Фейеноорд - Шахтер. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 16 марта 2023

Обескровленный "Шахтер" неделю назад провел неоднозначный матч. С одной стороны, сыграть вничью с лидером чемпионата Нидерландов, имея огромные кадровые проблемы в обороне - это ни разу не зазорно. Тем более, что "горняки" еще и повели в счете, упустив победу лишь в концовке. Но это одна сторона медали. Есть и другая, которая оставила неприятное послевкусие. Коллектив Йовичевича не лучшим образом смотрелся в игровом плане, сумев реализовать один из немногих моментов (привет спине Ракицкого), а у своих ворот вновь понадеялся на кураж Трубина. Благо запал "первого номера" команды все еще при нем.

Впереди "Шахтер" ожидает ответный поединок. На выезде. И там будет сложно, даже очень. Да, "горняки" уже не раз показывали в этом сезоне характер и желание побеждать, а потому остается надежда, что ресурсы коллектива Йовичевича по-прежнему не иссякли. Тем более, "Фейеноорд" нельзя назвать тем коллективом, который невозможно одолеть. Пускай и на его поле.

ЛЕ, 1/8 финала. Ответная игра

Первый матч - 1:1

16 марта, Роттердам, стадион "Де Кейп"

Арбитр: Х.Х.Мансано

Трансляция: "MEGOGO" и "Воля TV"

Текстовую онлайн-трансляцию читайте на UA-Футбол

Игроки и наставник роттердамцев Арне Слот были крайне недовольны результатом первого матча. Коуч говорил о доминировании команды и грамотной нейтрализации контратак соперника, в то время как игроки были разочарованы реализацией собственных моментов. На выходных "Фейеноорд" выиграл в очередной игре в чемпионате, доведя победную серию в турнире до шести поединков. При этом сам матч получился непростым - "гордость юга" пропустила от "Волендама" первой, сумев, правда, забить дважды после перерыва.

Слот точно не обойдется без ротации. Дело не в усталости игроков, а в очень плотном графике. После "Шахтера" роттердамцы отправятся в гости к непримиримому сопернику - амстердамскому "Аяксу". "Фейеноорд", нет сомнений, очень уважает "Шахтер" и Лигу Европы, однако "Де Классикер" всегда остается на первом месте. А потому небольшую ротацию в четверг от коуча хозяев исключать нельзя. Точно не выйдут на поле травмированные Бейлов и Тимбер.

Ориентировочный состав: Велленройтер - Педерсен, Гертрейда, Ганцко, Хартман - Кекчю, Виффер, Шиманский - Бульяуде, Хименес, Идрисси

Далеко не все эксперты и болельщики восторженно встретили ничью "горняков" против лидера Эредивизи. Многие делали акцент на качестве игры и небольшой удаче, однако это все должно оставаться за кадром. Все-таки в истории остается только результат. Тем более, что на выходных "горняки" добыли очередную победу в УПЛ, на выезде разгромив "Кривбасс". И это подарило не только три бала, но и путевку на вершину, ибо параллельно свой матч проиграл "Днепр-1".

7 games unbeaten ✅

Top of the league ✅⁣



⚒️ Next up: a trip to De Kuip ????⁣



