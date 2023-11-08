Тулуза – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 09.11.2023

Лига Европы. Группа Е, 4-й тур.

9 ноября. 19:45. Тулуза. "Муниципальный Стадион"

Главный судья: Георги Кабаков (Болгария)

Трансляция: Megogo Football 1

Подопечным Юргена Клоппа не хватает всего одной победы для того, чтобы досрочно оформить выход из группы и полностью сконцентрироваться на Английской Премьер-лиге до весны. Учитывая то, как сложился первый матч между этими командами на "Энфилде", на этот раз ожидается похожий сценарий, однако у "Тулузы" также есть свои амбиции и отдавать легкую победу они не готовы.

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Новости "Тулузы"

Команда Карлеса Мартинеса очень неудачно начала нынешний сезон и из-за ужасной формы занимает всего 14 место в Лиге 1. Проблемы команды далеко не только в результатах, но и в самом содержании их игры. Это и близко не тот коллектив, который мы могли увидеть в прошлом сезоне.

Прямо сейчас у них активная пятиматчевая серия без побед, за которую они добыли 2 ничьи и 3 раза проиграли. Все последние три матча "Тулузы" заканчивались для них поражениями. Сначала от "Ливерпуля" две недели назад они получили 5 голов, на которые смогли ответить лишь 1-м. А потом были неудачные матчи против "Монпелье" (0:3) и "Гавра" (1:2).

Проблемы команды касаются не только национального чемпионата, но и Лиги Европы, правда в группе ситуация пока не критическая, но она может такой стать в случае второго поражения подряд. А учитывая какого уровня соперник у французского коллектива, особо позитивных ожиданий нет.

Новости "Ливерпуля"

После ничьей с "Брайтоном" (2:2), подопечные Юргена Клоппа вернулись на уверенный победный путь, с которого не сходили вплоть до прошлых выходных. Великолепная победа над "Эвертоном" в мерсисайдском дерби, затем разгром "Ноттингема" и "Тулузы", победа полурезервным составом над "Борнмутом" в Кубке Английской Лиги. Кажется, что все идеально, но тут вмешался "Лутон Таун".

Одни из главным аутсайдеров этого сезона едва не вырвал победу в матче с мерсисайдцами и в один момент казалось, что они действительно могут проиграть. Потерянные моменты Дарвин Нуньесом еще долго будут вспоминаться футбольными болельщиками, игра уругвайца стоила его команде драгоценных очков. А вот Луис Диас наоборот, вытащил хотя бы один балл уже на последних минутах встречи.

Как известно, отца Луиса Диаса похитили и он до сих пор находится в руках злоумышленников. Большое уважение колумбийцу, что в это непростое для себя и своей семьи время он находит силы тренироваться и играть в футбол. Надеемся, что ситуация с его отцом решится как можно скорее.

Турнирная таблица

Цифры и факты

"Ливерпуль" выигрывал как и первом, так и во втором таймах в последних 3 матчах против "Тулузы" во всех турнирах;

"Ливерпуль" выиграл все 3 последние игры против "Тулузы" во всех турнирах;

В 3 из последних 5 последних матчей "Ливерпуля" проходила ставка ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Что касается французов, то из-за повреждений они не смогут рассчитывать на Закария Абухала, Оливера Зандена и Дениса Женро.

У Юргена Клоппа также не обходится без потерь накануне этого матча, немецкий специалист вынужден обходиться без Тьяго Алькантары, Энди Робертсона и Стефана Байчетича. Под вопросом участие в матче Кертиса Джонса.

"Тулуза", 4-3-3: Рестес — Деслер, Диарра, Николайсен, Суазо — Сиерро, Спирингс, Кассерес — Доннум, Даллинг, Магри

"Ливерпуль", 4-3-3: Келлехер — Гомез, Матип, Куанса, Цимикас — Эллиотт, Эндо, Гравенберх — Доук, Гакпо, Диаз

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Тулуза" — "Ливерпуль" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Тулузой" и "Ливерпулем" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 0:3. Ужасная форма "Тулузы" в чемпионате продолжается, прямо сейчас они проиграли все три последние официальные встречи и матч против "Ливерпуля" вряд ли можно назвать идеальным для того, чтобы возвращаться на победный путь. К тому же, в случае победы мерсисайдцы досрочно оформят выход из группы, мотивации им будет хватать.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.