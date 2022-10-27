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Манчестер Юнайтед – Шериф. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 27.10.2022
Легкая прогулка для хозяев?
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа E, пятый тур
27 октября, 22:00. "Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Анастасиос Сидропулос (Греция)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
Текстовый онлайн: UA-Футбол>>>
“Манкунианцы” сегодня могут окончательно выйти в плей-офф Лиги Европы. Считать ли это потенциальным достижением? Скорее нет. Это то, что должно быть закономерностью. А вот "Шериф" будет питаться сегодня ее нарушить.
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)
Всю текущую кампанию ЛЕ "красным дьяволам" испортил стартовый матч против "Реала Сосьедад". Испанцы выиграли за счет ошибочного пенальти и нотки удачи. В этом поединке были разные факторы, однако в итоге три очка оказались именно у команды из Сан-Себастьяна. Именно они позволяют баскам лидировать в группе, опережая МЮ на эти же три зачетных пункта. В то же время подопечные тен Хага имеют возможность выйти из первого места квартета. Рецепт прост: две победы в следующих двух матчах (также нужно будет считать разницу забитых-пропущенных).
Сейчас в “Манчестер Юнайтед” серия из шести матчей без поражений подряд. После разгрома на "Этихад" от "Ман Сити" "красные дьяволы" четырежды победили и дважды сыграли вничью. Кроме хороших результатов в ЛЕ, в АПЛ тоже достаточно высоко идет команда тен Хага (если иметь ввиду плохой старта сезона). Сейчас его подопечные занимают шестое место, уступая третьему "Тоттенхэму" тремя очками, да еще и с матчем в запасе.
Кадры хозяев
Лазарет на “Олд Траффорд”, как всегда, переполнен. Не сыграют точно Варан, Уильямс, Туанзебе и Ван де Бек. Кроме них Ван-Биссака, Магуайр и Марсьяль тоже могут пропустить матч, однако эта тройка хотя бы ближе к излечению.
"Шериф" (Тирасполь, Молдова)
После прошлогоднего бенефиса о “желто-черных” теперь знают не только в узких кругах. “Шериф” может удивлять, однако в текущем сезоне с этим у команды проблемы. Сначала тираспольцы вылетели из квалификации Лиги чемпионов, а на групповом этапе Лиги Европы пока набрали всего три очка в четырех турах. Единственную победу "Шериф" праздновал над "Омонией" еще в первом раунде – после этого серия из трех поражений.
Хотя и во внутреннем первенстве действующий чемпион Молдовы тоже теряет очки, однако все равно идет на первом месте с отрывом в шесть зачетных пунктов от второго. Вот как раз второму "Петрокубу" "Шериф" уступил в минувшие выходные. В общей сложности у команды из Тирасполя 27 очков из 36 возможных в молдавской Суперлиге. Все там достаточно просто.
Кадры гостей
С травмированными у "Шерифа" проблем нет никаких. Но одна потеря все-таки есть: Зухури в предыдущей встрече против “Реал Сосьедад” был удален и, соответственно, сегодня не сыграет из-за дисквалификации.
Последние пять матчей Манчестер Юнайтед и Шерифа
Последние пять встреч хозяев
- 22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
- 16.10. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
- 13.10. Манчестер Юнайтед – Омония 1:0 (ЛЕ)
- 09.10. Эвертон – Манчестер Юнайтед 1:2 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 23.10. Петрокуб – Шериф 1:0 (Молдовская Суперлига)
- 19.10. Дрокия – Шериф 0:6 (Кубок Молдовы)
- 16.10. Шериф – Бельцы 2:1 (Молдовская Суперлига)
- 13.10. Реал Сосьедад – Шериф 3:0 (ЛЕ)
- 09.10. Динамо-Авто – Шериф 0:1 (Молдовская Суперлига)
Личные встречи между командами
Всего однажды история возводила вместе эти два коллектива. Произошло это во втором туре текущего розыгрыша ЛЧ. Поединок состоялся в Молдове – тогда еще в первом тайме усилиями Санчо и Роналду "Манчестер Юнайтед" создал комфортное преимущество и довел его до финального счета.
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьедад
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|2
|Манчестер Юнайтед
|4
|3
|0
|1
|6-3
|9
|3
|Шериф
|4
|1
|0
|3
|3-7
|3
|4
|Омония
|4
|0
|0
|4
|3-9
|0
Цифры и факты
- Трансферная стоимость всех игроков "Манчестер Юнайтед" в 56,5 раз больше, чем "Шерифа": 792 млн евро против 14 млн.
- “Манкунианцы” не пропустили в трех последних матчах.
- "Шериф" еще ни разу не заработал хотя бы одно очко против клубов из Англии (три матча, три поражения).
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Юнайтед – Шериф
Прогноз матча Манчестер Юнайтед – Шериф от UA-Football
Букмекеры считают потенциальную сегодняшнюю победу молдаван восьмым чудом света. Это логично, ведь вряд ли "манкуниацы" смогут столь сильно упасть лицом в грязи на "Олд Траффорд". Должна быть легкая прогулка для тен Хага. Прогноз: Победа МЮ из Ф-2,5 (КФ 1,98).
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