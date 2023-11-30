Последний шанс. Фрайбург – Олимпиакос. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 30.11.23

Лига Европы

Группа A, пятый тур

30 ноября, 19:45. "Европа-Парк Штадион" (Фрайбург)

Главный арбитр: Ирфан Пельто (Босния и Герцеговина)

Прямая трансляция: Megogo Футбол 5

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"Бразильцы из Брайсгау" делят лидерство в группе на пару с "Вест Хэмом", уступая лондонцам по дополнительным показателям. “Олимпиакос” идет на третьей позиции, однако на данный момент остается единственной командой квартета, кто сумел победить “молотобойцев”. В то же время греки отстают от лидеров на пять очков и только победа сегодня дает им шанс в дальнейшем бороться за плей-офф Лиги Европы.

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Новости Фрайбурга

В прошлом сезоне команда из одноименного города Фрайбурга на юго-западе Германии до последнего сражалась за Лигу чемпионов. В текущем розыгрыше Бундеслиги подопечные Кристиана Штрайха идут в середине турнирной таблицы. "Фрайбург" набрал 15 очков из 36 возможных – неудачный результат. Текущее девятое место с девятью зачетными баллами отрыва от четвертой "Боруссии" Дортмунд.

За последние семь матчей подопечные Штрайха победили лишь дважды – в обоих случаях против аутсайдера группы A “Бачки-Тополы”. Особенно эффектной получилась победа в прошлом туре: тогда “Фрайбург” забил пять голов без ответа. В общем, в рамках ЛЕ на счету команды три победы и самая лучшая в квартете разница забитых-пропущенных. Лишь поражение в очном матче против “Вест Хэма” не дает “бразильцам из Брайсгау” возглавить турнирную таблицу.

Новости Олимпиакоса

Во внутренних соревнованиях “красно-белые” имеют лучшее положение, чем “Фрайбург”. Однако и уровень греческого чемпионата совсем другой. Сейчас "Олимпиакос" идет вторым, уступая лидеру "Панатинаикосу" одним очком. Кстати, недавно подопечные Мартинеса проиграли ПАОК дома 2:4, а перед тем им было присуждено техническое поражение в матче против того же "Панатинаикоса" за брошенную петарду у футболиста фанатами.

У Лиги Европы у команды остался один шанс, ведь предварительные результаты не впечатляли. "Олимпиакос" по одному разу уступил "Фрайбургу" и "Вест Хєму". В первом туре греки побеждали "Бачка-Тополу" 2:0 в гостях, но в итоге потеряли два очка. Лучший матч еврокубков был проведен 26 октября, когда удалось победить “Вест Хэм”. Однако все равно от лидеров отрыв пять очков.

Последние пять матчей Фрайбурга и Олимпиакоса

Последние пять встреч хозяев

25.11. Фрайбург – Дармштадт 1:1 (Бундеслига)

12.11. РБ Лейпциг – Фрайбург 3:1 (Бундеслига)

09.11. Фрайбург – Бачка-Топола 5:0 (ЛЕ)

04.11. Фрайбург – Боруссия М 3:3 (Бундеслига)

01.11. Фрайбург – Падерборн 1:3 (Кубок Германии)

Последние пять встреч гостей

25.11. Олимпиакос – Панатоликос 3:1 (Греческая Суперлига)

12.11. Астерас – Олимпиакос 0:2 (Греческая Суперлига)

09.11. Вест Хэм – Олимпиакос 1:0 (ЛЕ)

05.11. ПАОК – Олимпиакос 2:4 (Греческая Суперлига)

30.10. ОФИ – Олимпиакос 0:2 (Греческая Суперлига)

Личные встречи между соперниками

21.09.2023. Олимпиакос – Фрайбург 2:3 (ЛЕ)

27.10.2022. Фрайбург – Олимпиакос 1:1 (ЛЕ)

15.09.2022. Олимпиакос – Фрайбург 0:3 (ЛЕ)

18.07.2013. Фрайбург – Олимпиакос 4:2 (ТМ)

Турнирная таблица группы A

# КОМАНДА И В Н П З-П ОЧКИ 1 Вест Хэм Юнайтед 4 3 0 1 7-4 9 2 Фрайбург 4 3 0 1 12-5 9 3 Олимпиакос 4 1 1 2 6-7 4 4 Бачка-Топола 4 0 1 3 4-13 1

Ставки и коэффициенты на матч Олимпиакос – Фрайбург

Прогноз матча Фрайбург – Олимпиакос от UA-Football

В первом поединке команды выдали результативную игру. Это интересные коллективы, которые не отказываются атаковать и иногда забывают об обороне. В этом матче будет то же, ведь на конке стоит много. В “Олимпиакоса” нету выбора, поэтому греки по крайней мере попытаются забивать. Это откроет зоны для "Фрайбурга". Прогноз: Обе забьют (Кф 1,7).