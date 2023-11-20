Украина - Италия. Анонс и прогноз матча Oтбора на Евро-2024 на 20.11.2023

Матч плей-офф. Прямой. Решающий. Финал. С которого нет пути назад. Правда, на самом деле у сборных Украины и Италии есть запасной аэродром в виде настоящего плей-офф в марте. Впрочем, попытки прохода таких в последние годы оптимизма не внушают обеим. Тем более, что весной нужно будет пройти двух соперников подряд. Логичнее бросить все силы сейчас, в ноябре, на одного.

20 ноября. 21:45. Отборочный турнир на Евро-2024. Группа С. Десятый тур

Германия. Леверкузен. "БайАрена"

Украина - Италия

Главный арбитр: Хесус Хиль Мансано (Испания)

Турнирная таблица группы

1 Англия 7 6 1 0 21-3 19 2 Италия 7 4 1 2 16-9 13 3 Украина 7 4 1 2 11-8 13 4 Северная Македония 7 2 1 4 9-19 7 5 Мальта 8 0 0 8 2-20 0

Для выхода на Чемпионат Европы сборной Украины нужна победа. Сборную Италии для такой цели устроит победа либо ничья.

Состояние команд

Обе сборные по ходу нынешней кампании сменили главного тренера. После чего заиграли лучше, начали добывать лучшие результаты, но некоторые ощутимые проблемы не решили. Главным образом - в плане стабильности по ходу одного матча и игры в обороне. Обе значительно уступали Англии в этой кампании, что для итальянцев больно. Обе не могли уверенно победить аутсайдеров группы.

Да, Италия добилась 4:0 и 5:2 в последних матчах против Мальты и Северной Македонии, но вопросы остались и там. В пятницу заперла македонцев в обороне в первом тайме, полностью доминировала и забила три мяча. Но со "стандарта", ассиста пяткой и рикошета, а в целом создала не так много. Во втором же наблюдались качели, лотерейная игра, и обе команды забили по два мяча.

В сущности, в некотором роде повторился сентябрьский матч против Украины, когда "Скуадра Адзурра" снесла соперника с поля в первые 35 минут, но затем отпустила, пропустила, и позволила качели. Федерико Кьеза объясняет в целом такие перепады указаниями Лучано Спаллетти играть на атаку и вполне принимает повышение риска в обороне. Но при неудачной реализации это может быть чревато.

С другой стороны, о качелях сборной Украины не нужно лишний раз рассказывать. Все ее матчи при Сергее Реброве были такими. Даже против Мальты и Северной Македонии. Соперникам слишком много позволяли, сами слишком мало реализовывали. Качество, организованность и характер в итоге все же играли решающую роль. Но хватит ли их против соперника калибра Италии?

Преимущество украинцев в свежести. Наша сборная отдохнула и очень неплохо размялась в товарищеском матче с "Лехией". А итальянцы работали против македонцев. Последние еще и испытывают немалые кадровые проблемы. Потеряли 11 игроков. Обратная ситуация по сравнению с сентябрем, когда как раз Реброву очень не хватало игроков здоровых или просто в форме.

Также следует отметить нервозность и тяжелую ношу итальянцев после пролета мимо двух Чемпионатов Мира подряд. Эти неудачи останутся в памяти и будут вызывать неуверенность вокруг "адзурри" еще очень долго. Кьеза говорит об огромной ответственности. Спаллетти - о написании истории и стремлении быть достойным её, достойным имени сборной Италии. О создании имиджа.

Наставник "адзурри" даже вынужден отвечать на вопросы о страхе, боязни провала. Признавая, что в нынешний период истории сборной любая ошибка может сотрясти ее больше, чем обычно. Он надеется, что мотивация преодолеет страх.

Своя ноша, впрочем, есть и у украинцев. Игра за страну, за солдат, за страдающих граждан. Об этом, в частности, говорит Виктор Цыганков. "В тот момент, в который мы живем, участие в Евро крайне важно. Мы хотим подарить украинцам несколько счастливых моментов. Мы должны совершить подвиг".

Оба тренера заявляют, что соперник всегда играет интенсивно, на атаку, на победу. Отмечают именно построение атакующей игры коллегой. Требуют и от своих подопечных играть так. Вместе с тем, говорят и о разных стадиях игры, о балансе и самоконтроле. Вот последних двух качеств обеим и не хватает. Не хватает и умения, характера проходить решающие матчи Отборов.

Тот же Кьеза, а также Джакомо Распадори говорят, что будут играть в Леверкузене не на ничью, а на победу. Что таким должен быть менталитет, что так требует тренер. Говорят об интенсивной, вертикальной игре. Такую от сборной Спаллетти мы точно видим. Но и сборная Реброва старается играть вертикально, быстро, создавать. Так что игру с качелями и шансами обеих на победу ожидаем и сегодня.

