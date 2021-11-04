Ярмоленко едет в Бельгию. Генк – Вест Хэм. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 04.11.2021

Лига Европы

Группа H, четвертый тур

4 ноября, 19:45. "Луминус Арена" (Генк)

Главный арбитр: Александар Ставрев (Северная Македония)

Прямая трансляция: Мегого

В бельгийском матче четвертого тура ЛЕ встретятся разные полюсы турнирной таблицы. Собственно, так можно сказать на любую команду группы H, которая будет играть с “Вест Хэмом”, ведь у “Динамо” Загреб, “Рапида” Вена и “Генка” одинаковое количество очков. Только вот бельгийцы слишком много пропустили, в том числе и от "молотобойцев", и они замыкают квартет. Найдут ли “магистры” хоть какой-то выход из ситуации, или “Вест Хэм” оформит другой выход – из группы?

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"Генк"

После пяти подряд поражений подопечные ван дер Брома наконец-то взялись за голову. В последних двух поединках "Генк" одержал две победы, забив соперникам 12 голов. Как говорится: прорвало. Да, встречи были против менее рейтинговых соперников, однако с чего-то нужно было начинать, потому что дела шли совсем неправильным путем.

Серебряный призер Лиги Жюпиле прошлого года расположился на седьмом месте в чемпионате, тремя очками уступая четвертому "Мехелену", который находится как раз на рубеже чемпионской группы. В общем, все бельгийские команды в этом сезоне неплохо так штормит. Об этом говорит хотя бы лидерство “Рояль Унион СЖ”, который в прошлом сезоне был еще во Второй лиге.

А вот в еврокубках дела обстоят довольно плохо. И здесь точно не суть в мотивации. В последних четырех своих сезонах в ЛЕ “Генк” был настоящей боевой командой – “магистры” каждый раз выходили в плей-офф, а в сезоне 2016/2017 гг. еще и достигли 1/4 финала. На этот раз все более плачевно. На экваторе группового этапа у подопечных ван дер Брома всего одна победа и шесть пропущенных мячей. Единственное, что греет душу "Генку" - это то, что у "Рапида" и "Динамо" все не намного лучше.

Кадры хозяев

Только одна важная потеря у “Генка”. Матч пропустит центральный защитник Куэста, который, кстати, травмировался в первом тайме предыдущей встречи против "молотобойцев" в Лондоне.

"Вест Хэм"

С каждым матчем Мойес заставляет задуматься болельщиков "Манчестер Юнайтед", почему же ему не дали больше времени у руля "манкунианцев"? "Молотобойцы" постоянно прогрессируют, увеличивают обороты и до сих пор продолжают выступать на четырех фронтах. Причем выступать не для галочки, а достаточно качественно. И это несмотря на то, что шотландский специалист не слишком любит менять состав – это мы можем видеть по количеству матчей Ярмоленко.

В чемпионате “Вест Хэм” замыкает зону Лиги чемпионов, в Кубке лиги уже прошел “Ман Юнайтед” и “Ман Сити”, а в еврокубках в его активе три победы и ни одного пропущенного мяча. Заметим еще тот факт, что футбол Мойеса подразумевает большое количество физической выносливости. Беговая работа у него на первом месте, однако это не мешает его подопечным удачно выступать.

Именно из-за этого в старте выходят на флангах и в атаке Боуэн, Бенрахма и Антонио, а не Ярмоленко, который уже на 55-й минуте бегающий с выпученным языком. Конечно, Андрей получает игровые минуты, однако в тех матчах, где нет чрезвычайной борьбы за результат. Таких, как сегодня.

Кадры гостей

Лазарет у "Вест Хэма" почти пуст. Только летний новичок Крал пока вне игры – до сих пор не оправился от коронавируса.

Последние матчи "Генка" и "Вест Хэма"

Последние пять встреч хозяев

31.10.2021. "Варегем" - "Генк" 2:6 (Лига Жюпиле)

27.10.2021. "Сен-Эллои" – "Генк" 0:6 (Кубок Бельгии)

24.10.2021. "Генк" – "Гент" 0:3 (Лига Жюпиле)

21.10.2021. "Вест Хэм" – "Генк" 3:0 (ЛЕ)

17.10.2021. "Шарлеруа" – "Генк" 2:0 (Лига Жюпиле)

Последние пять встреч гостей

31.10.2021. "Астон Вилла" - "Вест Хэм" 1:4 (АПЛ)

27.10.2021. "Вест Хэм" - "Манчестер Сити" 0:0 - победа хозяев в с. п. (Кубок лиги)

24.10.2021. "Вест Хэм" - "Тоттенхэм" 1:0 (АПЛ)

21.10.2021. "Вест Хэм" – "Генк" 3:0 (ЛЕ)

17.10.2021. "Эвертон" - "Вест Хэм" 0:1 (АПЛ)

Турнирная таблица группы H

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 3 3 0 0 7-0 9 2 Динамо 3 1 0 2 4-4 3 3 Рапид 3 1 0 2 2-4 3 4 Генк 3 1 0 2 1-6 3

Личные встречи между "Генком" и "Вест Гэмом"

Матч двухнедельной давности был единственным противостоянием между командами. На "Олимпийском" в Лондоне "молотобойцы" полностью преобладали над соперником, подтвердивши это тремя безответными голами. "Генк" мало что продемонстрировал в атаке, однако в защите было весело. Весело игрокам "Вест Хэма", которым многое разрешалось.

Цифры и факты

"Генк" в последних двух матчах проиграл дома с общим счетом 0:6.

“Вест Хэм” победил в пяти подряд последних поединках в гостях.

"Молотобойцы" всего дважды в этом сезоне терпели поражение, и дважды дома: против "Манчестер Юнайтед" и "Брентфорда" с одинаковым счетом 1:2.

Последний раз подопечные Мойеса проигрывали в гостях еще 17 апреля во встрече против "Ньюкасла".

Ставки и коэффициенты на матч "Генк" - "Вест Хэм"

Прогноз матча "Генк" – "Вест Гэм" от UA-Football

Хотя бы одно очко в сегодняшнем поединке окончательно выведет "молотобойцев" в плей-офф ЛЕ. Однако о невыходе речь и не идет, особенно когда после трех матчей в группе в твоем активе девять очков и разница мячей 7:0. Здесь скорее победа будет за англичанами из-за последовательности. Как сильно бы не хотелось "Генку" помешать этому, но Мойесу Лига Европы тоже небезразлична, а уступать никогда не есть приятным действом. Прогноз: победа "Вест Хэма".