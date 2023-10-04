Лига Европы. Группа B. 2-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Брайтон 19:45

Трансляция – Megogo

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Марсель

Описать происходящее в "Марселе" в этом сезоне можно только одним словом – бардак. Летом президент клуба Пабло Лонгория пригласил своего старого друга Марселино возглавить команду. Под экс-тренера "Атлетика" полностью перестроили состав в межсезонье, но уже на старте проект был закончен – болельщики довели нового коуча угрозами и тот покинул свой пост.

"Марсель" Марселино выглядел на порядок хуже команды Сампаоли или даже Тудора. Правда, с его отставкой дела стали только хуже – и не факт, что это временное явление. Это зависит от того, как новый наставник Дженнаро Гаттузо проявит себя на новом месте.

Факт лишь в том, что у футболистов наверняка каша в голове – за полгода "Марсель" перешёл от агрессивного персонального прессинга к выдержанному среднему блоку с ориентировкой на зоны, а теперь Гаттузо будет требовать активно играть на мяче и оттачивать треугольники. Первый блин вышел комом – поражение от "Монако" (2:3) на выходных. Но это было не так плохо, как с ПСЖ (4:0) неделей раньше.

Полузащитник Кондогбиа всё ещё в лазарете с травмой паха. Зато вернулся в строй Илиман Ндиай, на выходных забивший свой первый гол за "Марсель". А также Исмаила Сарр, выдавший мощный старт на новом месте после трансфера из "Уотфорда".

Брайтон

"Брайтон" мощно стартовал в АПЛ, несмотря на продажи ключевых игроков центра поля Макаллистера и Кайседо. 5 побед в 7 первых турах, включая виктории над участниками ЛЧ "Манчестер Юнайтед" (1:3) и "Ньюкаслом" (3:1). Но на кубковые турниры подопечные Роберто Де Дзерби немного подзабили – отсюда и недавний вылет от "Челси" (1:0) в Кубке Лиги.

Пока играть на несколько фронтов "чайкам" удаётся с трудом. А тут ещё и группа смерти в Лиге Европы – вместе с "Аяксом" и "Марселем". На фоне такой конкуренции поражение от афинского АЕКа (2:3) в первом туре – реальная проблема. Были трудности и на домашней арене – на выходных едкая "Астон Вилла" Эмери подстроилась под заскриптованный "Брайтон" и на сверхреализации вынесли их 6:1.

Впереди – игра с "Ливерпулем" в АПЛ, где парни Де Дзерби попробуют как-то ответить на последний провалище. Так что в четверг вполне может выйти состав, далекий от стартового. Разве что травмы в линии полузащиты могут несколько спутать карты – Хулио Энсисо и Якуб Модер всё ещё в лазарете, а Паскаль Гросс, Джеймс Милнер и Адам Лаллана под вопросом на предстоящий матч.

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Ориентировочные составы

Марсель: Лопес – Клосс, Мбемба, Жиго, Мурильо – Унаи, Ронжье, Верету – Ндиай, Обамеянг, Корреа

Брайтон: Стил – Лэмпти, Игор, Данк, Эступиньян – Гилмор, Дауд – Марч, Фати, Митома – Педро

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч Марсель – Брайтон от UA-Футбол

В четверг на поле сойдутся команды с разных полюсов: "Марсель" трижды за полгода сменил свой стиль и уже сам не понимает, во что собирается играть; "Брайтон" же представляет собой одну из наиболее организованных Европы, где каждый точно знает свою задачу.

Англичане явно не тянут на два фронта и не видят ЛЕ приоритетным турниром, но после провала 1:6 Де Дзерби обещал, что мы увидим совсем другой "Брайтон" в четверг. И мы склонны верить итальянцу – на 8 последних поражений команда неизменно отвечала победой в следующей игре. Ставка: победа "Брайтона" + тотал больше 2.5 с коэффициентом 3.20.