Бенфика - Рейнджерс. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

В четверг вечером шотландский "Рейнджерс" отправится на "Эштадиу да Луж" в Лиссабон, чтобы сыграть с португальской "Бенфикой" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

07 марта, 22.00. Лига Европы

1/8 финала, первый матч

Лиссабон. "Эстадио да Луж"

Арбитр: Тобиас Штилер (Германия)

"Бенфика" - "Рейнджерс"

Текстовая трансляция: UA-Football

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Новости "Бенфики"

В 1/16 финала Лиги Европы "Бенфика" со скрипом прошла откровенного аутсайдера - "Тулузу", которая имела реальные шансы выбить португальцев, в Лиссабоне французы проиграли лишь на последних минутах матча (2:1), во Франции же они доминировали и создали много опасности у ворот Трубина, но в этот вечер фортуна была на стороне подопечных Родгера Шмидта (0:0).

Болельщики орлов уже привыкли в этом сезоне, что их любимцы не радуют результатами в еврокубках, команда крайне неудачно выступила в Лиге чемпионов, лишь в последнем матче завоевала право на участие в Лиге Европы, опередив "Зальцбург" в борьбе за третье место. Тем не менее на внутренней арене дела команды шли хорошо, но последние два матча перевернули все предыдущие успехи, сперва "Бенфика" проиграла в первом матче полуфинала Кубка Португалии лиссабонскому "Спортингу" (2:1), а через несколько дней разгромно уступили "Порту" (5:0) в Примейра Лиге, это поражение стало самым крупным в истории их противостояний.

Это катастрофическое поражение опустило действующих чемпионов на второе место в таблице Примейра-лиги, теперь "орлы" отстают на одно очко от "Спортинга", который еще имеет игру в запасе. Кресло под наставником лиссабонцев давно уже качалось, из-за провального выступления команды в Лиге чемпионов, последние результаты команды только подлили масла в огонь. Исправить ситуацию сможет только удачное выступление команды в дуэли с шотландским "Рейнджерс". Первый матч состоится на "Эштадиу да Луж", здесь "орлы" ни разу не проигрывали в Лиге Европы, выиграв 21 и сыграв вничью 6 из 27 матчей.

Новости "Рейнджерс"

Последний раз "Рейнджерс" встречался с "Бенфикой" на групповом этапе Лиги Европы в 2020-21 годах, когда они сыграли вничью 2:2 в Глазго и 3:3 в Лиссабоне.

На групповой стадии шотландцы смогли показать хороший результат победив в своей группе с 11-ю очками в активе, команда из Глазго дважды одолела испанский "Бетис", победила и сыграла вничью с пражской "Спартой", и набрала еще одно очко в матчах с кипрским "Арисом", этого хватило для первого места, что позволило шотландцам продолжить борьбу в Лиге Европы сразу со стадии 1/8 финала.

Как и "Бенфика", "Рейнджерс" подходит к этому матчу после поражения на внутренней арене от "Мотервелла" со счетом 2:1 в шотландской премьер-лиге, несмотря на первое поражение в этом году "Рейнжерс" продолжает лидировать в чемпионате, опережая Селтик на два очка.

В начале апреля "джерс" встретятся с "Данди" и "Гибернианом", а затем сойдутся с "Селтиком" в очередном дерби "Старой фирмы" где может решиться судьба будущего чемпионства, но сейчас их внимание сосредоточено на Лиге Европы, поскольку они имеют хорошие шансы на проход в следующий раунд. Шотландцы уже имеют опыт удачного продвижения в этом турнире, в сезоне 2021-22 годов "Рейнджерс дошел до финала, где уступил франкфуртскому "Айнтрахту" лишь в серии послематчевых пенальти.

Последние матчи команд

Последние пять матчей "Бенфики":

03.03 "Порту" - "Бенфика" 5:0 (Лига Порт.)

29.02 "Спортинг" - "Бенфика" 2:1 (Кубок Порт.)

25.02 "Бенфика" - "Портимоненсе" 4:0 (Лига Порт.)

22.02 "Тулуза" - "Бенфика" 0:0 (Лига Европы)

18.02 "Бенфика" - "Визела" 6:1 (Лига Порт.)

Последние пять матчей "Рейнджерс":

02.03 "Рейнджерс" - "Мотервелл" 1:2 (Премьер Лига)

28.02 "Килмарнок" - "Рейнджерс" 1:2 (Премьер Лига)

24.02 "Рейнджерс" - "Хартс" 5:0 (Премьер Лига)

18.02 "Сент-Джонстон" - "Рейнджерс" 0:3 (Премьер Лига)

14.02 "Рейнджерс" - "Росс Каунти" 3:1 (Премьер Лига)

Кадры и ориентировочные составы команд

У "Бенфики" пропустит игру Хуан Бернат, арендованный у "ПСЖ" левый защитник продолжает находиться в лазарете. У "Рейнджерс" список игроков, которые точно не сыграют, или под вопросом на этот матч значительно больше: Сима, Данилу, Дауэлл, Кентвелл точно пропустят этот матч, готовность к матчу Кортеса и Матондо под вопросом.

Возможный стартовый состав "Бенфики": Трубин - Аурснес, А. Силва, Отаменди, Морато - Невес, Луис - Ди Мария, Р. Силва - Марио - Кабрал.

Возможный стартовый состав "Рейнджерс": Батленд - Тавернье, Голдсон, Соуттар, Баришич - Лундстрем, Раскин - Райт, Диоманде, Лоуренс - Дессерс.

Ставки и коэффициенты

Прогноз на матч "Бенфика" - "Рейнджерс" от UA-Футбол

Ничья 1:1. Учитывая далеко не идеальную форму лиссабонцев в последних матчах и успешный опыт шотландской команды в Лиге Европы, складывается впечатление, что шансы соперников достаточно равны, и "орлы" не выглядят безоговорочными фаворитами в этом противостоянии.