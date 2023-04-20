Спортинг - Ювентус: Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 20.04.2023

Итальянский полуфинал в Лиге Чемпионов уже обеспечен. В Лиге Европы такого быть не может, но может быть итальянский финал. Для этого для начала "Роме" нужно отыграться с 0:1 в четвертьфинале, а "Ювентусу" - отстоять 1:0. Осложняет задание туринцам место проведения матча - не в Турине, а также перенесенное со среды на четверг решение насчет их апелляции за снятие 15-ти очков в Серии А. От вердикта будет прямо зависеть настроение.

20 апреля. 22:00. Лига Европы. 1/4 финала. Ответный матч

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Ювентус"

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция)

Результат первого матча - 0:1

Состояние команд

Осложняет задание также собственная форма. После отличной серии в феврале-марте апрель проходит очень тяжело для "Юве". Сложная победа дома над "Вероной" с 18-го места (1:0), потеря такой победы над "Интером" дома в Кубке на последних секундах, затем два поражения в лиге подряд - от "Лацио" (1:2) и "Сассуоло" (0:1). Оба в гостях, оба - при ужасной игре в первом тайме и лишь небольшом пробуждении во втором.

Игрой в первом матче против "Спортинга" также вряд ли можно гордиться. Начал "Ювентус" неплохо, но затем отошел в глубокую оборону (9:15 по ударам по воротам за матч, 42:58 по владению мячом) и невероятным образом, благодаря сейвам вратарей Щенсны и Перина, не пропустил. Еще и сумев затолкать гол силами защитника Гатти при розыгрыше углового.

Сами "львы" также страдают в апреле. После отличного бега с середины февраля и в марте. В последних четырех матчах на их счету лишь одна победа. Со счетом 4:3 над середняком своей лиги. В гостях, где выглядят лучше, чем дома. В уик-энд они сыграли вничью дома с "Арукой" (1:1) и теперь отстают от лигочемпионского места на семь очков. Лига Европы выглядит гораздо более вероятным шансом попасть в Лигу Чемпионов в следующем сезоне.

На предматчевой пресс-конференции главный тренер "Спортинга" Рубен Аморим открыто признал сезон неудачным. Заявив, что даже завоевание Лиги Европы не исправит этого. Признав, что и сам он совершил много ошибок и хотел бы вернуться в прошлое и многое изменить. Хотя говорит о решающем моменте сезона сегодня.



Если уж дома "Ювентус" оборонялся, то в гостях наверняка. Хотя Массимилиано Аллегри заявляет, что сидеть на 1:0 и играть на 0:0 немыслимо и призывает подопечных отнестись к матчу в Лиссабоне как к отдельному, не думая о матче в Турине. Он все же заявляет, что игра ожидает долгая, что нужно улучшить прежде всего оборону, не позволять сопернику проникающие пасы, прессинговать его. Лучше, точнее двигать мяч. Получится ли?



Аморим же требует от своих, кроме характера, ум, стабильность и эффективность. Несколько раз упомянул об отдельных игроках соперника - Ди Марии, Влаховиче, Кьезе, Погба. Не желает сразу же мчаться вперед, а оставаться в игре как можно дольше и контролировать эмоции. Рассчитывает на заполненный стадион, радуясь сообщениям о продаже всех билетов за чуть более одного дня. И напоминает, что его команда уже выбила из турнира "Арсенал".

Последние матчи команд

Кадры

В первом матче неожиданно для всех Аллегри выпустил трех игроков атаки. Говоря, что сделал это для журналистов, критикующих слишком оборонительную игру команды. Из этого ничего хорошего не вышло, и сегодня ожидается возвращение к 3-5-2. Также ничего не вышло из двух чистых девяток в матче против "Сассуоло". Так что Влахович и Милик борются за одну позицию в атаке, а Ди Мария и Кьеза - за другую. Мойзе Кен травмирован.

