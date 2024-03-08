Трубин: Расстроены, но мотивированы показать лучший результат в следующей игре

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал ничью с шотландским "Рейнджерс" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Понимаем настроение, которое принесло этот результат. Но у нас есть еще одна игра, чтобы изменить все. Мы расстроены, но мотивированы показать лучший результат в следующей игре", - написал Анатолий в своем Instagram.