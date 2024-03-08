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Трубин: Расстроены, но мотивированы показать лучший результат в следующей игре

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Украинский вратарь отреагировал на ничью с "Рейнджерсом"

Трубин: Расстроены, но мотивированы показать лучший результат в следующей игре

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин прокомментировал ничью с шотландским "Рейнджерс" (2:2) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.

"Понимаем настроение, которое принесло этот результат. Но у нас есть еще одна игра, чтобы изменить все. Мы расстроены, но мотивированы показать лучший результат в следующей игре", - написал Анатолий в своем Instagram.

Напомним, Анатолий провел на поле полный матч. Кроме двух пропущенных мячей, кипер совершил 3 сейва. За свои действия украинец получил средние оценки.

Ответный поединок между командами состоится 14 марта.

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Источник:
Instagram
Опубликовал: Алина Ерофеева
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