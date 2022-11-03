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Дерби переполненных лазаретов. Реал Сосьедад – Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 03.11.2022
Англичанам нужен реванш
Getty Images/Global Images Ukraine
Лига Европы
Группа E, шестой тур
3 ноября, 19:45. "Аноэта" (Сан-Себастьян)
Главный арбитр: Джорджи Кабаков (Болгария)
Прямая трансляция: Мегого Футбол 2
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Матч в первом туре между этими командами оставил множество вопросов, в том числе и на счет честности назначенного пенальти. Оно же в итоге стало победным, и именно из-за этих трех очков баски лидируют в квартете. Смогут ли "манкунианцы", несмотря на все препятствия, отвоевать себе первое место?
"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания)
Баски – единственная команда текущего розыгрыша Лиги Европы, не потерявшая ни одного очка. Подопечные Альгуасиля победили во всех пяти встречах. Более того, они пропустили только один гол – в противостоянии с “Омонией”. И тоже меньше клуба из Сан-Себастьяна никто не пропускал. Настоящая гроза этого группового этапа ЛЕ.
До поры, до времени и во внутреннем чемпионате все шло прекрасно, настолько позволяют ресурсы. Баски конкурировали за третье место, однако в двух последних поединках всухую уступили: сначала “Валядолиду”, а затем “Бетису”. И именно севильцев "Реал Сосьедад" пропустил на текущее четвертое место, которое дает путевку в ЛЧ. На такой спад есть свои причины.
Кадры хозяев
А прячутся они в лазарете, который полностью переполнен. Перед этим поединком в нем находились сразу девять футболистов: Барренечеа, Муньос, Чо, Сильва, Садик, Оярсабаль, Меркеланс, Кубо и Мартин. Хотя и не все из них железные игроки основы, однако даже ограниченная скамья для запасных дает Альгуасилю очень большие проблемы. Это и выливается в такой результат.
"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)
Ну а “манкунианцы” после поражения в первом туре победили во всех последующих встречах ЛЕ. Да, не без проблем, а иногда даже с очень мощным сопротивлением от "Шерифа" и "Омонии", однако 12 очков в кармане, и до сих пор есть с амбициями на лидерство в группе. Его нужно одерживать только победой с разницей в два мяча.
Кстати, именно со счетом 2:0 недавно "манкунианцы" победили в АПЛ довольно грозный (все-таки участник 1/8 ЛЧ) "Тоттенхэм". Также во внутреннем первенстве были победы и над "Эвертоном", и над "Вест Хэмом". В частности, в минувшие выходные именно "молотобойцев" преодолели "красные дьяволы" благодаря голу Рашфорда. Кроме этого и вничью играл МЮ, однако все результаты в сумме дают достаточно комфортное (ввиду старта сезона) место всего в одном очке от зоны ЛЧ да еще и с матчем в запасе.
Кадры гостей
У Тен Хага проблемы с травмированными не меньше, чем у Альгуасилия. В настоящее время в лазарете "Ман Юнайтед" находятся шесть игроков: Варан, Антони, Уильямс, Марсьяль, Санчо и Туанзебе. И большинство из них – это основные исполнители.
Последние пять матчей Реала Сосьедад и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 30.10. Реал Сосьедад – Бетис 0:2 (Ла Лига)
- 27.10. Омония – Реал Сосьедад 0:2 (ЛЕ)
- 22.10. Вальядолид – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)
- 19.10. Реал Сосьедад – Мальорка 1:0 (Ла Лига)
- 16.10. Сельта – Реал Сосьедад 1:2 (Ла Лига)
Последние пять встреч гостей
- 30.10. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)
- 27.10. Манчестер Юнайтед – Шериф 3:0 (ЛЕ)
- 22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)
- 19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)
- 16.10. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)
Турнирная таблица группы E
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|З-П
|ОЧКИ
|1
|Реал Сосьедад
|5
|5
|0
|0
|10-1
|15
|2
|Манчестер Юнайтед
|5
|4
|0
|1
|9-3
|12
|3
|Шериф
|5
|1
|0
|4
|3-10
|3
|4
|Омония
|5
|0
|0
|5
|3-11
|0
Личные встречи между командами
Пять раз играли между собой команды. В активе "Манчестер Юнайтед" две победы, в пассиве – одно поражение. Также еще было две ничьих. Единственную победу баски праздновали в сентябре этого года, когда на “Олд Траффорд” странный пенальти в ворота МЮ решил судьбу победителя поединка. Но в футболе главный результат.
Цифры и факты
- Уже в пятый раз подряд Роналду после ухода из "Реала" на групповом этапе еврокубков сыграет в Испании с местной командой.
- В этом сезоне "Реал Сосьедад" дома не пропускал всего однажды – в матче против "Бетиса".
- Только в одном поединке из последних пяти выездных матчей "манкуниацы" забили менее двух голов.
Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед
Прогноз на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед от UA-Football
Многие травмы – это всегда непредсказуемое течение событий в поединке. Правда, как мы видим по результатам, такая ситуация подкосила именно басков. У МЮ больше скамейки для запасных, а также англичане хотят отомстить за тот несправедливый пенальти. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".
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