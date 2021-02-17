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Гранада - Наполи. Прогноз и анонс матча Лиги Европы

Лига Европы
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В рамках второго слота первых матчей 1/16 финала Лиги Европы испанская "Гранада" на стадионе "Нуэво Лос Карменес" примет итальянский "Наполи". Старт поединка в 22:00 по Киеву

Гранада - Наполи. Прогноз и анонс матча Лиги Европы

Фото - Планета СМИ

Артур Кисляченко Автор UA-Футбол
Новина українською

Крепкий середняк чемпионата Испании в группе Лиги Европы оказался на втором месте после ПСВ, опередив ПАОК и "Омонию". Подопечные Диего Мартинеса проиграли только клубу из Эйндховена в предпоследнем туре, правда на своем поле (0:1).

Для "Наполи" групповой этап турнира получился куда более конкурентным. В равном соперничестве с "Реалом Сосьедад" и "АЗ Алкмаар" ребята Дженнаро Гаттузо стали лучшими, набрав 11 очков. Решающей, как оказалось, стала победа в Испании еще во втором туре (1:0).

Лига Европы, 1/16 финала (первые матчи)

Стадион: "Нуэво Лос Карменес" (Гранада)

Арбитр: Сергей Карасев (Россия)

Гранада 22:00 Наполи

Трансляцию матча покажут следующие ТВ каналы: beIN Sport Max, beIN Sport (оба Турция), BNT (Болгария), COSMOTE Sport, Digi Sport 1 (оба Венгрия), Digi Sport 3 (Румыния), Gol (Испания), Polsat Sport Premium 1 (Польша), Sport TV (Португалия)

Текстовая трансляция доступна на сайте UA-Football>>

Перед возобновлением евросезона "Гранада" провела домашний поединок с лидером Ла Лиги, мадридским "Атлетико", который минимально проиграла (1:2). Команда Мартинеса идет на восьмом месте, но аж на шесть очков отстает от "Вильярреала", который пока что удерживает последнее еврокубковое место от Испании на следующий сезон. В первом поединке 1/16 финала не смогут сыграть Роберто Солдадо, Луис Суарес Харрис, Луис Милла и Хоакин Руис.

Ориентировочный состав Гранады (5-4-1): Силва - Фолкер, Дуарте, Санчес, Вальехо, Нева - Мачис, Этеки, Гоналон, Кенеди - Молина.

Испепеляющий тренировочный стиль Гаттузо привел к тому, что на старте решающей фазы сезона у "Наполи" полсостава переломано. Но даже в условиях кадрового дефицита "партенопеи" умудрились обыграть "Ювентус" (1:0) за счет гола Лоренцо Инсинье. Гулям, Хисай, Кулибали, Манолас, Мертенс, Оспина и Петанья - это далеко не все завсегдатаи лазарета неаполитанцев.

Ориентировочный состав Наполи (4-2-3-1): Мерет - Ди Лоренцо, Ррахмани, Максимович, Руи - Зелински, Бакайоко - Политано, Инсинье, Лосано - Осимхен.

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Цифры и факты

  • В рамках Ла Лиги "Гранада" не может победить уже в шести матчах кряду.
  • Неаполитанцы проиграли в четырех подряд встречах на выезде и в шести из восьми последних гостевых игр в целом. Во всех случаях "Наполи" пропускал голы.
  • "Гранада" считается командой с защитным стилем, но три последних матча клуба пробивали тотал больше 2,5. В группе Лиги Европы, правда, средняя результативность матчей с участием подопечных Мартинеса всего лишь 1,5 мяча.

Прогноз

"Одни не хотят, другие не могут" - фраза, которая способна охарактеризовать будущую встречу. Ехать в Неаполь после домашних 0:0, для испанцев не самая плохая перспектива, все же лучше, чем пропустить дома. Ну а "Наполи" попытается отыграть без сверхусилий, сохранив их как на уик-энд в Серии А, так и на ответку. Так что уверен, что много голов в этом поединке мы не увидим.

Ставка: Тотал меньше (2,5) за 1.81

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В статье: Дженнаро Гаттузо Гранада Наполи
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