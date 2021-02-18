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Бенфика - Арсенал: Анонс и прогноз матча Лиги Европы
Как сыграют команды в одном из центральных поединков игрового дня?
arsenal.com
Лига Европы, 1/16 финала
18 февраля, 22:00. "Стадио Олимпико" (Рим)
Судья: Джюнейт Чакир (Турция)
Трансляция: Футбол 3 и Мегого
Один из четырех перенесенных матчей 1/16 финала Лиги Европы, которые вынуждено будут проведены на других стадионах черезиз-за коронавирусных ограничений. Португальская сторона, как и австрийская (
История противостояния
Всего команды встречались очень мало в официальных поединках. Дважды - еще в 1991-м году. Тогда "Бенфика" по сумме двух матчей прошла в 1/4 финала Кубка Чемпионов. Также коллективы играли между собой в товарищеских матчах, где однажды брали верх португальцы, а дважды с разгромным счетом англичане.
Кадры
У хозяев не смогут принять участие в матче два защитника: Андре Алмейда и Жардел. В этом сезоне они пропустили много поединков команды, поэтому их отсутствие не является большой потерей.
Полузащитник "канониров" Томас не отправился на игру вместе с командой. Неизвестно как поступят с капитаном команды Обамеянгом, который нарушил коронавирусный протокол и пошел набивать тату к мастеру за несколько дней до игры. Правда, габонец накануне принял участие в подготовке команды к матчу. Наставник "Арсенала" Микель Артета также сообщил, что Киран Тирни уже провел одну тренировку с командой после травмы и готов вернуться в игру.
Working hard. With a smile ????#UEL pic.twitter.com/dnscdi70mq— Arsenal (@Arsenal) February 17, 2021
Цифры, факты и шансы
- "Бенфика" в чемпионате Португалии идет на четвертом месте, уступая лидеру "Спортингу" 13-ю очками.
- "Арсенал" в АПЛ расположился на десятой позиции, и проигрывает первому "Ман Сити" 22 пункта.
- С 23 июня "орлы" дома проиграли всего раз - "Браге".
- Из последних девяти матчей на выезде "канониры" проиграли в пяти.
- В группе D "Бенфика" заняла второе место, уступив два очка "Рейнджерс". В шести матчах португальцев было забито 27 голов.
- А вот "Арсенал" - лидер квартета B с шестью победами из шести возможных. У подопечных Микеля Артета за эти поединки были забиты 25 мячей.
Первый матч - это будет знакомство одной команды и другой, и никто не будет сломя голову мчаться забивать. "Бенфика" в прошлом сезоне вылетела в 1/16 финала от "Шахтера", забив четыре, но пропустив пять. "Арсенал" покинул турнир тоже на этом же этапе, уступив место в 1/8 греческому "Олимпиакосу". Лондонцы, как и все английские команды, относятся к Лиге Европы с не очень показательным (но мы его видим) равнодушием. Играя бы на своем поле в Португалии, "Бенфика" показала бы все свои умения. Но тут такой парадокс, как мы отмечали выше, что команде-хозяину на игру добираться дольше, чем команде-гостю.
"Канониры" беспрекословно выступили в групповом этапе, однако и соперники там были слабые: "Молде", "Дандолк" и "Рапид". В то время как у португальцев "Рейнджерс", "Стандарт" и "Лех" Познань. Команды показали, что любят забивать и пропускать, поэтому нет причин не осуществиться этому и сейчас.
Прогноз на матч: "Бенфика" - "Арсенал" ТБ 2,5.
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