Дерби переполненных лазаретов. Реал Сосьедад – Ман Юнайтед. Анонс и прогноз матча ЛЕ на 03.11.2022

Лига Европы

Группа E, шестой тур

3 ноября, 19:45. "Аноэта" (Сан-Себастьян)

Главный арбитр: Джорджи Кабаков (Болгария)

Прямая трансляция: Мегого Футбол 2

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Матч в первом туре между этими командами оставил множество вопросов, в том числе и на счет честности назначенного пенальти. Оно же в итоге стало победным, и именно из-за этих трех очков баски лидируют в квартете. Смогут ли "манкунианцы", несмотря на все препятствия, отвоевать себе первое место?

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"Реал Сосьедад" (Сан-Себастьян, Испания)

Баски – единственная команда текущего розыгрыша Лиги Европы, не потерявшая ни одного очка. Подопечные Альгуасиля победили во всех пяти встречах. Более того, они пропустили только один гол – в противостоянии с “Омонией”. И тоже меньше клуба из Сан-Себастьяна никто не пропускал. Настоящая гроза этого группового этапа ЛЕ.

До поры, до времени и во внутреннем чемпионате все шло прекрасно, настолько позволяют ресурсы. Баски конкурировали за третье место, однако в двух последних поединках всухую уступили: сначала “Валядолиду”, а затем “Бетису”. И именно севильцев "Реал Сосьедад" пропустил на текущее четвертое место, которое дает путевку в ЛЧ. На такой спад есть свои причины.

Кадры хозяев

А прячутся они в лазарете, который полностью переполнен. Перед этим поединком в нем находились сразу девять футболистов: Барренечеа, Муньос, Чо, Сильва, Садик, Оярсабаль, Меркеланс, Кубо и Мартин. Хотя и не все из них железные игроки основы, однако даже ограниченная скамья для запасных дает Альгуасилю очень большие проблемы. Это и выливается в такой результат.

"Манчестер Юнайтед" (Манчестер, Англия)

Ну а “манкунианцы” после поражения в первом туре победили во всех последующих встречах ЛЕ. Да, не без проблем, а иногда даже с очень мощным сопротивлением от "Шерифа" и "Омонии", однако 12 очков в кармане, и до сих пор есть с амбициями на лидерство в группе. Его нужно одерживать только победой с разницей в два мяча.

Кстати, именно со счетом 2:0 недавно "манкунианцы" победили в АПЛ довольно грозный (все-таки участник 1/8 ЛЧ) "Тоттенхэм". Также во внутреннем первенстве были победы и над "Эвертоном", и над "Вест Хэмом". В частности, в минувшие выходные именно "молотобойцев" преодолели "красные дьяволы" благодаря голу Рашфорда. Кроме этого и вничью играл МЮ, однако все результаты в сумме дают достаточно комфортное (ввиду старта сезона) место всего в одном очке от зоны ЛЧ да еще и с матчем в запасе.

Кадры гостей

У Тен Хага проблемы с травмированными не меньше, чем у Альгуасилия. В настоящее время в лазарете "Ман Юнайтед" находятся шесть игроков: Варан, Антони, Уильямс, Марсьяль, Санчо и Туанзебе. И большинство из них – это основные исполнители.

Последние пять матчей Реала Сосьедад и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

30.10. Реал Сосьедад – Бетис 0:2 (Ла Лига)

27.10. Омония – Реал Сосьедад 0:2 (ЛЕ)

22.10. Вальядолид – Реал Сосьедад 1:0 (Ла Лига)

19.10. Реал Сосьедад – Мальорка 1:0 (Ла Лига)

16.10. Сельта – Реал Сосьедад 1:2 (Ла Лига)

Последние пять встреч гостей

30.10. Манчестер Юнайтед – Вест Хэм 1:0 (АПЛ)

27.10. Манчестер Юнайтед – Шериф 3:0 (ЛЕ)

22.10. Челси – Манчестер Юнайтед 1:1 (АПЛ)

19.10. Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм 2:0 (АПЛ)

16.10. Манчестер Юнайтед – Ньюкасл 0:0 (АПЛ)

Турнирная таблица группы E

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Реал Сосьедад 5 5 0 0 10-1 15 2 Манчестер Юнайтед 5 4 0 1 9-3 12 3 Шериф 5 1 0 4 3-10 3 4 Омония 5 0 0 5 3-11 0

Личные встречи между командами

Пять раз играли между собой команды. В активе "Манчестер Юнайтед" две победы, в пассиве – одно поражение. Также еще было две ничьих. Единственную победу баски праздновали в сентябре этого года, когда на “Олд Траффорд” странный пенальти в ворота МЮ решил судьбу победителя поединка. Но в футболе главный результат.

Цифры и факты

Уже в пятый раз подряд Роналду после ухода из "Реала" на групповом этапе еврокубков сыграет в Испании с местной командой.

В этом сезоне "Реал Сосьедад" дома не пропускал всего однажды – в матче против "Бетиса".

Только в одном поединке из последних пяти выездных матчей "манкуниацы" забили менее двух голов.

Ставки и коэффициенты на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед

Прогноз на матч Реал Сосьедад – Манчестер Юнайтед от UA-Football

Многие травмы – это всегда непредсказуемое течение событий в поединке. Правда, как мы видим по результатам, такая ситуация подкосила именно басков. У МЮ больше скамейки для запасных, а также англичане хотят отомстить за тот несправедливый пенальти. Прогноз: Победа "Манчестер Юнайтед".