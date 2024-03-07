Милан - Славия. Анонс и прогноз матча Лиги Европы на 07.03.2024

"Такие матчи - праздники для меня и для "Славии", - заявил Индржих Трпишовски. "Я счастлив, что достиг матчей на "Сан Сиро" против "Интера" и "Милана". Значит ли это, что пражане приедут лишь для впечатлений? Отнюдь нет. Они уже набрались опыта, за последние шесть лет трижды играли в четвертьфиналах Еврокубков. Так что расслабляться гранду нельзя.

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7 марта. 22:00. Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Славия" Прага

Главный арбитр: Халиль Умут Мелер (Турция)

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Состояние команд

Все три четвертьфинала Еврокубков за шесть лет - дважды Лиги Европы и однажды Лиги Конференций - добыты с Трпишовски. А среди локальных успехов за это время выделяются ничьи в гостях с "Интером", "Барселоной", "Севильей" и "Арсеналом". "Севилью" вообще удалось выбить в сезоне 2018/19 в 1/8 финала ее "родной" Лиги Европы.

В нынешнем сезоне "Славия" уже играла против итальянской команды. В групповом турнире. В гостях, правда, она "Роме" уступила, но дома победила ее с тем же счетом 2:0. А в итоге опередила ее в группе и прошла в 1/8 финала напрямую. "Милан" же вылетел из Лиги Чемпионов и играл в 1/16 финала Лиги Европы. Выбив "Ренн" - 3:0 дома и 2:3 в гостях.

Поражение во Франции в математическом плане ничего не изменило, но углубило кризис "россонери". После пяти побед и ничьей в шести матчах во всех турнирах они проиграли два матча из трех при одной ничьей, и давление на Стефано Пиоли вновь возросло. Критика стала еще сильнее, и СМИ заявляют, что лишь трофей Лиги Европы оставит его на посту, да и то не факт.

Вышел из этого мини-кризиса Пиоли победой в пятницу в гостях над "Лацио". С голом на 88-ой минуте, при том, что играл в численном большинстве с 57-ой, с двумя удалениями в составе римлян после гола и их бурными обвинениями в адрес арбитров. При этом сам Пиоли считает, что и кризиса не было, что команда в хорошей форме и играет на высоком уровне.

Он заявляет, что упал уровень лишь в матче лиги в Монце, проигранном со счетом 2:4, когда уже "Милан" играл вдесятером почти целый тайм. Впрочем, на самом деле и до кризиса его победы были натужными. В целом лишь одна победа с разницей более одного мяча в последних девяти матчах во всех турнирах. Та самая, над "Ренном".

Для "Славии" последние матчи также были не слишком приятны. Она выиграла лишь два из пяти. Последние два отыграв против "Спарты". В Кубке вела дома со счетом 2:0, но пропустила дважды в основное время и однажды - в дополнительное, вылетев. А в лиге в воскресенье в гостях сыграла 0:0 и отстает от нее на четыре очка.

За оба матча наставника "Славии" немало критиковали. В первом - за разобранную оборону, во втором - за слишком боязливую, практически "автобусную" тактику. Он сам признал, что после провалов в первом матче во втором ставил целью прежде всего наладить оборону.

Трпишовски прежде всего известен смелой техничной игрой в короткий пас, которую применяет и в Еврокубках против грандов. Пиоли уважительно отмечает интенсивность соперника, его постоянный бег, вертикальную игру, хвалит его тренера. Но в нынешнем состоянии вряд ли в гостях против "Милана" "Славия" сыграет открыто.

Пиоли призывает не смотреть далеко, а думать лишь о "Славии". А Трпишовски мечтает об игре как против "Интера" в Милане в 2019-ом году, когда гранд сравнял счет лишь на 89-ой минуте.

