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Ярмоленко едет в Бельгию. Генк – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 04.11.2021
Получит ли шанс украинец?
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа H, четвертый тур
4 ноября, 19:45. "Луминус Арена" (Генк)
Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)
Прямая трансляция: Мегого
В бельгийском матче четвертого тура ЛЕ встретятся разные полюсы турнирной таблицы. Собственно, так можно сказать на любую команду группы H, которая будет играть с “Вест Хэмом”, ведь у “Динамо” Загреб, “Рапида” Вена и “Генка” одинаковое количество очков. Только вот бельгийцы слишком много пропустили, в том числе и от "молотобойцев", и они замыкают квартет. Найдут ли “магистры” хоть какой-то выход из ситуации, или “Вест Хэм” оформит другой выход – из группы?
"Генк"
После пяти подряд поражений подопечные ван дер Брома наконец-то взялись за голову. В последних двух поединках "Генк" одержал две победы, забив соперникам 12 голов. Как говорится: прорвало. Да, встречи были против менее рейтинговых соперников, однако с чего-то нужно было начинать, потому что дела шли совсем неправильным путем.
Серебряный призер Лиги Жюпиле прошлого года расположился на седьмом месте в чемпионате, тремя очками уступая четвертому "Мехелену", который находится как раз на рубеже чемпионской группы. В общем, все бельгийские команды в этом сезоне неплохо так штормит. Об этом говорит хотя бы лидерство “Рояль Унион СЖ”, который в прошлом сезоне был еще во Второй лиге.
А вот в еврокубках дела обстоят довольно плохо. И здесь точно не суть в мотивации. В последних четырех своих сезонах в ЛЕ “Генк” был настоящей боевой командой – “магистры” каждый раз выходили в плей-офф, а в сезоне 2016/2017 гг. еще и достигли 1/4 финала. На этот раз все более плачевно. На экваторе группового этапа у подопечных ван дер Брома всего одна победа и шесть пропущенных мячей. Единственное, что греет душу "Генку" - это то, что у "Рапида" и "Динамо" все не намного лучше.
Кадры хозяев
Только одна важная потеря у “Генка”. Матч пропустит центральный защитник Куэста, который, кстати, травмировался в первом тайме предыдущей встречи против "молотобойцев" в Лондоне.
"Вест Хэм"
С каждым матчем Мойес заставляет задуматься болельщиков "Манчестер Юнайтед", почему же ему не дали больше времени у руля "манкунианцев"? "Молотобойцы" постоянно прогрессируют, увеличивают обороты и до сих пор продолжают выступать на четырех фронтах. Причем выступать не для галочки, а достаточно качественно. И это несмотря на то, что шотландский специалист не слишком любит менять состав – это мы можем видеть по количеству матчей Ярмоленко.
В чемпионате “Вест Хэм” замыкает зону Лиги чемпионов, в Кубке лиги уже прошел “Ман Юнайтед” и “Ман Сити”, а в еврокубках в его активе три победы и ни одного пропущенного мяча. Заметим еще тот факт, что футбол Мойеса подразумевает большое количество физической выносливости. Беговая работа у него на первом месте, однако это не мешает его подопечным удачно выступать.
Именно из-за этого в старте выходят на флангах и в атаке Боуэн, Бенрахма и Антонио, а не Ярмоленко, который уже на 55-й минуте бегающий с выпученным языком. Конечно, Андрей получает игровые минуты, однако в тех матчах, где нет чрезвычайной борьбы за результат. Таких, как сегодня.
????♂️???? pic.twitter.com/JHu1jxizYi— West Ham United (@WestHam) November 3, 2021
Кадры гостей
Лазарет у "Вест Хэма" почти пуст. Только летний новичок Крал пока вне игры – до сих пор не оправился от коронавируса.
Последние матчи "Генка" и "Вест Хэма"
Последние пять встреч хозяев
- 31.10.2021. "Варегем" - "Генк" 2:6 (Лига Жюпиле)
- 27.10.2021. "Сен-Эллои" – "Генк" 0:6 (Кубок Бельгии)
- 24.10.2021. "Генк" – "Гент" 0:3 (Лига Жюпиле)
- 21.10.2021. "Вест Хэм" – "Генк" 3:0 (ЛЕ)
- 17.10.2021. "Шарлеруа" – "Генк" 2:0 (Лига Жюпиле)
Последние пять встреч гостей
- 31.10.2021. "Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:4 (АПЛ)
- 27.10.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:0 - победа хозяев в с. п. (Кубок лиги)
- 24.10.2021. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0 (АПЛ)
- 21.10.2021. "Вест Хэм" – "Генк" 3:0 (ЛЕ)
- 17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)
Турнирная таблица группы H
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Вест Хэм Юнайтед
|3
|3
|0
|0
|7-0
|9
|2
|Динамо
|3
|1
|0
|2
|4-4
|3
|3
|Рапид
|3
|1
|0
|2
|2-4
|3
|4
|Генк
|3
|1
|0
|2
|1-6
|3
Личные встречи между "Генком" и "Вест Гэмом"
Матч двухнедельной давности был единственным противостоянием между командами. На "Олимпийском" в Лондоне "молотобойцы" полностью преобладали над соперником, подтвердивши это тремя безответными голами. "Генк" мало что продемонстрировал в атаке, однако в защите было весело. Весело игрокам "Вест Хэма", которым многое разрешалось.
Цифры и факты
- "Генк" в последних двух матчах проиграл дома с общим счетом 0:6.
- “Вест Хэм” победил в пяти подряд последних поединках в гостях.
- "Молотобойцы" всего дважды в этом сезоне терпели поражение, и дважды дома: против "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда" с одинаковым счетом 1:2.
- Последний раз подопечные Мойеса проигрывали в гостях еще 17 апреля во встрече против "Ньюкасла".
Ставки и коэффициенты на матч "Генк" - "Вест Хэм"
Прогноз матча "Генк" – "Вест Гэм" от UA-Football
Хотя бы одно очко в сегодняшнем поединке окончательно выведет "молотобойцев" в плей-офф ЛЕ. Однако о невыходе речь и не идет, особенно когда после трех матчей в группе в твоем активе девять очков и разница мячей 7:0. Здесь скорее победа будет за англичанами из-за последовательности. Как сильно бы не хотелось "Генку" помешать этому, но Мойесу Лига Европы тоже небезразлична, а уступать никогда не есть приятным действом. Прогноз: победа "Вест Хэма".
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