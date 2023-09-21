Шериф - Рома. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 21.09.2023

Разгромная победа не обещает ничего в следующем матче, а даже скорее мешает, слишком расслабляет. Эту истину вчера подтвердил "Интер", после 5:1 над "Миланом" в лиге еле спасшись от более чем заслуженного поражения от "Реал Сосьедад" в Лиге Чемпионов. Другой финалист - Лиги Европы - попытается избежать такого после своего 7:0 в лиге. Как, впрочем, и "Шериф" после своего 5:1.

21 сентября. 19:45. Лига Европы. Группа G. Первый тур

Тирасполь. "Большая Спортивная Арена"

"Шериф" - "Рома"

Главный арбитр: Андрис Трейманис (Латвия)

Состояние команд

"Рома" начала сезон ужасно. Ничьей дома с "Салернитаной", вытащенной после 80-ой минуты, поражениями в Вероне от команды, которая чуть не вылетела из Серии А в предыдущем сезоне и дома от "Милана", когда даже в численном большинстве с 61-ой минуты долго не могла создать ничего. В каждом из матчей она пропустила по два мяча и выглядела разобранной в центре поля и в обороне.

Правда, вдруг все сложилось, и удалось раздавить "Эмполи" со счетом 7:0. То есть одержать свою наибольшую победу в каком-либо турнире с 2006-го года. Уже к восьмой минуте счет был 2:0, а далее маховик лишь раскручивался. Однако следует отметить, что соперник оказался крайне слабым и остался без очков и забитых мячей в четырех турах. Он уже уволил главного тренера.

"Шериф" в лиге отыграл пять туров. Добыв два разгрома - 5:0 и 5:1. Однако после первого не выиграл в Квалификации Лиги Европы у фарерского "Клаксвика". "Рому" он принимает как раз после 5:1 против "Флорешти". Да и в лиге на его счету уже поражение от "Милсами".

В Еврокубках в сезоне 2023/24 он играет еще с июля. Начав с Лиги Чемпионов. Там дважды доигрался до дополнительного времени. Прошел румынский "Фарул", но вылетел от израильского "Маккаби" из Хайфы. Уже в Лиге Европы разгромил БАТЭ (5:1, 2:2), но "Клаксвик" прошел с большим трудом (1:1, 2:1). В целом выглядит плотной, организованной командой, но без больших талантов.

Из победителей "Реала" не осталось почти никого.

Жозе Моуриньо в Тирасполе акцентировал внимание на неудачном начале группового турнира Лиги Европы в предыдущем сезоне, когда его команда проиграла в гостях "Лудогорцу" (1:2). Из-за этого, как он считает, она не выиграла группу и была вынуждена играть дополнительный плей-офф против команды Лиги Чемпионов. Новая схема розыгрыша и вправду побуждает выигрывать группу.

Также он вспомнил о 1:6 от "Буде/Глимт" в Лиге Конференций два года тому. Делая очевидный вывод, что любой гостевой Еврокубковый матч сложен, что всегда нужно уважать всех, ведь приходится бороться с мотивированным оппонентом и его болельщиками. Вспомнил и о солидной еврокубковой истории "Шерифа", в том числе победе над "Реалом" на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге Чемпионов два года тому.

Дома "Шериф" и вправду выглядит мощно. Победил и "Фарул", и "Маккаби", даже не пропустив от них. БАТЭ разгромил, "Клаксвик" прошел именно дома. В лиге играл дома дважды и добыл те самые 5:1 и 5:0. Так что "Рому" ожидает непростой вояж. Тем более, что в гостях она в 2023-ем году не очень умеет играть. И тем более, что собирается ротировать состав.

Последние матчи команд

Кадры

В Тирасполь не приехали капитан "Ромы" Лоренцо Пеллегрини и лидер ее обороны Крис Смоллинг. Как и не заявленный на Еврокубки Кристенсен. Моуриньо объявил, что в центре ее обороны сыграют Манчини, Льоренте и Н'Дика. А также, что в воротах Руя Патрисиу заменит Миле Свилар. Единственная еврокубковая игра серба за команду - как раз то поражение от "Лудогорца".

В атаке грозный тандем Дибала-Лукаку должен получить отдых в пользу Белотти и Эль-Шаарави. Неясно, вернется ли в стартовый состав после травмы Ауар.

Сам Моуриньо пропустит матч из-за четырехматчевой дисквалификации. Он и главный тренер "Шерифа" итальянец Роберто Бордин признали, что это ослабляет "Рому". Поначалу некоторые СМИ предполагали, что португалец не приедет с командой вообще.

Натурализованный бразилец Луваннор остался в "Шерифе" с того матча против "Реала". Нынешнюю кампанию он начал запасным, но постепенно пробился в стартовый состав. За счет нигерийца Анкейе и бразильца Рикардиньо.

Турецкий новичок Вардар начинал еврокампанию в "Бешикташе" и за новую команду в Еврокубках еще не играл. Он пришел после травмы одного из лидеров центра поля Кьябу, активно игравшего в июле и начале августа. Активно играл тогда и вингер Винисиус Пайва, но также травмировался. Хотя сейчас вернулся в заявку.

Максим Коваль - безоговорочный первый вратарь "Шерифа". Он часто спасал в еврокампании и даже иногда выходил с капитанской повязкой, но и совершил несколько серьезных ошибок.

"Шериф": Коваль, Зохори, Кики, Гарананга, Артундуага, Талаль, Бадоло, Адемо, Жоау Паулу, Луваннор, Мбекели

"Рома": Свилар, Манчини, Льоренте, Н'Дика, Карсдорп, Кристанте, Бове, Паредес, Залевски, Белотти, Эль-Шаарави

Цифры и факты

"Рома" никогда не встречалась с представителями Молдовы. "Шериф" однажды столкнулся с итальянской командой. В сезоне 2021/22 в групповом турнире Лиги Чемпионов он дважды уступил "Интеру" с одинаковым счетом 1:3

С начала 2023-го года "Рома" выиграла лишь два гостевых матча во всех турнирах из 16-ти, также шесть сыграв вничью и потерпев восемь поражений. Среди них четыре матча Лиги Европы - две ничьи со счетом 0:0 и два поражения со счетом 0:1. В последнем гостевом еврокубковом матче 2022-го года она переиграла ХИК со счетом 2:1

Перед 7:0 над "Эмполи" за последние 20 лет во всех турнирах "Рома" побеждала с разницей в шесть мячей и болeе четыре раза. Во всех случаях следующий матч она не выигрывала

"Шериф" выиграл все шесть своих домашних матчей в нынешнем сезоне с общей разницей мячей 21:3, в том числе четыре в Еврокубках с общей разницей мячей 11:2. В последний раз он проигрывал дома в каком-либо турнире в марте, когда уступил в 1/8 финала Лиги Конференций "Ницце" со счетом 0:1

Максим Коваль сегодня должен сыграть свой 44-ый матч в Еврокубках, в том числе 24-ый в Лиге Европы

Прогноз: Шериф - Рома 1:1

Бордин не хочет отсиживаться в обороне, желает действовать быстро и атаковать. Но и считает, что держать мяч и рисковать пропустить контратаки "Ромы" будет самоубийством. Самой "Роме" мяч также не нужен. Ожидается игра в "кошки-мышки". Где может сыграть как и качество и скамья запасных итальянцев, так и их проблемы с игрой в гостях и несыгранность ротационного состава.

Ничья вполне реальна. А забивать умеют обе.