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Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы

Лига Европы
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние, которое состоится 18 февраля, начало встречи в 19:55

Реал Сосьедад - Манчестер Юнайтед. Прогноз на матч Лиги Европы

Sky Sports

UA-Футбол
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Относительно недавно "Реал Сосьедад" и "Манчестер Юнайтед" уже встречались в еврокубках. Дело было в Лиге Чемпионов сезона 2013/14. Тогда всего один мяч решил судьбу двухматчевого противостояния. В Англии "красные дьяволы" одержали минимальную победу, в Испании матч завершился без голов. Теперь на нейтральном поле встретятся команды и явного фаворита в поединке сложно назвать.

Лига Европы. 1/16 финала. Первый матч

Стадион: Альянц (Турин, Италия)
Главный судья: Сандро Шерер (Швейцария)

Реал Сосьедад 19:55 Манчестер Юнайтед

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Телетрансляция матча на канале Футбол 1

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Команда Сульшера показывает неоднозначные результаты в последнее время - в трех подряд матчах "МЮ" довольствовался ничьими. В минувший уик-энд в АПЛ не удалось обыграть "Вест Бромвич" (1:1), чуть ранее "Эвертон" (3:3), а также в Кубке Англии "Вест Хэм" оказал сопротивление манкунианцам 0:0. Правда, затем было дополнительное время и "МЮ" дожал-таки лондонцев. Есть претензии к форме "красных дьяволов", иногда случаются провалы в обороне, иногда подводит реализация моментов. В любом случае, с "Реал Сосьедадом" английскому клубу придется непросто.

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Две победы в двух последних матчах у подопечных Альгуасиля. В хорошем стиле "Реал Сосьедад" расправился с "Кадисом" 4:1, а еще в гостях обыграл "Хетафе" 1:0. В связи с поединком против "Ман Юнайтед", наверное, надо вспомнить, как команда из Сан-Себастьяна играла в последних матчах с грандами. 13 января в Суперкубке Испании "Барселона" обыграла "Реал Сосьедад", правда, только в серии послематчевых пенальти. Недавно была встреча в чемпионате Испании с "Атлетико", мадридский клуб был сильнее 2:0.

В Лиге Европы "Реал Сосьедад" сыграл вничью с "Наполи" 1:1 (в последнем матче группового раунда). Что позволило выйти на второе место в квартете. "МЮ" выступал в Лиге Чемпионов и занял только третье итоговое место в своей группе, уступив "ПСЖ" и "Лейпцигу". Зато турецкий "Башакшехир" обошли подопечные Сульшера.

Никто не поймет, если "МЮ" вылетит из Лиги Европы на такой ранней стадии. Болельщики еще не забыли неудачное выступление в Лиге Чемпионов, а ведь сейчас манкунианцы находятся в более приемлемой форме и более выгодном положении, чем осенью 2020-го. Прогноз: победа номинальных гостей 2:1.

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Манчестер Юнайтед
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