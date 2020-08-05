Интер - Хетафе. Анонс и прогноз матча Лиги Европы

5 августа. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Гельзенкирхен. "Фелтинс Арена"

Главный арбитр: Энтони Тейлор (Англия)

Marca озаглавил статью о тренерах "Интера" и "Хетафе": "Пристегните ремни". Называя матч за выход во второй четвертьфинал Еврокубков одним из важнейших в истории "Хетафе". Его вратарь Давид Сория говорит о "матче наших жизней", о "борьбе до смерти". Об историческом матче. В итальянской прессе команду из пригорода Мадрида называют наиболее итальянской в Ла Лиге. А наставник миланской команды ожидает "грязную игру". Жёсткость и настрой "Хетафе", его победа над "Аяксом" в 1/16 финала и слава Антонио Конте как неудачника Еврокубков сглаживают разрывы между клубами. И обещают бурный матч.

Marca нашёл немало общего у тренеров команд. Конте и Хосе Бордалас маниакально педантичны, помешаны на деталях. Придают огромное значение командной игре. И физической готовности, рассчитывая диеты и упражнения на тренировках до мелочей. Второй не раз заявлял, что не пойдёт на компромиссы в усилиях, прилагаемых на поле. Первый не идёт на компромиссы ни в чем, и особенно - в усилиях. Бордалас любит смелость, интенсивность, прессинг по всему полю, желает всегда сохранять свой стиль. Конте постоянно говорит о том же. Вот и сегодня требует отдать всё на поле, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Различаются команды в двух вещах. Бюджет "Хетафе" - один из пяти наименьших в Примере. "Интер" же - второй в Италии и приближается к "Ювентусу". Качество игроков команд несопоставимо. Как и их нынешняя форма. Одна победа "синих" в 11-ти летних матчах лиги выбросила их из Еврокубков. Лишь две команды за это время набрали меньше очков и забили меньше. Поражение от "Леванте" в последнем туре с тремя отмененными ВАР голами и пенальти в стойку стало апогеем провала. А "чёрно-синие", хотя и начали лето плохо, закончили его четырьмя "сухими" матчами подряд, в том числе и 2:0 над "Наполи" и "Аталантой".

На вынужденный перерыв команда Бордаласа уходила всего в одном очке позади третьего места с четвёртой обороной в лиге, ещё после 32-го тура отставала на два очка от четвёртого. Она получала множество комплиментов и поддержку в борьбе за Топ-4. Выбила "Аякс" в Лиге Европы, несмотря на всего 30-35 процентов владения мячом. Но затем развалилась. А "Интер" начал лето потерями очков в концовках матчей против "Сассуоло", "Вероны" и "Болоньи" на фоне огня критики. Зато закончил мощными безжалостными выступлениями как настоящий гранд. И занял второе место с очковым рекордом клуба последних десяти лет.

Слова Бордаласа о том, что его команда уступает сопернику во всех аспектах и, в отличие от него, не претендует на победу в Лиге Европы ("Интер" второй в котировках букмекеров) - не просто психологическая война, а констатация факта. Вопрос в том, зачем этому самому сопернику нужен турнир. Конте не особо прельщает участие в Лиге Европы, он отвлечён на атаки на собственных боссов и прессу, на которую даже угрожает подать в суд из-за сообщений о его переговорах с "Ювентусом". Атмосфера в клубе слишком бурная, и не факт, что даже победа в Лиге Европы скрасит разочарование от поражения в лиге.

Кадры

Бордалас почти никогда не отказывается от тактической схемы 4-4-2. Форвард Хайме Мата бьёт не только по ногам (14 жёлтых карточек в лиге), но и по воротам. За два последних сезона в лиге он забил 25 мячей. В том числе и три из всего шести командных летом и три в ЛЕ. В паре с ним выйдет 38-летний Молина, уже за три года ставший лучшим бомбардиром в истории "Хетафе" (52 мяча). Оба отлично умеют убежать, так что миланской обороне нельзя засыпать. Может выйти и Анхель Родригес, забивший десять мячей в сезоне 2019/20.

На флангах играют не менее мобильные Кукурелья и Ньом. Также умеющие работать в обороне. При травмах ведущих защитников там они и играют. Первым, одной из сенсаций сезона в лиге, активно интересуются "Лацио" и "Челси", говорили и о "Наполи". Опорники Максимович и Арамбарри активно вступают в дуэли. А за центральным защитником Дьене, одним из лучших в Примере в предыдущем сезоне, следят в АПЛ. Отметим также, что Мата, Арамбарри и Кукурелья в десятке Ла Лиги сезона 2019/20 по фолам. Неудивительно.

Конте заявляет, что схема 3-5-2 изменится "только через мой труп". Он пытался подогнать её под Кристиана Эриксена, но уже вернулся к трём опорникам. Валеро и Гальярдини поборются за место в составе. Как и Шкриньяр, Де Фрай, Бастони и Годин в центре обороны. Латерали Д'Амброзио и Янг забили "Аталанте", но и Кандрева и Бираги в форме. А в атаке компанию Лукаку, проведшему великолепный первый сезон в Италии, составит либо Лаутаро Мартинес, либо Алексис Санчес. Последний, лучший по ассистам в лигах Топ-5 в июле-августе (6), на днях договорился о переходе из "Манчестер Юнайтед" на постоянной основе.

"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Фрай, Бастони, Годин, Брозович, Барелла, Янг, Валеро, Лукаку, А. Санчес

"Хетафе": Сория, Дамиан Суарес, Дьене, Тимор, Оливера, Арамбарри, Максимович, Ньом, Кукурелья, Молина, Хайме Мата

Прямая речь

Антонио Конте, главный тренер "Интера" : "Не имеет значения, насколько этот турнир важен для меня. Он важен для клуба. Нужно говорить о нас, а не обо мне. Этот матч важен для продолжения нашего пути. Нас ожидает тяжёлая игра против сложного соперника. Соперник "Хетафе" всегда страдает, их сила и сопротивление велики. Они играют через длинные мячи и отскоки. Мы должны быть готовы к грязной игре, готовы запачкаться. И мы уже достаточно взрослые для таких матчей".

Хосе Бордалас, главный тренер "Хетафе" : "Много людей тяжело работали для того, чтобы дойти до этого исторического матча. Все игроки мечтают участвовать в таком, ведь его увидит весь мир. Нет лучшей мотивации. Мы закончили сезон плохо, и нам нужны были несколько дней для того, чтобы отключиться, всё забыть и вернуть дух борьбы. Мы можем быть очень жёсткими, пережили уже немало больших матчей и хорошо работаем, когда андердоги".

Прогноз: Интер - Хетафе 2:0

"Интер" всегда начинает очень мощно. Он первый в Серии А по голам первым ударом по воротам и в первые 15 минут матчей. С другой стороны, упустил 22 очка лидируя в счёте в лиге, из них восемь раз - в концовках. Трижды упускал результат в концовках матчей Лиги Чемпионов. Правда, в последних трёх турах Серии А он уже научился герметично образцово "засушивать". Команда Конте всё ещё слаба в позиционных атаках, не любит мяч. И летом, и до этого крайне тяжело играла против крепких неграндов. Потому такой соперник как "Хетафе" очень опасен для неё. Но всё же испанцы ныне в слишком плохой форме.