тренировкой национальной сборной и продолжает выполнять свои обязанности наставника "Черного моря".

Турнирное положение команд

Группа G

# Команда И В Н П М РМ О 1 Венгрия 7 4 3 0 13-6 +7 15 2 Сербия 7 4 1 2 13-7 +6 13 3 Черногория 7 3 2 2 8-8 0 11 4 Литва 8 1 3 4 8-14 -6 6 5 Болгария 7 0 3 4 5-12 -7 3

Кадровая ситуация, ориентировочные составы



Драган Стойкович остался без маэстро полузащиты Сергея Милинковича-Савича из-за травмы, но партнер последнего по команде "Аль-Хиляль" Александар Митрович, его брат Ваня Милинкович-Савич и капитан Душан Тадич готовы к игре

Лучший бомбардир "орлов" с 57 голами на международном уровне, Митрович уже успел отличиться 17 раз за свой новый клуб в Саудовской Аравии, поэтому нападающий "Ювентуса" Душан Влахович, скорее всего, останется на скамейке запасных.

Болгарии придется обойтись без дисквалифицированного защитника Валентина Антова, который был удален в матче против Венгрии.

Димитар Десподов, играющий на правом фланге в атаке, является лучшим бомбардиром "Львов" в квалификации Евро-2024 с двумя голами, а общий счет форварда ПАОКа на международной арене - 11, что более чем вдвое больше, чем у любого другого действующего игрока сборной Болгарии.

Возможный стартовый состав Сербии:

В. Милинкович-Савич; Миленкович, Велькович, Павлович; Живкович, Гудель, Лукич, Костич; Джурич, Тадич; Митрович.

Возможный стартовый состав Болгарии:

Наумов; Попов, Атанасов, Петков, Недялков; Груев, Чочев, Крастев; Десподов, Делев, Иванов



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Победа Сербии. Между этими двумя командами существует значительная разница в классе, хотя Сербии было трудно в первом матче, дома, при сильной поддержке трибун, против немотивированного соперника сербы должны идти вперед и подтвердить свой статус фаворита, учитывая тот факт, что им достаточно будет и ничьей, это снимет значительный градус ответственности с игроков и они смогут играть в свой футбол без постороннего давления.