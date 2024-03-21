Польша – Эстония. Анонс и прогноз матча плей-офф отбора на Евро-2024 на 21.03.2024

Отбор на Чемпионат Европы-2024

Стыковой раунд Лиги наций, 1/2 финала

21 марта, 21:45. "Народовый" (Варшава)

Главный арбитр: Славко Винчич (Словения)

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Полякам выпал самый легкий соперник из всех возможных на этом этапе квалификации. Хотя Эстония попала в текущий раунд благодаря победе в группе Лиги наций, однако это была группа D с Мальтой и Сан Марино. Поэтому очевидно, что сегодняшние гости являются аутсайдерами в целом этого отбора, а в матче с Польшей и еще и в Варшаве – подавно шансов у них мало.

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Новости сборной Польши

Не очень сложную группу отбора на Евро-2024 поляки пройти не смогли. В соперниках, кроме Фарерских островов и Молдовы, были Чехия и Албания. Более того, "кадра" уже заранее гарантировала себе отсутствие прямой путевки на следующее континентальное первенство. Даже смена тренера не помогла. После ухода Сантуша в трех поединках квалификации поляки выиграли только против Фареров. Возможно, дело не в наставнике?

Последний матч в прошлом году был для "кадры" товарищеским. Соперника выбрали себе такого, чтобы и победить тяжело не было. С этой задачей подопечные Пробежа справились. Двух голов хватило, чтобы одержать верх над командой Латвии. За последние семь поединков поляки только трижды победили: дважды – Фарерские острова, однажды – вышеупомянутых латвийцев. Во всех случаях со счётом 2:0.

Кадры хозяев

Ключевые футболисты Польши присутствуют на этом международном собрании. Выбрать есть из кого: от голкипера "Ювентуса" Щенсного до нападающего "Барселоны" Левандовского. В общей сложности в основе играют регулярно пять-шесть игроков из топ-5 чемпионатов. Также они есть и на замене, как вот два голкипера из “Ниццы” (Булка) или “Болоньи” (Скорупский).

Новости сборной Эстонии

У "синих" отбор пошел еще хуже. Это и логично, ведь они были едва ли не самым слабым представителем группы. По крайней мере, на бумаге. За восемь матчей эстонцы заработали один зачетный пункт и смогли забить два гола (при 22 пропущенных). Единственный раз они сыграли вничью против Азербайджана в гостях. Там эстонцы и забили, а также отличились в воротах Австрии на выезде – величайшее достижение за весь отбор.

Завершили квалификацию эстонцы двумя поражениями против лидеров группы Австрии и Швеции с одинаковыми счетами 0:2. Семь ударов за два поединка (ноль из которых в створ) – все, что смогла команда Габерли. Также в январе Эстония провела спарринг с той же Швецией далеко не основными составами. В этом случае эстонцы даже первыми забили, но в итоге уступили 1:2.

Кадры гостей

Самый известный для украинцев представитель эстонцев – это, конечно, Сергей Зенев. В свои 34 он до сих пор выступает за “Флору” и продолжает представлять сборную. А вот самая текущая звезда – это представитель “Арсенала”, голкипер Карл Хейн – молодая надежда сборной. Также в национальную команду вернулся бывший футболист "Ливерпуля" Рагнар Клаван, представляющий пока "Калев Таллин".

Последние пять матчей Польши и Эстонии

Последние пять встреч хозяев

21.11.23. Польша – Латвия 2:0 (ТМ)

17.11.23. Польша – Чехия 1:1 (Отбор на Евро-2024)

15.10.23. Польша – Молдова 1:1 (Отбор на Евро-2024)

12.10.23. Фарерские острова – Польша 0:2 (Отбор на Евро-2024)

10.09.23. Албания – Польша 2:0 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять встреч гостей

12.01.24. Швеция – Эстония 2:1 (ТМ)

19.11.23. Швеция - Эстония 2:0 (Отбор на Евро-2024)

16.11.23. Эстония – Австрия 0:2 (Отбор на Евро-2024)

17.10.23. Эстония – Таиланд 1:1 (ТМ)

13.10.23. Эстония – Азербайджан 0:2 (Отбор на Евро-2024)

Последние пять личных встреч между командами

15.08.12. Эстония – Польша 1:0 (ТМ)

27.02.08. Польша – Эстония 2:0 (ТМ)

03.02.07. Польша – Эстония 4:0 (ТМ)

16.11.05. Польша – Эстония 3:1 (ТМ)

20.08.03. Эстония – Польша 1:2 (ТМ)

Ставки и коэффициенты на матч Польша – Эстония

Прогноз матча Польша – Эстония от UA-Football

Этот поединок между командами станет первым официальным в истории встреч. "Кадра", несмотря на все проблемы, имеет значительное преимущество над соперником. В частности, эта разница отслеживается в рейтинге ФИФА: 30 место против 123 позиции. Проход эстонцев дальше – это будет какой-то необычайный сюрприз. Даже минимальное поражение гостей сегодня будет неожиданностью. Прогноз: Победа Польши 2:0.