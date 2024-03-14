Час X для Шмидта. Рейнджерс – Бенфика. Анонс и прогноз ответного матча 1/8 Лиги Европы на 14.03.2024

Лига Европы, 1/8 финала, ответный матч.

14 марта. 19:45. Глазго. "Айброкс"

Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)

Трансляция: Megogo Футбол 2

Первый поединок "Бенфики" и "Рейнджерс" в Лиссабоне неожиданно завершился вничью 2:2. Шотландцы замахнулись на сенсацию, они ушли на перерыв в гостевую раздевалку "Эштадиу да Луш", ведя в счете 0:2. Во втором тайме "орлы" очнулись, сравняли цифры на табло и перенесли решение всех вопросов на выезд в Глазго.

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Новости "Рейнджерс"

"Джерс" лидируют в Шотландском Премьершипе, в конкурентах традиционно только "Селтик". Если бы "Рейнджерс" не допустил осечку в начале месяца и не проиграл дома "Мотеруэллу" (1:2), то сейчас отрыв от "кельтов" составлял бы не 2 очка, а больше.

В любом случае, у команды Филиппа Клемана (ранее специалист тренировал "Генк", "Брюгге" и "Монако") все в порядке, хоть и с большой оглядкой на уровень регулярных соперников. "Рейнджерс" традиционно претендует на чемпионство, вышел в полуфинал национального кубка и, вот, даже имеет шансы на четвертьфинал Лиги Европы. Правда, здесь оппонент безусловно повыше классом.

В последних 14 матчах во всех соревнованиях "Рейнджерс" одержал 11 побед при двух ничьих и одном поражении. На локальной арене зажигает правый защитник Джеймс Тавернье, с 14 голами он идет вторым в списке бомбардиров Шотландского Чемпионшипа. В Лиге Европы лучший у "светло-синих" Абдалла Сима (3 забитых мяча).

Новости "Бенфики"

13 марта Рогеру Шмидту, главному тренеру португальского гранда, исполняется 57 лет. Лучшим подарком, который сейчас способна преподнести наставнику "Бенфика", является проход в следующую стадию ЛЕ. В противном случае руководство лиссабонцев может уволить немецкого специалиста за неудовлетворительные результаты. "Орлы" пропустили вперед "Порту" в таблице (пропустив в очной встрече 5 безответных голов), они рискуют не выйти в финал Кубка (проиграли 1-й матч "Спортингу", 2:1), да и Лига Европы сейчас под знаком вопроса.

В текущем сезоне у "Бенфики" заметно барахлит оборона. Множество странных и порой глупых голов приходят после потерь мяча в атаке. В общем, "орлы" летают высоко, но очень не любят идти на снижение. Подставляют тем самым Трубина. При этом сам Анатолий в последнее время далеко не всегда качественно страхует партнеров, он тоже начал ошибаться. Интересно, что думает по этому поводу Ребров в контексте предстоящего матча с Боснией и Герцеговиной. Придется поломать голову, выбирая голкипера.

В прошлом туре Примейры "Бенфика" разбила на своем поле "Эшторил" (3:1), прервав серию без побед в три матча в разных соревнованиях (два проигрыша и ничья).

Trubin (????????) e Bah (????????) convocados para os compromissos das suas seleções nacionais!#SejaOndeFor pic.twitter.com/uBvxVGQZTF — SL Benfica (@SLBenfica) March 12, 2024

Личные встречи

Команды встречались друг с другом в групповом этапе Лиги Европы в 2020 году, оба матча тогда завершились вничью (3:3, 2:2). Что ж, на этот раз кому-то точно придется выиграть, хотя бы по пенальти.

07.03.2024 "Бенфика" – "Рейнджерс" 2:2 Лига Европы

26.11.2020 "Рейнджерс" – "Бенфика" 2:2 Лига Европы

05.11.2020 "Бенфика" – "Рейнджерс" 3:3 Лига Европы

Цифры и факты

– В трех из четырех последних матчей "Рейнджерс" забивали оба соперника;

– В трех из четырех последних поединков "Бенфика" одержала лишь одну победу;

– Во всех матчах между командами залетал ТБ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

У "Рейнджерс" недоступны Кортес, Кантвелл, Матондо, Сима, Дауэлл и Данилу. "Бенфика" не досчитается Хуана Берната.

"Рейнджерс", 4-2-3-1: Батленд – Тавернье, Голдсон, Суттар, Йылмаз – Диоманде, Ландстрем – Стерлинг, Лоуренс, Силва – Дессерс

"Бенфика", 4-2-3-1: Трубин – Ба, Силва, Отаменди, Эурснес – Невес, Луиш – Нерес, Силва, Ди Мария – Кабрал

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Рейнджерс" и "Бенфикой" от UA-Футбол

ТБ 2.5 – 2:2 (проход португальцев в серии пенальти). Как ни крути, но "Рейнджерс" все-таки команда уровнем ниже, чем "Бенфика". Класс есть класс, у "орлов" в наличии x-фактор в лице Ди Марии (лучший бомбардир команды в Лиге Европы с тремя голами).

Есть ощущение, что домашние стены "Айброкса" помогут "плюшевым мишкам". В Лиссабоне "Рейнджерс" продемонстрировал, что способен здорово начать. В ответном матче родной стадион поможет продержаться дольше.

В любом случае, если "орлы" не справятся в основное время и в овертайме, то хотя бы в лотерее должны оказаться более стойкими.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.