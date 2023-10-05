Спортинг - Аталанта. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 05.10.2023

Лучшие еврокубковые воспоминания "Аталанты" связаны с Лиссабоном. Об этом пишут в местной прессе, об этом говорит и Джан Пьеро Гасперини. Наиболее высокой стадии в истории она достигла в Кубке Кубков сезона 1987/88, когда удержала 1:1 против "Спортинга" и вышла в полуфинал. А в сезоне 2019/20 играла здесь четвертьфинал Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Удастся ли сохранить положительный тон?

5 октября. 19:45. Лига Европы. Группа D. Второй тур

Лиссабон. "Жозе Альваладе"

"Спортинг" - "Аталанта"

Главный арбитр: Алехандро Эрнандес (Испания)

Состояние команд

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Аталанта 1 1 0 0 2-0 3 2 Спортинг 1 1 0 0 2-1 3 3 Штурм 1 0 0 1 1-2 0 4 Ракув 1 0 0 1 0-2 0

Ныне матч всего лишь в рамках группового турнира Лиги Европы, но "Аталанта" все равно полна волнения и энтузиазма. Она заскучала по Еврокубкам за год отсутствия, Гасперини говорит об особой атмосфере европейских матчей по сравнению с лигой. Атмосфера и вправду будет подходящей, поскольку на энтузиазме от удачного начала сезона "Спортинга" болельщики должны заполнить стадион.

В группе со "Штурмом" и "Ракувом" команды из Португалии и Италии - явные фавориты. Они уже победили австрийцев и поляков в первом туре. Гасперини не случайно заявляет, что уже этот матч многое решит и в коротких еврокубковых турнирах вообще цена ошибки очень велика. Тем более, что обе нацеливаются на первое место, чтобы выйти напрямую в 1/8 финала и избежать лишних матчей в феврале.

Возможно, "Спортинг" несколько отвлечен. Он лидирует в лиге с 19-ю очками из 21-го возможного. После неудачного сезона, в котором уступил и "Порту", и "Бенфике", и даже "Браге" в одни ворота, для него очень важно реабилитироваться. В последнем туре в гостях против "Фаренсе" (3:2), хотя играл в численном большинстве с 18-ой минуты, победный гол забил лишь на 90-ой, да и два из трех - с пенальти.

Возможно, "Аталанта" несколько отвлечена. У нее после тех же семи туров лиги 13 очков. Всего на одно меньше, чем у "Ювентуса" и "Наполи". Она выглядит очень солидно, собранно и желает сохранить форму и темп. В воскресенье дома утюжила "Юве" весь второй тайм и была обязана забивать. Гасперини остался очень разочарованным ничьей 0:0, но очень довольным игрой. А в следующем туре ожидает "Лацио".

Тренеры отмечают энергичную, очень быструю, атакующую игру соперника, Гасперини даже называет такую у лиссабонцев догмой. Также отмечая, что "Спортинг" играет по "его" схеме 3-4-3. А Аморим заявляет, что учился у "Аталанты", когда она была в моде во всей Европе и что в Португалии никто так не играет. Он даже толком не знает, как к ней готовиться.

Кадры

Из-за травм форвардов Туре и Скамакки "Аталанта" была вынуждена играть с двумя "фальшивыми девятками". Теперь последний вернулся, еще и раньше графика, но вряд ли Гасперини будет рисковать. Хотя запасной форвард Муриэль может получить шанс. Он вышел на замену против "Ювентуса" очень удачно. Также запасным стал Пашалич. Лукман, Де Кетеларе, Эдерсон, Коопмейнерс играют больше и как раз нуждаются в отдыхе.

Возможна ротация и в воротах, где играл уже и Муссо, и Карнезекки. И в центре обороны, где против "Ювентуса" с первых минут не играли Колашинац и Паломино, а играли Толой, Джимсити и Скальвини. На флангах, где борются Холм с Дзаппакостой и Зортеа, а Баккер - с Руджери. Хатебур только-только вернулся после тяжелой травмы и не факт, что вообще получит игровые минуты.

