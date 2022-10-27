Манчестер Юнайтед – Шериф. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 27.10.2022

Лига Европы

Группа E, пятый тур

27 октября, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)

Главный арбитр: Анастасиос Сидропулос (Греция)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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“Манкунианцы” сегодня могут окончательно выйти в плей-офф Лиги Европы. Считать ли это потенциальным достижением? Скорее нет. Это то, что должно быть закономерностью. А вот "Шериф" будет питаться сегодня ее нарушить.

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"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)

Всю текущую кампанию ЛЕ "красным дьяволам" испортил стартовый матч против "Реала Сосьедад". Испанцы выиграли за счет ошибочного пенальти и нотки удачи. В этом поединке были разные факторы, однако в итоге три очка оказались именно у команды из Сан-Себастьяна. Именно они позволяют баскам лидировать в группе, опережая МЮ на эти же три зачетных пункта. В то же время подопечные тен Хага имеют возможность выйти из первого места квартета. Рецепт прост: две победы в следующих двух матчах (также нужно будет считать разницу забитых-пропущенных).

Сейчас в “Манчестер Юнайтед” серия из шести матчей без поражений подряд. После разгрома на "Этихад" от "Ман Сити" "красные дьяволы" четырежды победили и дважды сыграли вничью. Кроме хороших результатов в ЛЕ, в АПЛ тоже достаточно высоко идет команда тен Хага (если иметь ввиду плохой старта сезона). Сейчас его подопечные занимают шестое место, уступая третьему "Тоттенхэму" тремя очками, да еще и с матчем в запасе.

Кадры хозяев

Лазарет на “Олд Траффорд”, как всегда, переполнен. Не сыграют точно Варан, Уильямс, Туанзебе и Ван де Бек. Кроме них Ван-Биссака, Магуайр и Марсьяль тоже могут пропустить матч, однако эта тройка хотя бы ближе к излечению.

"Шериф" (Тирасполь, Молдова)

После прошлогоднего бенефиса о “желто-черных” теперь знают не только в узких кругах. “Шериф” может удивлять, однако в текущем сезоне с этим у команды проблемы. Сначала тираспольцы вылетели из квалификации Лиги чемпионов, а на групповом этапе Лиги Европы пока набрали всего три очка в четырех турах. Единственную победу "Шериф" праздновал над "Омонией" еще в первом раунде – после этого серия из трех поражений.

Хотя и во внутреннем первенстве действующий чемпион Молдовы тоже теряет очки, однако все равно идет на первом месте с отрывом в шесть зачетных пунктов от второго. Вот как раз второму "Петрокубу" "Шериф" уступил в минувшие выходные. В общей сложности у команды из Тирасполя 27 очков из 36 возможных в молдавской Суперлиге. Все там достаточно просто.

Кадры гостей

С травмированными у "Шерифа" проблем нет никаких. Но одна потеря все-таки есть: Зухури в предыдущей встрече против “Реал Сосьедад” был удален и, соответственно, сегодня не сыграет из-за дисквалификации.

Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Шерифа

Последние пять встреч хозяев

22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

16.10. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

13.10. Манчестер Юнайтед – Омония 1:0 (ЛЕ)

09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

23.10. Петрокуб – Шериф 1:0 (Молдовская Суперлига)

19.10. Дрокия – Шериф 0:6 (Кубок Молдовы)

16.10. Шериф – Бельцы 2:1 (Молдовская Суперлига)

13.10. Реал Сосьедад – Шериф 3:0 (ЛЕ)

09.10. Динамо-Авто – Шериф 0:1 (Молдовская Суперлига)

Личные встречи между командами

Всего однажды история возводила вместе эти два коллектива. Произошло это во втором туре текущего розыгрыша ЛЧ. Поединок состоялся в Молдове – тогда еще в первом тайме усилиями Санчо и Роналду "Манчестер Юнайтед" создал комфортное преимущество и довел его до финального счета.

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Реал Сосьедад 4 4 0 0 8-1 12 2 Манчестер Юнайтед 4 3 0 1 6-3 9 3 Шериф 4 1 0 3 3-7 3 4 Омония 4 0 0 4 3-9 0

Цифры и факты

Трансферная стоимость всех игроков "Манчестер Юнайтед" в 56,5 раз больше, чем "Шерифа": 792 млн евро против 14 млн.

“Манкунианцы” не пропустили в трех последних матчах.

"Шериф" еще ни разу не заработал хотя бы одно очко против клубов из Англии (три матча, три поражения).

Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Шериф

Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Шериф от UA-Football

Букмекеры считают потенциальную сегодняшнюю победу молдаван восьмым чудом света. Это логично, ведь вряд ли "манкуниацы" смогут столь сильно упасть лицом в грязи на "Олд Траффорд". Должна быть легкая прогулка для тен Хага. Прогноз: Победа МЮ из Ф-2,5 (КФ 1,98).