Возвращается после нескольких недель отсутствия Де Шильо. В строю также Бонуччи. Но, скорее всего, в стартовом составе их вновь не будет. Вопрос по Щенсны. Он покинул поле в конце первого тайма неделю назад из-за болей в груди и против "Сассуоло" не играл. Перин заменил его отлично. Аллегри заявил, что поляк сейчас готов играть, но все же неясно, выпустит ли его.

У "Спортинга", давно отсутствует второй бомбардир Паулиньо. У него вообще проблемы в атаке. Против "Аруки" в концовке пришлось отправлять центрального защитника Коатеса в атаку в надежде, что удачно сыграет головой. И такое уже не впервые. Сегодня будет полегче, поскольку Эссуго и Эдвардс, игравшие в Турине, опомнились от недомогания. Последний вместе с Поте ответственен за половину голов команды в сезоне во всех турнирах.

Тройка центральных защитников не оставалась неизменной от матча к матчу с января. Скорее всего, сменится и сегодня. Инасио и Рейс выйдут вместе, подвинув Диоманда. Точно сменится по сравнению с матчем в Турине, поскольку Сент Жюст травмирован. Справа в обороне вновь сыграет скорее Эшгайо, чем Бельерин. Опорник Угарте возвращается после дисквалификации, но вряд ли сдвинет Мориту и вряд ли Аморим решит сыграть с тремя.

"Ювентус": Перин, Гатти, Бремер, Сандро, Данило, Локателли, Фаджоли, Рабио, Костич, Милик, Ди Мария

"Спортинг": Адан, Инасио, Коатес, Рейс, Эшгайо, Морита, Поте, Нуно Сантуш, Тринкао, Эдвардс, Чермити

Статистика

"Ювентус" и "Спортинг" встречались трижды. Кроме победы первого неделю тому, он побеждал дома в групповом турнире Лиги Чемпионов сезона 2016/17 - 2:1. Во втором матче тогда в Лиссабоне была зафиксирована ничья 1:1

"Спортинг" в 21-ом веке встречался с итальянскими командами 17 раз. Результаты - две победы, шесть ничьих, девять поражений. В этих противостояниях он неизменно вылетал

В нынешнем сезоне "Интер" выбил "Порту" и "Бенфику" в плей-офф Лиги Чемпионов, "Фиорентина" - "Брагу" в плей-офф Лиги Конференций. В этих матчах итальянцы не проиграли ни разу. "Ювентус" и до "Спортинга" также встречался с португальской командой. Правда, в групповом турнире (ЛЧ) и проиграл "Бенфике" оба матча

"Ювентус" выиграл в основное время четыре своих последних еврокубковых матча, не пропустив в них. "Спортинг" выиграл один из последних пяти в основное время

Поражение от "Ювентуса" прервало серию "Спортинга" из 11-ти матчей без них во всех турнирах, а также серию из восьми гостевых без них. Дома он держит серию из шести без поражений - три победы и три ничьи, правда до этого потерпел два поражения в трех матчах. "Ювентус" из пяти последних гостевых матчей во всех турнирах проиграл три. Все - с разницей в один мяч. В том числе два последних

В Еврокубках в нынешнем сезоне "Спортинг" набрал больше очков в гостевых матчах, чем дома. Восемь против пяти. "Ювентус" же набрал больше дома, чем в гостях - десять против шести. Правда, в трех последних домашних матчах "Юве" добыл результаты 1:1, 1:0 и 1:0, а в двух последних гостевых - 3:0 и 2:0

"Ювентус" забивал в десяти из 11-ти своих еврокубковых матчей в нынешнем сезоне, "Спортинг" - в девяти из 11-ти

Прогноз: Спортинг - Ювентус 1:1

Аллегри требует тяжело работать до последних капель энергии. "Некоторые матчи "Ювентус" должен не играть, а выигрывать". Аморим также говорит о тяжелой работе. Веря, что при своей лучшей игре на заполненном стадионе победитель "Арсенала" может пройти и итальянского гранда. Однако в гостях "Спортинг" сильнее, чем дома. Как "Юве" в последнее время в Еврокубках. Свой шанс "львы", похоже, упустили в Турине.