В "Спортинге" проблема прежде всего в центре обороны. Сен-Жюст только-только вернулся к тренировкам, капитан Коатес только-только, против "Фаренсе", вылетел. Потеря уругвайца весьма серьезна. Рейс ниже уровнем. На флангах много говорят о таланте 19-летнего Фреснеды, но бросать его в бой в таком матче... Ивуариец Диоманд играл в Граце против "Штурма", забил там и должен остаться.

В центре поля и в атаке больше вариантов. Браганца и Катамо играли в Граце, а в лиге играют меньше. Все же сегодня соперник в Лиге Европы серьезнее, так что один из лидеров команды Гонсалвеш, пришедший из Серии А ("Лечче") Хьюлманд, Морита, Тринкау, Эдвардс ближе к стартовому составу. Особое внимание на форвардов Дьокереша (шесть голов в сезоне, в том числе в Граце) и Паулинью (пять).



"Спортинг": Адан, Инасиу, Рейс, Диоманд, Эшгайу, Браганца, Хьюлманд, Нуну Сантуш, Паулинью, Гонсалвеш, Дьокереш

"Аталанта": Карнезекки, Джимсити, Скальвини, Колашинац, Дзаппакоста, Де Роон, Коопмейнерс, Руджери, Эдерсон, Пашалич, Муриэль

Последние матчи команд

Цифры и факты

"Спортинг" и "Аталанта" встречались пять раз. В Кубке Кубков сезона 1963/64 они обменялись домашними победами - 3:1 в Лиссабоне, 2:0 в Бергамо, а в дополнительном матче португальцы победили со счетом 3:1. В том же турнире в сезоне 1987/88 "Аталанта" победила дома со счетом 2:0 и сыграла в гостях вничью - 1:1. Таким образом, по победам равенство - 2:2

"Спортинг" встречался с итальянскими командами в целом 33 раза. Результаты - шесть побед, 12 ничьих, 15 поражений. "Аталанта" с другими португальцами не играла

В предыдущем сезоне "Спортинг" занял третье место в группе Лиги Чемпионов с "Тоттенхэмом", "Айнтрахтом" и "Марселем", затем в Лиге Европы прошел "Мидтьюлланн", "Арсенал" (лондонцев выбил в серии пенальти) и уступил в четвертьфинале "Ювентусу" - 0:1 в гостях, 1:1 дома

"Аталанта" в предыдущем сезоне в Еврокубках не играла, а в позапрошлом заняла третье место в группе Лиги Чемпионов с "Манчестер Юнайтед", "Вильярреалом" и "Янг Бойз", затем же в Лиге Европы прошла "Олимпиакос", "Байер" и уступила в четвертьфинале "Лейпцигу"

В предыдущем сезоне в Еврокубках "Спортинг" набрал больше очков в гостях, чем дома - 8:6. Нынешний начал гостевой победой

В последних шести гостевых матчах во всех турнирах "Аталанта" одержала две победы и потерпела четыре поражения

"Спортинг" не пропускал в трех своих последних домашних матчах во всех турнирах, все их выиграв. "Аталанта" не пропускала в четырех последних на всех полях, во всех турнирах, выиграв три из них. В целом бергамцы в нынешнем сезоне на всех полях во всех турнирах пропустили лишь в двух из восьми матчей, лиссабонцы - в пяти из восьми

В последних восьми матчах Лиги Европы "Спортинг" побеждал в основное время лишь дважды. Другие результаты - четыре ничьи и два поражения. "Аталанта" в последних семи таких побеждала пять раз при одной ничьей и одном поражении

Прогноз: Спортинг - Аталанта 1:1

Тренеры и игроки обещают яркую весёлую атакующую игру при замечательной атмосфере. Правда, "Аталанта" уже больше года играет гораздо консервативнее. Особенно в гостях. Кроме того, будет беречь силы между "Ювентусом" и "Лацио". А "Спортинг" весной, несмотря на заявления об атаке, в Лиге Европы забил мало. В единственном же Топ-матче в нынешнем сезоне во всех турнирах сыграл 1:1 в Браге...