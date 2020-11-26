Слован - Хоффенхайм. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, группа L, четвертый тур

26 ноября. Либерец, “У Нисы”

“Слован” Либерец 19:55 “Хоффенхайм”

Телетрансляция – Воля TV, MEGOGO, OLL.TV

По результатам, “Хоффенхайм” в Бундеслиге и “Хоффенхайм” в Лиге Европы – это две разные команды. В чемпионате Германии команда Себастьяна Хенесса не выигрывает в шести матчах подряд. Победа над “Баварией” во втором туре остается последней для “Хоффенхайма”. Далее было четыре поражения и две ничьи. Совсем другие результаты в еврокубках – три победы с общим счетом 11-1. “Хоффенхайму” достаточно будет сыграть вничью в четверг, чтобы гарантировать себе плей-офф Лиги Европы.

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В третьем туре “Хоффенхайм” обыграл “Слован” в домашнем матче со счетом 5:0. Результат этой игры не показателен – чешская команда отправилась в Крайхгау без 15 инфицированных игроков. Все они уже вернулись из карантина и принимали участие в матчах чемпионата Чехии.

“Хоффенхайм” также испытывал серьезные проблемы из-за коронавируса, в частности на месяц выбыл из-за новой болезни основной форвард Андрей Крамарич. Он еще не сыграл ни одного матча в Лиге Европы, но в Бундеслиге отметился семью голами в четырех матчах. Также к игре со “Слованом” восстановились Сков, Даббур и Руди.

В прошлую субботу “Хоффенхайм” едва не прервал свою серию без побед в чемпионате Германии, но пропустил от “Штутгарта” на 90+3 минуте. Команды сыграли 3:3. У “Слована” также на выходных был негативный результат – поражение “Яблонецу” 1:3.

Ориентировочные составы

“Слован”: Нгуен – Микула, Тижани, Югас, Косцелник – Пешек, Громада, Мара, Беран – Юсуф, Москера

“Хоффенхайм”: Бауманн – Богарде, Нордтвейт, Акпогума – Сков, Руди, Гачинович, Бебу – Баумгартнер – Клаусс, Даббур

Прогноз на матч Слован Либерец – Хоффенхайм

“Слован” сможет сыграть второй матч против “Хоффенхайма” основным составом, поэтому в этот раз разгрома быть не должно. Однако немецкая команда намерена как можно раньше решить все вопросы в Лиге Европы, чтобы сосредоточиться на выступлениях в Бундеслиге. Поэтому победа гостей – наиболее вероятный результат матча. Прогноз – победа “Хоффенхайма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.