Последние матчи команд

Кадры

В "Милане" уже почти все выздоровели. Но Лига Европы для команды очень важна, потому ротации почти не будет. Рейндерс, Беннасер и Адли борются за два места в центре поля, Флоренци и Калабрия - на правом фланге обороны. В центре обороны Кьер и Габбия опережают Тиава и Томори, которые совсем недавно были травмированы.

Рафаэль Леау забил в обоих матчах против "Ренна", забил и в лиге впервые за пять месяцев. Трпишовски говорит, что к нему невозможно подготовиться. Любимым же своим игроком из "Милана" называет Оливье Жиру. Француз как раз "Ренну" не забивал и вообще лишь с одним голом и без ассистов за последний месяц. Значит - голоден.

В "Славии" дилемма насчет вратаря. Первый кипер Коларж травмирован. Мандуш играл вместо него, в том числе в Кубке против "Спарты". Но в лиге против нее играл купленный в "Виктории" Пльзень в январе Станек. Его заявили на Еврокубки благодаря пункту устава УЕФА о травме основного вратаря. Трпишовски сказал, что именно он будет играть в Милане.

Назвал тренер имя еще одного игрока стартового состава. Центральный защитник Влчек также вышел из запаса в матче лиги против "Спарты" и также останется. Вопрос, сколько коллег по амплуа составят ему компанию. "Славия" постоянно играла с тремя центральными защитниками (3-4-2-1), но против "Спарты" в лиге сыграла 4-3-3.

Кандидаты на выход на поле на этой позиции - Зима, год назад с "Торино" выбивавший "Милан" на "Сан Сиро" из Кубка Италии, Холеш, Диуф и Огбу.

Атаку возглавят Хитил (четыре гола в нынешнем Еврокубковом сезоне) и Юречка (три).

"Милан" (4-2-3-1): Маньян, Флоренци, Кьер, Габбия, Эрнандес, Рейндерс, Адли, Пулишич, Лофтус-Чик, Леау, Жиру

"Славия" (3-4-2-1): Станек, Влчек, Холеш, Зима, Дудера, Масопуст, Дорли, Боржил, Шранц, Юречка, Хитил





Цифры и факты

"Милан" никогда не встречался со "Славией". Против других чешских команд в Еврокубках УЕФА его результаты - восемь побед, три ничьи и одно поражение. Результаты дома - шесть побед. Последним его чешским соперником была "Спарта" в групповом турнире Лиги Европы сезона 2020/21. Результаты матчей - 3:0 дома, 1:0 в гостях

Результаты "Славии" против итальянских команд - четыре победы, три ничьи, девять поражений. В гостях - ничья и семь поражений. Последний ее итальянский соперник - "Рома" в групповом турнире Лиги Европы нынешнего сезона. Тогда пражане победили дома и уступили в гостях с одинаковым счетом 2:0

"Милан" выступает в 1/8 финала Лиги Европы (не считая Кубка УЕФА) в третий раз. В двух предыдущих случаях они не одержали ни одной победы - два поражения от "Арсенала" и ничья и поражение против "Манчестер Юнайтед"

"Славия" проиграла первый матч в противостояниях в плей-офф (не считая Квалификации) лишь однажды в последних десяти случаях, выиграв два и сыграв вничью семь

В нынешнем сезоне "Славия" проиграла лишь два гостевых матча во всех турнирах. Оба - в Лиге Европы. Луганской "Заре" в августе и "Роме" в октябре. "Милан" проиграл четыре домашних - "Ювентусу" и "Удинезе" в лиге осенью, "Аталанте" - в Кубке в январе, "Боруссии" Дортмунд - в Лиге Чемпионов осенью

Прогноз: Милан - Славия 2:0

"Милан" нестабилен, особенно в обороне, но и "Славия" сейчас нестабильна, особенно - в обороне. Она еще и после двух тяжелых матчей подряд. Да и "россонери" настроены на единственный турнир, который они могут выиграть в этом сезоне. Конкретно Пиоли настроен, ведь от этого зависит его будущее.

Возможно, разгрома в итоге не будет, но вряд ли будет близко к сенсации.