Последние матчи команд

Кадры

С Мудриком вместо травмированного Ярмоленко и Матвиенко вместо Кривцова стартовый состав сборной Украины должен играть гораздо быстрее, чем в сентябре в Милане. Также Артем Довбик тогда лишь адаптировался в "Жироне", а тепер феерит. Даже защитник Виталий Миколенко забил в двух последних матчах "Эвертона", а Тарас Степаненко, как сообщают, должен был забить "Лехии" трижды.

Разумеется, сборные калибра Украины всегда уступают по силе скамьи запасных. Но стартовый состав на данный момент выглядит довольно мощно и в форме. Даже можно выбирать между вратарями - Бущан или Трубин. Да и в запасе есть Александр Караваев, автор замечательного гола против македонцев в октябре, Зубков и Сикан забили за "Шахтер" по два мяча за последние 20 дней.

Вынужденная замена ожидается на правом фланге обороны. Как сообщают в Италии, Конопля не готов на сто процентов, потому с первых минут должен выйти Тымчик. Хотя и появление Караваева на этой позиции возможно.

На правом фланге обороны выйдет новый игрок и у Италии. Точнее - вернется после дисквалификации Джованни Ди Лоренцо. Хотя Маттео Дармиан отработал на его месте против Македонии очень хорошо - забил. В центре обороны Федерико Гатти отработал в своем втором официальном матче за сборную похуже, но особого выбора здесь у Спаллетти нет.

В центре поля ожидается возвращение Фраттези - автора дубля в сентябрьском матче против Украины. В пятницу там играл Бонавентура. 31-летний Жоржиньо останется, хотя не реализовал уже четвертый пенальти за сборную подряд и находится под давлением. Дирижировал он центром поля против македонцев очень хорошо. Да и здесь особых альтернатив нет.

Среди вратарей, защитников и опорников травмированы Мерет, Викарио, Бастони, Скальвини, Удоджи, Толой, Казале, Калабрия, Локателли. Опорник Кристанте не готов играть с первых минут.

Альтернативы есть в атаке. Распадори забил в пятницу, но возможен выход настоящей "девятки" Скамакки, автора гола в Англии в октябре. Джакомо может сместиться на левый фланг, и тогда автор дубля в пятницу Кьеза уйдет на правый и уберет Берарди в запас. Слева может выйти и Эль-Шаарави, также забивший в пятницу. Или же справа выйдет Политано, и тогда Кьеза останется слева.

Все игроки, указанные в предыдущем абзаце, кроме, пожалуй, Берарди, в отличной форме в своих клубах, забивают. Все очень быстры, подвижны, динамичны, действуют вертикально, любят и убегать на скорости, и идти в обыгрыш.

Украина: Трубин, Тымчик, Забарный, Матвиенко, Миколенко, Степаненко, Зинченко, Судаков, Цыганков, Довбик, Мудрик

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Гатти, Ачерби, Димарко, Жоржиньо, Барелла, Фраттези, Политано, Скамакка, Кьеза

Цифры и факты

Украина никогда не побеждала Италию - две ничьи и семь поражений с общей разницей мячей 4:17. В официальных матчах статистика - шесть поражений в шести с общей разницей мячей 3:14. В этих шести итальянцы неизменно забивали как минимум два мяча

Италия забивала в последних 34-ех матчах Отбора на Евро, в целом забив 87 раз. В последний раз она не забивала в этом турнире в октябре 2010-го года в Северной Ирландии

Италия забивала в девяти своих последних матчах, но и пропускала в девяти из 11-ти последних. Два без пропущенных состоялись против сборной Мальты. В целом в этих 11-ти она пропустила 16 мячей

Сборная Италии выиграла за пределами своей страны лишь два из шести последних матчей, также однажды сыграв вничью и потерпев три поражения

Сборная Украины не проиграла в 15-ти последних матчах, в которых считалась хозяином (не считая финальной части Евро-2020) - шесть побед и девять ничьих

Прогноз: Украина - Италия 2:2

Италия потеряла игроков, устала против Северной Македонии. Еще не сбалансированна до конца, много пропускает. И контраст между домом и гостями разителен. Спаллетти быстро привел в порядок домашнюю игру, но за пределами Италии "адзурри" по-прежнему весьма бледны.

Они начинают матчи очень мощно. Как и в сентябре против Украины. Даже в Англии рано повели в счете. Мощны они и в концовке, после выхода новых резвых игроков. Потому нужно выдержать стартовый штурм, поймать их где-то в середине матча, когда засыпают, и выдержать эндшпиль.

Удастся ли подопечным Реброва сделать все это? Все же скорее нет. Скорость, класс, скамья запасных и настрой итальянцев повыше. Хотя достойную игру украинцы должны продемонстрировать.