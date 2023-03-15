Фейеноорд - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 марта 2023

Обескровленный "Шахтер" неделю назад провел неоднозначный матч. С одной стороны, сыграть вничью с лидером чемпионата Нидерландов, имея огромные кадровые проблемы в обороне - это ни разу не зазорно. Тем более, что "горняки" еще и повели в счете, упустив победу лишь в концовке. Но это одна сторона медали. Есть и другая, которая оставила неприятное послевкусие. Коллектив Йовичевича не лучшим образом смотрелся в игровом плане, сумев реализовать один из немногих моментов (привет спине Ракицкого), а у своих ворот вновь понадеялся на кураж Трубина. Благо запал "первого номера" команды все еще при нем.

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Впереди "Шахтер" ожидает ответный поединок. На выезде. И там будет сложно, даже очень. Да, "горняки" уже не раз показывали в этом сезоне характер и желание побеждать, а потому остается надежда, что ресурсы коллектива Йовичевича по-прежнему не иссякли. Тем более, "Фейеноорд" нельзя назвать тем коллективом, который невозможно одолеть. Пускай и на его поле.

"Фейеноорд" 19:45 "Шахтер"

ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра

Первый матч - 1:1

16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"

Арбитр: Х.Х.Мансано

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

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Последние новости и составы

"Фейеноорд":

Игроки и наставник роттердамцев Арне Слот были крайне недовольны результатом первого матча. Коуч говорил о доминировании команды и грамотной нейтрализации контратак соперника, в то время как игроки были разочарованы реализацией собственных моментов. На выходных "Фейеноорд" выиграл в очередной игре в чемпионате, доведя победную серию в турнире до шести поединков. При этом сам матч получился непростым - "гордость юга" пропустила от "Волендама" первой, сумев, правда, забить дважды после перерыва.

Слот точно не обойдется без ротации. Дело не в усталости игроков, а в очень плотном графике. После "Шахтера" роттердамцы отправятся в гости к непримиримому сопернику - амстердамскому "Аяксу". "Фейеноорд", нет сомнений, очень уважает "Шахтер" и Лигу Европы, однако "Де Классикер" всегда остается на первом месте. А потому небольшую ротацию в четверг от коуча хозяев исключать нельзя. Точно не выйдут на поле травмированные Бейлов и Тимбер.

Ориентировочный состав: Велленройтер - Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман - Кекчю, Виффер, Шиманский - Бульяуде, Хименес, Идрисси

"Шахтер":

Далеко не все эксперты и болельщики восторженно встретили ничью "горняков" против лидера Эредивизи. Многие делали акцент на качестве игры и небольшой удаче, однако это все должно оставаться за кадром. Все-таки в истории остается только результат. Тем более, что на выходных "горняки" добыли очередную победу в УПЛ, на выезде разгромив "Кривбасс". И это подарило не только три бала, но и путевку на вершину, ибо параллельно свой матч проиграл "Днепр-1".

7 games unbeaten ✅

Top of the league ✅⁣



⚒️ Next up: a trip to De Kuip ????⁣



???? @FCShakhtar || #UEL pic.twitter.com/bdvt6Utx0O — UEFA Europa League (@EuropaLeague) March 13, 2023

Йовичевич не решился ротировать состав в недавней игре против криворожан, выпустив практически полностью основу. Не играли лишь Ракицкий и Траоре (последний из-за дисквалификации), которых мы ожидаем на поле в четверг. Также есть вероятность возвращения в старт Дмитрия Крыськива, успевшего полностью залечить травму. А вот Швед и Келси, забившие по голу против "Кривбасса", вероятно, останутся на банке. Кем-то ведь нужно будет усиливаться по ходу матча.

Ориентировочный состав: Трубин - Конопля, Бондарь, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко, Бондаренко - Зубков, Крыськив, Судаков - Траоре

Путь в еврокубках

"Шахтер" в 1/8 Лиги Европы попал благодаря перфомансу в ЛЧ, когда занял третье место в группе с "Реалом", "РБ Лейпцигом" и "Селтиком". Коллектив Йовичевича опустился в ЛЕ, где в первом раунде плей-офф одолел "Ренн" (2:1, 1:2 и 5:4 в серии пенальти). Путь "Фейеноорда" получился в стиле рок-фестиваля. Команда Арне Слота стала первой в уникальной группе, где все четыре команды набрали по восемь балов. Первое место им обеспечила лучшая разница голов, добытая благодаря уничтожению "Штурма" 6:0 в одной из игр. Так "гордость юга" и оказалась в 1/8 Лиги Европы.

Статистика команд

"Фейеноорд":

"Шахтер":

Очные встречи

"Фейеноорд" - "Шахтер": трансляция матча

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"Фейеноорд" - "Шахтер": Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Фейеноорд" - "Шахтер" от UA-Football

Ничья 1:1 в основное время, победа "Фейеноорда" в экстра-тайме. Немного грустно это осознавать, но "Шахтер" по делу не является фаворитом в будущей игре. Да, возвращение лидеров защиты в основу поможет команде чуть лучше держать оборону и спокойнее атаковать, однако взять свое на выезде против роттердамцев будет тяжко. Тем более, как показал первый матч, наставник соперника умеет проводить правильные замены, благодаря чему и был забит их единственный гол.

"Шахтер" продолжит играть от обороны и свои шансы на контратаках будет иметь, однако в целом кажется, что дальше пройдут именно хозяева будущего матча. Правда, не факт, что им на это хватит 90-та минут, а потому мы поставим на ничью в основное время и на триумф фаворита в экстра-тайме.