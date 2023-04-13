Лига Европы, 1/4 финала. 1-й матч

Леверкузен, БайАрена

Байер – Юнион Сент-Жиллуаз 22:00

Трансляция – Megogo

Байер

"Байер" продолжает прогрессировать при Хаби Алонсо, даря надежды на ещё одну немецкую сенсацию в Лиге Европы. Команда прогрессирует от матча к матчу, набрав солидный ход в Бундеслиге – после 5 побед кряду, включая викторию над "Баварией", "фармацевты" внезапно объявились в зоне еврокубков.

После неплохого перфоманса в ЛЧ "Байер" спустился в ЛЕ, оставив без еврокубков "Атлетико". В 4 поединках плей-офф Леверкузен забил 9 голов "Монако" и "Ференцварошу", вдохновленный игрой Флориана Виртца. Плеймейкер вывел на новый уровень партнёров, после чего Диаби и Фримпонг выдали невероятно результативные отрезки.

В первом четвертьфинале "Байеру" не помогут Патрик Шик, Керем Демирбай, Надим Амири и Чарлес Арангис. Также вызывают вопросы кондиции Адама Гложека после болезни и Пьеро Инкапье после повреждения бедра.

Юнион Сент-Жиллуаз

Бельгийское детище владельцев "Брайтона" поражает успехами в последние годы. Буквально за несколько лет "Юнион" превратился из представителя второго дивизиона сначала в конкурента за чемпионский титул в своём чемпионате в прошлой кампании, а в этом сезоне блестяще дебютировав в еврокубках, сходу добравшись до 1/4 финала Лиги Европы.

В прошлом раунде "Юнион" неожиданно прошёл берлинских тёзок, забив одной из лучших оборон Бундеслиги по 3 мяча в каждом из матчей (6:3). Такое до того удавалось лишь "Баварии" и "Байеру". Одновременно с этим настораживает оборона гостей: пропустить три от "Униона" в одной из встреч – это надо было постараться.

Команда Карела Герартса наверняка повторит схему 3-5-2, хорошо зарекомендовавшую себя в прошлом раунде. Тем более, она упрощает опеку соперника, играющего идентичной формацией. "Юнион" приехал в Леверкузен в полном составе, так что Герартсу будет доступен сильнейший состав.

Ориентировочные составы

"Байер": Градецки – Коссуну, Та, Тапсоба – Фримпонг, Андрих, Паласиос, Баккер – Виртц – Азмун, Диаби

"Юнион": Морис – Кандусс, Берджесс, ван дер Хейден – Ниукоп, Лазар, Линен, Теума, Лапуссен – Аденгра, Бонифасе

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Байер – Юнион от UA-Футбол

"Байер" прекрасен в атаке даже без Шика, так что парочка голов от хозяев гарантирована. Однако те же матчи с "Монако" показали, каким Леверкузен бывает уязвимым в обороне. Ставка: победа "Байера" + тотал голов больше 2.5.