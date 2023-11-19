Чехия – Молдова. Анонс и прогноз матча отборочного турнира на Евро-2024 на 20.11.23

Отбор на Евро-2024. Группа Е. 10-й тур.

20 ноября. 21:45. Оломоуц. "Андрув"

Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Трансляция: Megogo Football 6

Встреча, которая полностью решит судьбу второго места в отборочной группе Е. Чехии будет достаточно и ничьей на домашнем поле, чтобы гарантировать себе выход на Евро-2024, Молдове нужно только побеждать. Мотивация заоблачная, биться есть за что, поэтому эмоциональный футбол здесь гарантирован.

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Новости Чехии

Подопечные Ярослава Шилгавы могли закрывать все вопросы по поводу выхода из группы несколько дней назад в матче против Польши, но там была только ничья, которая перенесла решение судьбы второго места в группе на понедельник (первое место авансом отдаем Албании, которой стоит лишь не проиграть Фарерским островам).

В целом чехи провели довольно неплохой отборочный цикл, прямо сейчас они на втором месте, у них 3 победы, 3 ничьи и 1 поражение в 7 матчах группы. Единственное поражение было в матче против действующих лидеров группы албанцев (3:0).

В первом матче с Молдовой была расписана нулевая ничья, но это было достаточно давно и на домашней арене соперников, на этот раз условия, как и мотивация, будут другими. Возможно, чехи пребывают не в лучшей форме, учитывая скромную победу над Фарерами (1:0), разгромное поражение против Албании и ничью с поляками (1:1). Впрочем, когда речь идет о судьбе путевки на Евро, то разговоры об игровой форме отходят на второй план. Команда должна по крайней мере не проиграть и для этого у них есть все условия, в том числе преимущество домашних трибун.

Новости Молдовы

Команда Сергея Клещенко сильно удивила всю Европу в этом отборе, ведь они сохраняют шансы на прямой выход из группы за 1 тур до конца. Конечно, финальный матч против чехов, в котором им нужна победа, выглядит чрезвычайно сложным, но точно не невозможным.

Ничьи в матчах против Албании и Польши сыграли очень важную роль в том, что Молдова сохраняет шансы на выход. Важнейшим матчем, наверное, остается домашняя победа над поляками (3:2). Именно после той игры команда поверила в себя и сохраняет эту веру до сих пор.

Всего у них 2 победы, 4 ничьи и 1 поражение в рамках группового этапа. Конечно, ничья в матче против Фарерских островов будет очень болезненно вспоминаться, если они в итоге не выйдут на Чемпионат Европы. Единственное поражение было против Албании (2:0). Опять же, говорить о нынешней форме нет смысла, когда мотивация настолько заоблачная. Для выхода им нужно впервые в своей истории обыграть Чехию, а для начала вообще забить хотя бы первый гол в их ворота.

Турнирная таблица

Личные встречи

27.03.23 ЧЕ (КВАЛ) Молдова — Чехия 0:0

11.06.03 ЧЕ (КВАЛ) Чехия — Молдова 5:0

12.10.02 ЧЕ (КВАЛ) Молдова — Чехия 0:2

Цифры и факты

Чехия не пропускала еще ни одного гола в официальных матчах против Молдовы;

В 4 из последних 5 матчей сборной Чехии во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5;

В 4 из последних 5 матчей сборной Молдовы во всех турнирах проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Травмированный Патрик Шик, на которого чехи не могли рассчитывать в этом сезоне, уже не вызывает удивлений. Но накануне этой встречи произошел целый скандал, из-за которого главный наставник сборной Ярослав Шилгавы отстранил от команды сразу нескольких футболистов: Брабец, Кухта и Цоуфал. Это трио было замечено в ночном клубе в Чехии, что Шилгава расценил как непрофессиональное поведение накануне важного матча.

Что касается Молдовы, то серьезных потерь в их составе нет и к главному матчу отбора они подходят в полной боевой готовности.

Чехия, 3-4-1-2: Станек — Зима, Витик, Голеш — Черны, Садилек, Соучек, Доудера — Провод — Хори, Гложек

Молдова, 3-4-3: Райлян — Посмак, Бабогло, Крачун — Кожокару, Рата, Мотпан, Рябчук — Каймаков, Николаеску, Постолачи

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между Чехией и Молдовой от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:0. Если эмоций в этом матче будет много, то ливня голов точно не ожидаем. Согласно статистике последних матчей этих сборных, довольно редко там забивается более 2 голов. Ожидаем чего-то подобного и здесь, но ставим на минимальную победу фаворитов, которые будут играть при домашних трибунах.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.