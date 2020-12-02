ЛАСК - Тоттенхэм. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы, группа J, пятый тур

3 декабря. Линц, “Штадион дер Штадт Линц”

“ЛАСК” Линц 19:55 “Тоттенхэм” Лондон

Телетрансляция – Megogo, Воля TV, OLL.TV

“Тоттенхэму” нужно набрать всего одно очко в выездном матче с “ЛАСКом”, чтобы выйти в 1/16 Лиги Европы. “Приоритет – всегда выигрывать следующий матч. Если в итоге мы сыграем вничью, это будет нормально, мы выйдем в плей-офф за тур до конца. Но мы не играем на ничью, мы играем на победу”, – рассказывает Моуриньо.

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Однако, если “Тоттенхэм” и будет играть на победу, то точно не проявляя максимум своих возможностей. Игра с “ЛАСКом” состоится между двумя лондонскими дерби. В прошлое воскресенье “Тоттенхэм” сыграл вничью с “Челси”, а в следующее встретится со своим главным врагом “Арсеналом”. Все силы будут брошены на последний матч. По этой причине “Тоттенхэм” отправился в Австрию без Кейна, Винисиуса, Регилона и Алдервейрелда, у которых есть незначительные повреждения. Пропустит матч с “ЛАСКом” и Эрик Ламела. В то же время должен получить шанс Деле Алли, который часто не попадает даже в заявку на матчи АПЛ, и Гарет Бэйл. По словам Моуриньо, валлийцу нужно вернуть себе уверенность, чтобы играть регулярно играть матчи не задумываясь о каких-то негативных ощущениях. Тактически и технически Бэйл готов к матчам, уверяет тренер “шпор”.

“Тоттенхэм” не играл в Австрии с 1991 года, и никогда ранее не проигрывал австрийским командам. В свою очередь “ЛАСК” имеет негативную статистику в играх с английскими клубами. До поражения “Тоттенхэму” в первом туре нынешней ЛЕ (0:3), команда из Линца в 1/16 прошлой Лиги Европы дважды уступила “Манчестер Юнайтед” (1:2, 0:5).

После четырех туров “Тоттенхэм” и “Антверпен” имеют по девять очков, “ЛАСК” набрал шесть пунктов, “Лудогорец” проиграл все матчи. Линц значительно ухудшил свои шансы на выход в плей-офф, проиграв “Антверпену” 0:2 в прошлом туре – теперь бельгийский клуб имеет преимущество по личным встречам.

Ориентировочные составы

“ЛАСК”: Шлагер – Визингер, Андраде, Филипович – Реннер, Михорль, Мадсен, Ранфтль – Гойгингер, Эггештайн, Грубер

“Тоттенхэм”: Харт – Дэвис, Танганга, Санчес, Доэрти – Ло Чельсо, Винкс – Кларк, Алли, Бэйл – Моура

Прогноз на матч ЛАСК Линц – Тоттенхэм Лондон

Не только “Тоттенхэм” не сможет сыграть предстоящий матч в основном составе. “ЛАСК” остался без дисквалифицированного капитана и основного центрбека Гернота Траунера, и нападающего Хусейна Балича. “Шпоры” останутся без своих лидеров, но таким футболистам как Ло Чельсо, Моура, Алли, Бэйл есть что доказывать Моуриньо. Помимо поражения “Эвертону” в первом туре АПЛ, “Тоттенхэм” в сезоне 2020/21 проигрывал только раз, “Антверпену” в Лиге Европы. Моуриньо был крайне зол после той игры, и полурезервисты “шпор” явно не желают вновь видеть своего тренера в гневе. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.