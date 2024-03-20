Уэльс - Финляндия. Анонс и прогноз матча плей-офф квалификации к Евро-2024 на 21.03.2024

В Кардиффе состоится один из самых интересных матчей этого четверга. Плей-офф квалификации к Евро точно будет эмоциональным и захватывающым. Это последний шанс попасть на основную часть турнира. Конечно, почти вся Украина будет болеть вечером за свою сборную, но встреча Уэльса и Финляндии тоже заслуживает внимания. Победитель полуфинальной пары выйдет на триумфатора игры Польша - Эстония.

Полуфинальный матч плей-офф квалификации Евро-2024

21.03.2024. Кардифф Сити Стэдиум (Кардифф)

Главный арбитр: Иштван Ковач (Румыния)

Уэльс 21:45 Финляндия

Видеотрансляция - MEGOGO Футбол 5

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Уэльс

Команда Роберта Пейджа может быть довольна жребием, ведь на бумаге сильнее Финляндии. Преимущественно коллектив Уэльса состоит из игроков АПЛ и Чемпионшипа. Лучший бомбардир в истории сборной Бэйл в прошлом году завершил карьеру, поэтому роль лидера сейчас за Аароном Рэмзи.

Последние 2 Евро без Уэльса не обходились. На этот раз ситуация более сложная. В группе отбора команда заняла 3-е место, пропустив Турцию и Хорватию. Позади остались Армения и Литва. В плей-офф квалификации "драконы" попали благодаря выступлениям в Лиге Наций 2 года назад.

Причин для грусти у болельщиков Уэльса пока нет. Их сборная не проигрывает 6 матчей подряд (3 победы, 3 ничьи). Игроки пребывают в хорошем настроении, они понимают, что способны проходить эту квалификацию.

После травм в состав вернулся капитан Аарон Рэмзи. Кроме него видим на тренировках нападающего Рабби Матондо и полузащитника Дилан Левитт, у которых также были проблемы со здоровьем. Вне состава нападающий Том Локьер и полузащитник Джо Моррелл. Неизвестно будут ли играть форвард Бернс и защитник Кабанго. Из-за этого тренерский штаб вызвал в сборную молодежь из U21 - Рубина Колвилла, Джо Лоу и Чарли Сэвиджа.

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Финляндия

В отборочной группе на Евро Финляндия не впечатляла. Команда заняла 3-е место, хотя вполне могла быть выше Дании и Словении. 3-ю строчку пришлось "выгрызать", потому что у Казахстана столько же очков. Не было шансов только у Северной Ирландии и Сан-Марино.

В четверг финны будут играть благодаря второму месту в группе Лиги Наций. В последнее время "бело-синие" не любят заканчивать матчи вничью. В 2023 году Финляндия 6 раз победила и 6 раз проиграла. Чем статуснее соперник - тем больше проблемы. В таких играх часто даже проблема хотя бы в одном взятии ворот от финнов.

Кстати, в любом случае Финляндия и Уэльс будут иметь матч во вторник. В случае победы будет финал отбора с победителем пары Польша - Эстония, а в случае поражения - игра с командой, которая в той встрече уступила.

Точно не помогут Финляндии нападающие Маркус Форсс (несколько дней назад получил травму ноги) и Роберт Тейлор. Вся надежда будет на опытных Пукки и Похьянпало. Хотя самым забивным на отборе был Даниэль Хаканс (4 гола).

Последние 3 матча

Последние 3 встречи Уэльса:

2023. Уэльс - Турция 1:1 (Квалификация на Евро-2024)

2023. Армения - Уэльс 1:1 (Квалификация на Евро-2024)

2023. Уэльс - Хорватия 2:1 (Квалификация на Евро-2024)

Последние 3 встречи Финляндии:

2023. Сан-Марино - Финляндия 1:2 (Квалификация на Евро-2024)

2023. Финляндия - Северная Ирландия 4:0 (Квалификация на Евро-2024)

2023. Финляндия - Казахстан 1:2 (Квалификация на Евро-2024)

Последние 3 очные встречи:

2021. Финляндия - Уэльс 1:1 (Товарищеская)

2020. Уэльс - Финляндия 3:1 (Лига Наций)

2020. Финляндия - Уэльс 0:1 (Лига Наций)

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Уэльс - Финляндия от UA-Футбол

Уэльс, если не на ходу, то, скажем, находится в неплохой форме. Финляндия выглядит скромнее, им тяжело побеждать более сильных оппонентов. Безусловно Уэльс на своем поле будет вести игру, но наверняка не будет забывать о надежности в защите. Потому что права на ошибку нет - есть только один полуфинал. Думаем, что местная сборная победит гостей, а в матче будет небольшое количество голов.

Данный прогноз - только один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша