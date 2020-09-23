Вольфсбург - Десна: прогноз на дебют черниговцев

Украинские клубы неделю назад стартовали в новом сезоне еврокубков. Пока все для наших представителей складывается неплохо: "Динамо" победило "АЗ", "Колос" сенсационно прошел "Арис". Этот мид-вик будет еще более насыщенным. Киевляне и ковалевцы сыграют снова, а к ним присоединится еще и "Десна". Для черниговского клуба, титульным партнером которого является компания Parimatch, это будет дебют на международной арене.

В третий раз украинский клуб будет противостоять немецкому "Вольфсбургу". Сначала это была "Александрия" в группе прошлогодней Лиги Европы, затем "Шахтер" в 1/8 финала ЛЕ, и вот теперь черниговский клуб в квалификации нового сезона. Каждый болельщик может сделать прогноз на матч, а аналитики Parimatch помогут разобраться с тем, чего ждать от игры.

"Вольфсбург" - "Десна"

Прогноз: победа "Десны" с форой +1,5 гола. Коэффициент: 2,37

Благодаря чему "Десна" достигла своего успеха? Согласованная с главным тренером селекция, игровая дисциплина, физическая готовность и разумное использование талантов отдельных игроков. Подобный рецепт предполагает, что и в матчах против команд, выше классом, "Десна" все равно упирается до последнего. Показательные здесь даже не столько матчи против "Динамо", у которого черниговцы постоянно отбирают очки, сколько против "Шахтера". В прошлом сезоне "Десна" уступила "горнякам" во всех четырех матчах, но при этом лишь раз - больше, чем в один гол.

"Вольфсбург" - "Десна"

Прогноз: индивидуальный тотал "Вольфсбурга" менее 2,5 голов. Коэффициент: 1,87

Что собой представляет нападение "Вольфсбурга" мы видели неоднократно. Если упростить, то выглядит это так: удержи Вегхорста - и ты удержишь атаку "волков". Нидерландский форвард дважды забил албанскому "Кукеси" в предыдущем раунде квалификации, а вот против "Байера" в первом туре Бундеслиги промолчал - и "Вольфсбург" не забил.

Сильные стороны Вегхорста - игра на втором этаже. У центральных защитников "Десны" проблем в этом компоненте нет, да и в принципе черниговцы в хороший день вполне могут оставить Вегхорста на сухом пайке.

В четырех матчах против украинских клубов за последний год "Вольфсбург" лишь раз забил больше одного мяча - в домашнем матче против "Александрии". Но тогда имели место серьезные ошибки голкипера. Если вратарь "Десны" Паст не подведет, то черниговцы не должны рассыпаться в обороне.

"Вольфсбург" - "Десна"

Прогноз: проход "Десны". Коэффициент: 8,20

Наконец, почему бы не побороться за неистовый коэффициент даже не на победу, а на проход "Десны"? В стартовых матчах "Вольфсбурга" прослеживается ротация, в которой предпочтение отдается вовсе не Лиге Европы, а национальному чемпионату. Так, против "Десны" следует ожидать где-то наполовину основной состав "Вольфсбурга". Скамейка запасных там неплохая, но все же.